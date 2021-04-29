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Между военными на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка

14:21, 29.04.2021 2
Между военными на границе Таджикистана и Киргизии началась перестрелка
Фото: pxhere.com

Перестрелка войсковых подразделений началась на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила ТАСС Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Отмечается, что ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). По сообщению, продолжает обострять обстановку таджикская сторона.

«Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов», — заявили в Пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Сегодня в Казань прилетели премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада. Они примут участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Как интересно,и это всё бывший интернациональный народ СССР.
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  • Анонимно 29 апр
    Без управления сверху и ежедневного проведения политики сохранения идей интернационализма, сам по себе интернационализм разных народов государства не стоит и ломаного гроша. Точно также как мышцы руки становящиеся обездвиженными и ни на что не способными после инсульта центра управления человеческим телом - то есть систем его мозга.
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