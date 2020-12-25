Историка Соколова приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима за убийство аспирантки

Фото: wikipedia.org / Ирина Ефремова

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Соколов признан виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, пишет «Медуза».

Гособвинение попросило приговорить Соколова за убийство к 13 годам колонии, за незаконное хранение оружия — к трем годам.

Напомним, 7 ноября 2019 года в реке Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, у которого в портфеле оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Ученого обвинили в убийстве своей бывшей студентки, с которой он сожительствовал. Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. Он признал вину в убийстве.