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После нападения собак на ребенка в Осиново казанцы требуют возобновить отстрел животных

07:21, 30.04.2021 9
После нападения собак на ребенка в Осиново казанцы требуют возобновить отстрел животных
Фото: commons.wikimedia.org

После нападения бродячих собак на 11-летнего ребенка пользователи в соцсетях требует возобновить отстрел животных. Люди возмущены, что права бездомных собак оказались защищены лучше, чем безопасность людей.

«Давайте будем честны перед собой хотя бы, можно посмотреть, как относятся к собакам заграницей, там вылавливают, пытаются социализировать и пристроить, если же не получается это сделать — усыпляют!!!!! У нас же все делают вид, что «и так сойдет», а собаки сначала коз сожрали, а теперь ребенка чуть не съели.....тут однозначно отстрел нужен!» — пишет пользователь lenin_7777.

Люди возмущены и обращаются к зоозащитникам.

«В прошлом году все они в грудь кулаками били, что собак достаточно стерилизовать и прививать. Что никому они, бедняжки, вреда не причинят! Их теперь столько развелось бездомных, с клеймом... А кто их кормить будет?! Они еще злее стали. Отстреливать надо», — считает azaliya250892.

«Когда же их отстреливать начнут? Сколько еще людей должно пострадать??? Стерилизовать их мало!!! Увечья людям все равно причиняют бездомные голодные собаки!!!» — пишет elvina_burganova.

Напомним, что собаки напали на 11-летнего мальчика 29 апреля. После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных.

В соцсетях начала распространяться информация о смерти ребенка. Она оказалась фейковой, сегодня утром в ДРКБ сообщили, что мальчик пришел в себя.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    Сколько можно слушать этих зоозащитников ? Пусть возьмут по собачке и проблема исчезнет. Уже сколько детей пострадало за последнее время. Что для нас важнее дети или собаки? Если кому-то собаки пусть живет в лесу. В статье есть правильное предложение. Надо отлавливать и помещать в приют. Далее, например, выложить фото собак (например на сайте госуслуг можно сделать сервис) чтобы те кто потерял или хочет взять собаку смог это сделать. Если никто не забрал - усыплять. Пусть те кто бросает собак знает что смерть собаки будет на его совести.
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  • Анонимно 30 апр
    Какие все умные стали. Мешает-усыпить. Пользуетесь тем, что животные беспомощные. Сначала берут животное, потом выкидывают. Сами взрослые просто так гоняют, пинают лежащую собаку на улице. не нравится им. Дети также сами неплохо лезут к животным, обижают, и камнями кидают, и задорят. Из дома вышел, из маминой паиньки непонятно кто сразу. А потом удивляются, что животные злые. Люди как сами относятся? Согласна, если животное больное (бешенство, например), тогда усыпить, да. Учитывают сам факт нападения, а причину никогда.
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    Анонимно 30 апр
    Животные далеко не беспомощные, они прекрасно выживают и плодятся на улицах,, кроме того сильнее и быстрее людей. Поэтому только уничтожение на месте и то нужно определенный навык.
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    Анонимно 10:54
    Кто "беспомощные"? Собаки по пояс ростом с полным ртом зубов? Это те , которые молодого парня убили в Истре, или те, которые Тане Лоскутниковой лицо сожрали? Это они беспомощные? Это дети наши беспомощные перед сворой собак! Почему моя собака должна быть на поводке и в наморднике, не подскажите? А я Вам скажу: да потому что она не предсказуема.У неё нет ответственности, она не знает, что такое закон, её не посадят в тюрьму за нарушение. Моя собака в наморднике и на поводке, потому что ВО ВСЁМ мире собака признана ОПАСНОЙ . И я соблюдаю закон, хотя моя собака прошла курс ОКД и живет в семье. А диких собак никто не воспитывал, но они имеют право гулять как хотят и срать в песочницы.
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  • Анонимно 30 апр
    Конечно отстрел. Дешево и надежно. А то напридумывали стерильню всякую да это ваше ОСВВ. Распил бюджетного бабла. Вон, на Сахалине на стерилизацию 40 (!) собак потратили 900 тыс руб! Почти миллион! Это в какие ворота вообще?
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  • Анонимно 30 апр
    бешеные собаки представляют большую опасность, бродячие собаки представляют не меньшую опасность так как могут кого угодно напугать до смерти
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  • Анонимно 30 апр
    Правильно говорить уничтожение, уничтожение опасных вредителей. И совершенно не важно их происхождение выкинутые они, выпущенные зоошизой с клипсой или сами наплодились под забором, только тотальное уничтожение с дальнейшей утилизацией трупа. Так скоро и будет люди не выдержат долго.
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  • Анонимно 30 апр
    Кого волнует мнение народа, когда бездомные собаки это просто хорошая кормушка под соусом любви к животным.
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  • Анонимно 30 апр
    Мне непонятно, почему моей собаке запрещено какать в детской песочнице , а бродячим целой стае можно???? Да я и сама никогда не выведу собаку на детскую площадку, беру ее на руки и сразу убегаю, а за мной - целая стая из десяти голов надрывается лаем. И мамочки уже не играют с детьми на детской площадке - это реально опасно. Сколь ко раз уже собаки нападали, кусали детей.
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