Мэр Казани назвал предварительную причину пожара на подстанции «Советская»

Причина пожара на подстанции «Советская» вчера — возгорание кабеля. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В первые минуты после возгорания без электричества остались 38 тыс. жителей города. В первые полчаса специалисты вернули свет в дома 18 тыс. казанцев, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана

— Специалисты говорят, что причина пожара на подстанции в том, что загорелся кабель. Такие ситуации случаются, — сообщил градоначальник.

Фото: kzn.ru

Возгорание на подстанции случилось вчера в первой половине дня. Прибывшие на место пожарные зафиксировали открытый огонь на площади 5 кв. м. Без света и воды остались не только дома, но и магазины, торговый центр, детские сады. Водоснабжение восстановили в 22.00, электроэнергию — в 23.59. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина