Путин подписал закон о гарантиях бывшему президенту

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий дополнительные гарантии для бывших президентов и их семей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон запрещает уголовное преследование бывшего президента не только за преступления, совершенные во время занятия высшей должности, но и за любое другое время.

Чтобы лишить экс-главу государства неприкосновенности, теперь требуется разрешение Совета Федерации, пожизненным членом которого президент может стать по другому закону, подписанному сегодня.

Согласно закону, бывшего президента нельзя задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру. Это правило также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.