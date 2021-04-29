Между военными на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка
Перестрелка войсковых подразделений началась на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила ТАСС Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
Отмечается, что ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). По сообщению, продолжает обострять обстановку таджикская сторона.
«Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов», — заявили в Пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
Сегодня в Казань прилетели премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада. Они примут участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
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