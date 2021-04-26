Пожар на подстанции «Советская» оставил без света и воды 25 тысяч казанцев

Пожар на подстанции

Сегодня 25 тыс. жителей Советского и Приволжского районов Казани остались без света. Причиной этому стал пожар на подстанции «Советская», расположенной на ул. Зорге, 1а. Отключение электроснабжения произошло в 13.19. Прибывшие на место пожарные зафиксировали открытый огонь на площади 5 кв. м.

Как сообщают в МЧС, сначала сотрудники ПСЧ-6 работали огнетушителями, а затем, после полученного от энергетиков разрешения, был подан один пенный ствол от установки «Пурга-5» (предназначена для получения воздушно-механической пены средней кратности с повышенной дальностью подачи). В 13.37 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет, причина происшествия уточняется.

На месте работают аварийные бригады АО «Сетевая компания». Готовится резервное подключение электричества. Из-за ЧП были отменены уроки в школах, руководство детских садов попросило родителей забрать детей домой.

К моменту публикации аварийным бригадам АО «Сетевая компания» осталось переподключить три из 35 отключенных трансформаторных подстанций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

«Напоминает «Час Земли»

Сегодня днем на улицах в районах, попавших под отключение, было непривычно людно: оставшись без благ цивилизации, жители вышли прогуляться на улицу — благо теплая погода этому способствовала. Дома они остались не только без электричества, но и без воды, кроме того, в районе резко ухудшилось качество мобильной связи — вероятно, отключение повлияло на базовые станции в районе.



По словам очевидцев, в районе Даурской, где загорелась подстанция, и на других улицах не работают светофоры, из-за чего там, как сообщается в данных «Яндекса», образовались пробки. На некоторых участках встали трамваи. В соцсетях уже появилось видео, как движение на улице Зорге регулирует работник скорой помощи, однако к трем часам дня его уже сменил сотрудник ГИБДД.

По загруженным дорогам к месту пожара продолжают прибывать автомобили «Сетевой компании». Само строение, где произошел пожар, представляет собой небольшой одноэтажный пристрой к подстанции — на его фасаде едва можно разглядеть следы возгорания.

Прекратили работу организации, в том числе магазины и прочие заведения. Полностью закрылся ТЦ «Горки Парк». Небольшие магазинчики работу продолжили, но расплатиться в них можно было только наличными.

Как сообщил «Реальному времени» житель ЖК «Журавли» Михаил Шутов, в его и соседнем доме котельные находятся на крыше, из-за аварии встали насосы, поэтому в квартиры поступает только холодная вода.

— У нас «специфические» дома, котельная стоит в доме, мы у города берем только холодную воду, а отопление и горячая вода у нас индивидуальные. Вспомнилось детство, когда у нас не было сотовой связи. Сигнал ловится только в зале — я так понимаю, не все вышки работают в городе. Нет интернета, скоро отключится телефон — заканчивается зарядка, не работает телевизор, размораживается холодильник. С одной стороны, трагично, с другой — напоминает «Час Земли», когда специально отключают электричество. Мы «электрические» люди, уже привыкли к другой жизни и не адаптированы к этому. Детям скучно, не знают, чем заняться. Их отправили домой из школы, потому что все обесточено. Их покормили и попросили забрать.

Наш собеседник сообщил, что управляющая компания обещала возобновить подачу электричества к 18 часам.

Элеонора Рылова, Александр Артемьев