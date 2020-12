Чем страшен новый штамм коронавируса из Великобритании — пояснения генетика

Считается, что новый штамм SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, способствует увеличению случаев заражения в некоторых частях Великобритании. Правительство ввело в некоторые регионы, включая Лондон, новые, более строгие ограничения по коронавирусу, известные как «угроза 4 уровня». Люди живущие в районах, соответствующих 4 уровню, не смогут собираться ни с кем за пределами своей семьи за рождественским столом в Рождество, в то время как в остальной части страны могут собираться на Рождество разрешено.

Премьер-министр Борис Джонсон и его главные научные советники заявили, что новый штамм может увеличить передачу COVID-19 на целых 70% и увеличить число репродуктивных вирусов почти в половину.

В чем значение этого нового открытия? Корреспонденты издания «Диалог» (название газеты The Conversation — прим.пер.) задали Люси Ван Дорп, исследователю микробной геномики (раздел молекулярной генетики, посвящённый изучению генома и генов — прим. пер.) и эксперту по эволюции патогенов, несколько ключевых вопросов о том, что мы знаем на данный момент.

Новый британский штамм, известный как VUI — 202012/01 или B.1.1.7, был впервые объявлен Мэттом Хэнкоком, министром здравоохранения 14 декабря. Впоследствии он был подтвержден Министерством здравоохранения Англии и британским консорциумом по секвенированию COVID-19. При повторном сканировании через базы данных SARS-CoV-2 первый образец был взят в графстве Кент 20 сентября.

Ноый штамм несет 14 качественных мутаций, в том числе семь в так называемом, «шип»-белке, который опосредует проникновение вируса в клетки человека. Это относительно большое количество изменений по сравнению со многими вирусами, которые мы имеем в обращении по всему миру.

На сегодняшний день генетические профили — или геномы — этого штамма в значительной степени секвенированы и распространены из Великобритании, но также есть несколько случаев в Дании и два случая в Австралии. Также были сообщения о случае в Нидерландах. Все эти страны прилагают очень большие усилия по секвенированию генома, и вполне возможно, что эти наблюдения не отражают истинного распространения этого варианта вируса, который мог существовать незамеченным в другом месте. Мы узнаем больше по мере того, как будет генерироваться и распространяться большее количество геномов.

Благодаря усилиям по обмену данными, геномному надзору и результатам тестов на COVID-19 в Великобритании кажется, что этот штамм теперь начинает доминировать над существующими версиями вируса и что он может быть главной причиной растущей доли случаев в отдельных частях страны, особенно в регионах, где у нас также быстро растет число случаев заболевания.

