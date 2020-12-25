Фарид Абдулганиев: «Удалось предложить адекватную альтернативу ЕНВД»
«Простота администрирования, присущая ЕНВД, сохранится»
На этой неделе Госсовет Татарстана принял поправки в закон о патентном налогообложении (ПСН). Они приводят республиканский закон в соответствие с федеральным, подписанным месяц назад. Нововведения расширяют перечень видов деятельности, по которым индивидуальный предприниматель может получить патент, а также корректируют положения о ранее разрешенных видах деятельности.
— Самое главное отличие, что теперь индивидуальным предпринимателям предоставляется право уменьшать сумму налога на размер взносов на обязательное социальное страхование и пособия по временной нетрудоспособности, начисленные за налоговый период — вплоть до половины стоимости патента, — отметил сегодня в разговоре с журналистами бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.
Именно он и его команда взяли на себя разработку в республике региональных правил патентного налогообложения, оказавшись по сути меж двух огней. С одном стороны — предприниматели, для которых после отмены единого налога на вмененный доход налоговое бремя увеличивалось кратно. С другой стороны — фискальные органы, перед которыми стоит задача восполнить выпадающие налоги и сборы.
Пересмотр правил патентной системы приобрело особенную важность в свете отмены ЕНВД — на нем в Татарстане работали свыше 42 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Абдулганиев напомнил, что введенный еще в 1998 году ЕНВД был хорошим и удобным новшеством для своего времени, однако по современным меркам имеет ряд недостатков — в частности, его активно используют для конструирования различных «серых» налоговых схем. Отмена ЕНВД несколько раз переносилась, причем последний срок выпал на пандемию — в этой свези Татарстан не раз ходатайствовал перед федеральным правительством о продлении ЕНВД еще на некоторое время, однако в этом было отказано.
«Удалось предложить адекватную альтернативу ЕНВД»
Для того, чтобы разработать альтернативу ЕНВД в виде новой версии ПСН, в республике проделали немалую работу, рассказал сегодня Фарид Абдулганиев.
— Из индивидуальных предпринимателей было сформировано несколько фокус-групп по видам и размерам деятельности. Расчеты проверялись на их реальных параметрах, например, розничного магазина с такой-то площадью, таким-то количеством сотрудников и таким-то оборотом. Вопрос прорабатывался с участием депутатов Госсовета РТ, общественных представителей Уполномоченного в муниципальных районах республики. В итоге с учетом ограничений и требований федерального законодательства индивидуальным предпринимателям удалось предложить адекватную альтернативу ЕНВД. При этом простота администрирования, присущая ЕНВД, сохранится, — рассказал Абдулганиев.
Он также напомнил о словах президента Татарстана Рустама Минниханова: республика не ставит цели как-либо «навариться» на новом налоговом режиме, и если «возникнут перекосы» — закон можно будет скорректировать. Падения деловой активности вследствие появления нового режима власти не прогнозирует.
— В современных, как мы говорим «стабильно напряженных», условиях прогнозы делать не так просто. Но мы полагаем, что это не будет тем фактором, который приведет к негативным последствиям, — заявил сегодня бизнес-омбудсмен Татарстана.
Около 12 тыс. субъектов МСП на ЕНВД уже написали заявление на переход на другие системы налогообложения, еще 13 тыс. и раньше совмещали ЕНВД с другими системам. Таким образом, в Татарстане порядка 17 тыс. еще не определились с новой системой — Абдулганиев призвал их поторопиться, иначе уже меньше, чем через неделю, налоги этим предпринимателям придется платить по самой сложной и обременительной общей системе налогообложения.
Как изменится нагрузка для большинства предпринимателей
Глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин рассказал, что из общего числа индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД, около 35 тыс. соответствуют установленным для ПСН критериям. В основном это предприниматели из сферы розничной торговли (60%), транспорта (21%) бытовых услуг (8,6%) и общепита (около 5%).
Для почти 90% предпринимателей, применяющих ЕНВД, действующая налоговая нагрузка сохранена на прежнем уровне, заявил Гайзатуллин. «Данный вопрос был приоритетным при разработке республиканского закона», — почеркнул он.
- Для сферы розничной торговли общее число плательщика по ЕНВД составляет 21 тысячу предпринимателей. Для них годовая сумма налогов по новой ПСН соответствует ЕНВД, а если сравнивать с действующей сейчас ПСН — нынешний обойдется дороже.
- В общепите количество плательщиков по ЕНВД составляет 1 670 человек. Аналогично, годовая сумма налогов соответствует той, что предприниматели платили по ЕНВД.
- В сфере автотранспорта работают 7,5 тыс. единиц плательщиков ЕНВД, новые условия «максимально приближены к действующему ЕНВД». При этом в перевозках растет число самозанятых, добавил Гайзатуллин.
- Для предпринимателей, сдающие в аренду небольшие помещения налоговая нагрузка будет снижена, заявил Гайзатуллин.
- Среди предпринимателей из сферы бытовых услуг и автосервиса уже сейчас около 3,8 тыс. плательщиков по ПСН, еще около 4 тыс. — на ЕНВД. Для них уровень нагрузки окажется примерно посередине между ЕНВД и действующим ПСН, в зависимости от числа наемных работников.
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