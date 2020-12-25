Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин

Роспотребнадзор РФ обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин. Постановление главного санитарного врача опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства и Северной Ирландии на территорию Российской Федерации, соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru

Исключение делается для членов экипажа воздушного судна, осуществляющего перевозку.

Ранее в Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами из-за нового штамма коронавируса.



Ольга Плешкова