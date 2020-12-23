Развлекательный комплекс «Ривьера» выкупил миллиардер-рыбопромышленник за полстоимости

Фото: Максим Платонов

Питерцы торговались за здание с банком «Траст»

Как выяснило «Реальное время», развлекательный комплекс «Ривьера», который уже полтора года пытаются продать с торгов по банкротству компании-владельца, наконец нашел себе покупателя. Не далее как сегодня здание выкупили бизнесмены Игорь Евтушок и Валерий Кравцун — они являются основателями петербургской компании Kravt Invest, которая с недавних пор известна в Казани благодаря проектам отелей в Иннополисе и у казанского аэропорта.

Ранее здание принадлежало ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера», которое было признано банкротом по иску АСВ как конкурсного управляющего «Татфондбанка». Изначально здание выставили на продажу за сумму почти в 900 млн рублей, но к комплексу долгое время никто не проявлял интереса даже при планомерном снижении цены.

Фото: Максим Платонов

Однако на последнем аукционе, где начальная цена составляла 418,25 млн рублей, заявились аж два участника. Первый — ООО «Таткравтинвест», которое учредили в Казани Евтушок и Кравцун. Второй же участник — московское ООО «Кросс». Учредителем последнего, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», является банк непрофильных активов «Траст», находящийся на санации у «Открытия». «Таткравтинвест» предложил сумму немногим большую, чем начальная, 418,26 млн рублей, и выиграл торги.

Банк «Траст» ранее сам выставлял на сайте объявления о продаже «Ривьеры» — как объяснил «Реальному времени» конкурсный управляющий должника Александр Кузьмин, это связано с тем, что банк контролирует залогового кредитора — ЗПИФ «Золотой город». Однако зачем банку еще и участвовать в торгах, Кузьмин объяснить затруднился. Интерес «Траста» к участию в торгах в целом выглядит довольно странным, так как этот банк сейчас занимается по большей части продажей активов, а не покупкой. Можно лишь предположить, что банк решил таким образом «подогреть» торги. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу банка.

Фото: kazanriviera.ru

«Перспективы очень хорошие»

Площадь здания составляет 22,7 тыс. кв. м, к нему прилагается земельный участок в 27 тыс. кв. м. Сумма в 418 млн рублей — удачная цена для покупателя этого объекта, отмечает заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

— С учетом того, что в комплекс входят еще и крупные земельные участки, то, что это Ново-Савиновский район с хорошей инфраструктурой и что произошло такое снижение стоимости, — это для инвестора очень хорошо. Скорее всего, он будет проводить реконцепцию, но не думаю, что это потребует больших затрат. Перспективы у здания очень хорошие: оно не старое, арендный поток был довольно неплохой. Даже если сейчас взять арендный поток и просто провести работу с арендаторами, можно уже иметь неплохой доход, — полагает он.

При этом нельзя не отметить, что якорные арендаторы РК «Ривьера» все-таки относятся к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям — кинотеатры и общепит. Однако реконцпеция и другие изменения могут помочь справиться с этими проблемами, отмечает эксперт. Шайхиев добавил, что Ново-Савиновский район — один из самых дорогих в Казани, а объект еще и расположился на береговой линии. С точки зрения локации это, наверное, один из самых лучших объектов на рынке.



Роботизированный отель и ресторан-самолет

Группа компаний Kravt Invest занимается строительством и управлением отелями. Большая их часть (согласно сайту компании, четыре объекта — три отеля и ресторан) сконцентрирована в Петербурге, однако последние их крупные проекты реализуются в Татарстане.

Так, компания вкладывает 1,8 млрд рублей в отель неподалеку от казанского аэропорта. Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана на условиях государственно-частного партнерства. Объект расположится рядом с Международным аэропортом Казани и будет соединен с ним крытым теплым переходом. В отеле будет 250 номеров. Также компания выразила намерение построить отель в городе высоких технологий Иннополисе на 100 мест — об этом стало известно в январе 2020 года.

Для обоих отелей компания придумала определенные изюминки, благодаря которым новости о них широко расходились в СМИ. Так, гостиница в Иннополисе объявлялась «первым роботизированным отелем страны», а гостиница у аэропорта обзаведется рестораном на борту настоящего самолета.

Основателями компании, как уже было сказано выше, являются девелопер Валерий Кравцун и Игорь Евтушок. Последний является еще и депутатом Заксобрания Камчатской области, а также совладельцем крупной рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот».

«Реальное время» также направило в Kravt Invest запрос о планах по развитию РК «Ривьера» и состоянии остальных проектов в Казани.

Александр Артемьев