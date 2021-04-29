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Киргизия и Таджикистан договорились о совместном патрулировании приграничной зоны

18:35, 29.04.2021
Киргизия и Таджикистан договорились о совместном патрулировании приграничной зоны
Фото: gov.kg

Киргизия и Таджикистан на встрече министров иностранных дел двух государств Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина договорились о совместном патрулировании в приграничной зоне.

Стороны договорились организовывать для мониторинга обстановки совместные группы правоохранительных органов и поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и между министрами для оперативного реагирования, сообщает RT со ссылкой на киргизский МИД.

Фото: gov.kg

Напомним, премьеры встретились в Казани и обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе. Обе стороны выразили готовность к скорейшему разрешению конфликта путем переговоров. Встречу двух премьеров анонсировали в четверг вечером.

Сегодня парламент Киргизии сообщил о готовности незамедлительно принять меры на законодательном уровне, чтобы урегулировать конфликт с Таджикистаном. Днем стало известно, что военные на границе Таджикистана и Киргизии начали перестрелку.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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