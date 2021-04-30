Ущерб на миллиард, 50 обысков в пяти регионах: что известно о деле несертифицированных КАМАЗов

Фото: Олег Тихонов

«Ремдизель» заявил о сотрудничестве с органами

На этой неделе с резонансом в СМИ прошли обыски на челнинском АО «Ремдизель» — крупном дилере КАМАЗа, выполняющем также оборонные заказы. Эти обыски сегодня официально прокомментировало предприятие. По заявлению руководства «Ремдизеля», поступившему в редакцию «Реального времени», внимание силовиков было связано с уголовным делом «в отношении одного из недобросовестных контрагентов» компании.

На этой неделе прошли обыски на челнинском АО «Ремдизель». Фото: скриншот видео

— АО «Ремдизель» оказывает полное содействие следственным органам. При этом компания осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в обычном режиме, без каких-либо ограничений, и выполняет все принятые на себя обязательства, — сказано в заявлении.

Под «недобросовестным контрагентом», возможно, имеется в виду ООО «КамСпецМаш НЧ» — как ранее сообщало «Реальное время», именно в отношении директора этой компании Наиля Манасипова ведется уголовное дело о мошенничестве с продажей несертифицированных грузовиков. Именно это дело, которое расследуется с 2019 года, и привело в Челны силовиков — причем не местных, а десант из следственного департамента МВД России.

ООО «КамСпецМаш НЧ» Наиль Манасипов основал в марте 2012 года, он выступал и директором, и единственным учредителем. С 2016 года, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредитель и руководство сменились на ООО «УК Консалтинг», которым напополам владеют некие Эмиль Гатин и Рамиль Ганеев. Сама «УК Консалтинг» в 2020 году исключена из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений.

Выручка компании за последние годы варьировалась от 47 млн рублей в 2017 году до 3,9 млн рублей в 2020 году. Как правило, компания заканчивала год с убытками: от 3,6 млн рублей в 2016 году до 3 тыс. рублей в 2020 году. Лишь в 2018 году у нее была небольшая прибыль в 328 тыс. рублей.

В самой компании не стали комментировать обыски. «Просто же пока приехали [силовики], никто еще ничего не знает. Еще рано об этом говорить», — заявил представитель «КамСпецМаш НЧ» нашему изданию.

АО «Ремдизель» — крупный дилер КАМАЗа, выполняющий также оборонные заказы. Фото: sdelanounas.ru

Ущерб на миллиард

По данным источников «Реального времени», грузовики КАМАЗ приобретались у «Ремдизеля» с двигателями низких экологических классов — от «Евро-0» до «Евро-3». Следователи считают, что на них «перебивались» сертификаты на более высокий класс двигателя «Евро-4». При этом покупатели знали, что приобретают грузовик с двигателем низкого экологического класса.

Как сообщали «Вести КАМАЗа», в «Ремдизеле» компанией Манасипова закупались ремкомплекты, предназначенные для сервиса армейской техники, а в АО «ВТК «КАМАЗ» — экспортная техника для стран, в которых низшие экологические классы по-прежнему легитимны. Фактически экспортные грузовики уезжали не в Африку, а в Кировскую область, где при содействии отдельных должностных лиц ГИБДД регистрировались как «Евро-4». Издание отмечает, что обыски проходили не только в «Ремдизеле», но и еще в десятке офисов в городе.

Схожим образом описывают ситуацию источники «Реального времени»: «Ремдизель» продавал комплекты с двигателями «Евро-2», а не машины — то есть без ПТС. Салоны продаж обращались в «КамСпецМаш НЧ» и там получали документы, но на «Евро-4». Однако реализация проходила по ценам «Евро-2». И выявлен пока лишь один случай, когда покупателю (некому агрохолдингу из другого региона) продали «Евро-2» по цене «Евро-4».

Позже информацию, не называя конкретных фигурантов, прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Из ее заявления следует, что в деле фигурирует не только «КамСпецМаш НЧ», но и некие партнеры компании, причем и за пределами Татарстана: всего обыски прошли в пяти регионах — более 50 обысков. Продаваемые автомобили фактически собирались из купленных ремкомплектов. Ущерб от действий фигурантов дела превысил миллиард рублей.

Фото: Олег Тихонов

Задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников организаций, представленных в деле. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает МВД РФ. Одного из них, начальника отдела продаж АО «Ремдизель» Айрата Мухаметзянова, суд накануне отправил под стражу.

— Деятельность участников организованной группы также нанесла ущерб ПАО «КАМАЗ», так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества, — добавила Ирина Волк.

КАМАЗ, к слову, также официально заявлял о содействии следствию.

— Поскольку в материалах дела упоминается «Внешнеторговая компания «КАМАЗ», мы сами заинтересованы в следствии, — подчеркнул руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев. — Еще в прошлом году мы предоставили компетентным органам все материалы для объективного расследования, и нынешний визит следственной группы не стал для нас неожиданностью. КАМАЗ максимально способствует изучению нарушений, допущенных компанией «КамСпецМаш НЧ».

Александр Артемьев