Прокуратура в Татарстане требует от властей принять меры по отлову собак

В Высокогорском районе Татарстана прокуратура требует от местных властей принять меры по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После нападения безнадзорных (бродячих) животных на человека в селе Шигали была проведена проверка. Установлено, что местные жители жаловались на агрессию со стороны безнадзорных собак в черте населенных пунктов в соцсетях, через систему «Народный контроль» и обращения в правоохранительные органы.

По закону обязанность по отлову безнадзорных (бродячих) животных возложена на органы местного самоуправления. Проверка показала, что местные власти не принимают достаточные меры по организации этой работы.

«В адрес руководителя Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрении», — сообщает ведомство.



Ранее в Татарстане следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на мужчину в селе Шигали. Уголовное дело возбуждено по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Ольга Плешкова