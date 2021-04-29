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Кашин: «Давайте сделаем большой Татарстан. Ульяновскую область в него, Мордовию»

13:20, 29.04.2021 17
Кашин: «Давайте сделаем большой Татарстан. Ульяновскую область в него, Мордовию»
Фото: kashin.guru

Скандальный журналист Олег Кашин отреагировал на идею вице-премьера РФ Марата Хуснуллина объединить регионы в России. Он задался вопросом о том, зачем Татарстану столько областей вокруг.

— Давайте сделаем большой Татарстан. Ульяновскую область в него, Мордовию. И там, и там татары живут. Сделаем Великий Татарстан. И тут я уже думаю: ой, я не это имел в виду. Да, Хуснуллин, не надо нам большого Татарстана, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Чесноков заявил, что «в эту игру можно играть по-разному». Фото instagram.com/edvardchesnokov

Другой журналист — Эдуард Чесноков заявил, что «в эту игру можно играть по-разному».

— Например, создать Казанскую губернию, где все бы — русские, татары, башкиры, чуваши — жили мирно, как когда-то, — отметил он.

Кашин выразил неуверенность, что на это пойдут.

— Я сам бы об этом мечтал. Но будучи реалистом, понимаю, что если ликвидировать Татарскую республику, то завтра мы увидим татарский ИГИЛ, запрещенный в России. ИГИЛ в сочетании с уличной традицией Казани и… когда люди берут бейсбольные биты и идут разбираться… — заявил он.

«Нам 85 регионов не нужно», — считает Хуснуллин. Фото: tatarstan.ru

27 апреля Хуснуллин заявил, что, по его мнению, следует пересмотреть существующий подход к территориально-административному делению России, укрупнив субъекты страны. «Нам 85 регионов не нужно», — считает он. В качестве аргумента в пользу изменения территориально-административного деления страны он привел Курган: «Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга».

После представитель вице-премьера Марата Хуснуллина объяснил его позицию в вопросе объединения регионов, заявив, что предложение объединить субъекты России не рассматривается в Кабмине РФ. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн резко отреагировал на предложение Хуснуллина объединить ЕАО с Хабаровским краем. По его словам, такие решения должны принимать только жители регионов.

Политолог Марат Баширов, комментируя слова вице-премьера РФ об объединении регионов, заявил, что управлять крупными субъектами и развивать их гораздо проще. Фото: Максим Платонов

Только местные жители могут инициировать объединение российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. Политолог Марат Баширов, комментируя слова вице-премьера РФ об объединении регионов, заявил, что управлять крупными субъектами и развивать их гораздо проще.

Дарья Пинегина
Общество Татарстан
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Татария не нужна, Волго-Вятская область...
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    Анонимно 29 апр
    фу
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  • Анонимно 29 апр
    а почему только приграничные объединять хотят?мы с тюменью татарстан объединим и приморьем,нефть и рыба будут.
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  • Анонимно 29 апр
    Казанская губерния, бро. :)
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  • Анонимно 29 апр
    татарстану главное выйти к морю,через кировскую и тюмень к карскому и беринговому морю пробиваться,а там и в оон можно претендовать.
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    Анонимно 29 апр
    Татарстану нужно выходить к Каспийскому морю, как и было исторически, а для этого нужно обьединить Астраханскую область и Татарстан.
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    Анонимно 29 апр
    отличный план!
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  • Анонимно 29 апр
    Давайте! Кого подвинем? Здунова или Минниханова?
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  • Анонимно 29 апр
    Давайте уж тогда Татарстан объединим с Монголией, и получим Татаро-монгольское иго. И возродим Чингисхана. Вот это отличный вариант.
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    Анонимно 29 апр
    монголы не захотят ига.
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  • Анонимно 29 апр
    нахрен татарстану нищие субъекты ,подавайте перспективный"жирный"субъект объединения.
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    Анонимно 29 апр
    Присоединяйтесь сразу к Дубаю. Или к Швейцарии
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  • Анонимно 29 апр
    Татарстан не надо ни с кем объединять !. Мы сами должны развиваться .
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  • Анонимно 29 апр
    Алга Татарстан! Шовинистларны тынламыйк!
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  • Анонимно 29 апр
    Мы только За. Давно требуется укрупнить регионы. Если будут ставить подобный вопрос на голосование, я буду голосовать на Казанскую область.
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  • Анонимно 30 апр
    Присоеденить надо татарские районы в соседних регионах да еще 48 татарских районов Башкирии (все районы до Урала).
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  • Анонимно 30 апр
    Татары молодцы в любом ситуаций развивают страну. Чем больше негативного пишут про Тартарию тем больше доказывает что Татария не стоит на одном месте. С удовольствием читаю новости о Татарий. Успехов и здоровья вам !!!!
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