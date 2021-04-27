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Мэр Казани назвал предварительную причину пожара на подстанции «Советская»

09:59, 27.04.2021 3
Мэр Казани назвал предварительную причину пожара на подстанции «Советская»
Фото: realnoevremya.ru

Причина пожара на подстанции «Советская» вчера — возгорание кабеля. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В первые минуты после возгорания без электричества остались 38 тыс. жителей города. В первые полчаса специалисты вернули свет в дома 18 тыс. казанцев, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана

— Специалисты говорят, что причина пожара на подстанции в том, что загорелся кабель. Такие ситуации случаются, — сообщил градоначальник.

Фото: kzn.ru

Возгорание на подстанции случилось вчера в первой половине дня. Прибывшие на место пожарные зафиксировали открытый огонь на площади 5 кв. м. Без света и воды остались не только дома, но и магазины, торговый центр, детские сады. Водоснабжение восстановили в 22.00, электроэнергию — в 23.59. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Это происшествие еще раз подтвердило не готовность наших технических служб провести ремонтные работы в короткие сроки. Я уже не говорю об отсутствии каких-либо запасных сетей, к которым должны были подключить обесточенные дома, больницы, светофоры и пр.
    Как всегда только пустое бахвальство и вранье.
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    Анонимно 27 апр
    форс мажоры случиться могут где угодно
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  • Анонимно 27 апр
    Объяснил считает причину уважительной!Теперь скажите для чего существует график ППР,насколько эффективно он проводится?
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