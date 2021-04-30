После нападения собак на ребенка в Осиново казанцы требуют возобновить отстрел животных

После нападения бродячих собак на 11-летнего ребенка пользователи в соцсетях требует возобновить отстрел животных. Люди возмущены, что права бездомных собак оказались защищены лучше, чем безопасность людей.

«Давайте будем честны перед собой хотя бы, можно посмотреть, как относятся к собакам заграницей, там вылавливают, пытаются социализировать и пристроить, если же не получается это сделать — усыпляют!!!!! У нас же все делают вид, что «и так сойдет», а собаки сначала коз сожрали, а теперь ребенка чуть не съели.....тут однозначно отстрел нужен!» — пишет пользователь lenin_7777.

Люди возмущены и обращаются к зоозащитникам.

«В прошлом году все они в грудь кулаками били, что собак достаточно стерилизовать и прививать. Что никому они, бедняжки, вреда не причинят! Их теперь столько развелось бездомных, с клеймом... А кто их кормить будет?! Они еще злее стали. Отстреливать надо», — считает azaliya250892.



«Когда же их отстреливать начнут? Сколько еще людей должно пострадать??? Стерилизовать их мало!!! Увечья людям все равно причиняют бездомные голодные собаки!!!» — пишет elvina_burganova.

Напомним, что собаки напали на 11-летнего мальчика 29 апреля. После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.

В соцсетях начала распространяться информация о смерти ребенка. Она оказалась фейковой, сегодня утром в ДРКБ сообщили, что мальчик пришел в себя.

Ольга Плешкова