Фарид Абдулганиев: «Удалось предложить адекватную альтернативу ЕНВД»

«Простота администрирования, присущая ЕНВД, сохранится»

На этой неделе Госсовет Татарстана принял поправки в закон о патентном налогообложении (ПСН). Они приводят республиканский закон в соответствие с федеральным, подписанным месяц назад. Нововведения расширяют перечень видов деятельности, по которым индивидуальный предприниматель может получить патент, а также корректируют положения о ранее разрешенных видах деятельности.

— Самое главное отличие, что теперь индивидуальным предпринимателям предоставляется право уменьшать сумму налога на размер взносов на обязательное социальное страхование и пособия по временной нетрудоспособности, начисленные за налоговый период — вплоть до половины стоимости патента, — отметил сегодня в разговоре с журналистами бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

Именно он и его команда взяли на себя разработку в республике региональных правил патентного налогообложения, оказавшись по сути меж двух огней. С одном стороны — предприниматели, для которых после отмены единого налога на вмененный доход налоговое бремя увеличивалось кратно. С другой стороны — фискальные органы, перед которыми стоит задача восполнить выпадающие налоги и сборы.

Пересмотр правил патентной системы приобрело особенную важность в свете отмены ЕНВД — на нем в Татарстане работали свыше 42 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Абдулганиев напомнил, что введенный еще в 1998 году ЕНВД был хорошим и удобным новшеством для своего времени, однако по современным меркам имеет ряд недостатков — в частности, его активно используют для конструирования различных «серых» налоговых схем. Отмена ЕНВД несколько раз переносилась, причем последний срок выпал на пандемию — в этой свези Татарстан не раз ходатайствовал перед федеральным правительством о продлении ЕНВД еще на некоторое время, однако в этом было отказано.

Фото: Максим Платонов

«Удалось предложить адекватную альтернативу ЕНВД»

Для того, чтобы разработать альтернативу ЕНВД в виде новой версии ПСН, в республике проделали немалую работу, рассказал сегодня Фарид Абдулганиев.

— Из индивидуальных предпринимателей было сформировано несколько фокус-групп по видам и размерам деятельности. Расчеты проверялись на их реальных параметрах, например, розничного магазина с такой-то площадью, таким-то количеством сотрудников и таким-то оборотом. Вопрос прорабатывался с участием депутатов Госсовета РТ, общественных представителей Уполномоченного в муниципальных районах республики. В итоге с учетом ограничений и требований федерального законодательства индивидуальным предпринимателям удалось предложить адекватную альтернативу ЕНВД. При этом простота администрирования, присущая ЕНВД, сохранится, — рассказал Абдулганиев.

Он также напомнил о словах президента Татарстана Рустама Минниханова: республика не ставит цели как-либо «навариться» на новом налоговом режиме, и если «возникнут перекосы» — закон можно будет скорректировать. Падения деловой активности вследствие появления нового режима власти не прогнозирует.

— В современных, как мы говорим «стабильно напряженных», условиях прогнозы делать не так просто. Но мы полагаем, что это не будет тем фактором, который приведет к негативным последствиям, — заявил сегодня бизнес-омбудсмен Татарстана.

Около 12 тыс. субъектов МСП на ЕНВД уже написали заявление на переход на другие системы налогообложения, еще 13 тыс. и раньше совмещали ЕНВД с другими системам. Таким образом, в Татарстане порядка 17 тыс. еще не определились с новой системой — Абдулганиев призвал их поторопиться, иначе уже меньше, чем через неделю, налоги этим предпринимателям придется платить по самой сложной и обременительной общей системе налогообложения.

Фото: Илья Репин

Как изменится нагрузка для большинства предпринимателей

Глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин рассказал, что из общего числа индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД, около 35 тыс. соответствуют установленным для ПСН критериям. В основном это предприниматели из сферы розничной торговли (60%), транспорта (21%) бытовых услуг (8,6%) и общепита (около 5%).

Для почти 90% предпринимателей, применяющих ЕНВД, действующая налоговая нагрузка сохранена на прежнем уровне, заявил Гайзатуллин. «Данный вопрос был приоритетным при разработке республиканского закона», — почеркнул он.

Для сферы розничной торговли общее число плательщика по ЕНВД составляет 21 тысячу предпринимателей. Для них годовая сумма налогов по новой ПСН соответствует ЕНВД, а если сравнивать с действующей сейчас ПСН — нынешний обойдется дороже.

В общепите количество плательщиков по ЕНВД составляет 1 670 человек. Аналогично, годовая сумма налогов соответствует той, что предприниматели платили по ЕНВД.

В сфере автотранспорта работают 7,5 тыс. единиц плательщиков ЕНВД, новые условия «максимально приближены к действующему ЕНВД». При этом в перевозках растет число самозанятых, добавил Гайзатуллин.

Для предпринимателей, сдающие в аренду небольшие помещения налоговая нагрузка будет снижена, заявил Гайзатуллин.

Среди предпринимателей из сферы бытовых услуг и автосервиса уже сейчас около 3,8 тыс. плательщиков по ПСН, еще около 4 тыс. — на ЕНВД. Для них уровень нагрузки окажется примерно посередине между ЕНВД и действующим ПСН, в зависимости от числа наемных работников.

Александр Артемьев