Казань вошла в список городов, в которых начнется комплексное развитие территорий

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал города, в которых начнется комплексное развитие территорий. Закон о сносе аварийных и ветхих домов начнет реализовываться в 2021 году в Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово.

Фото: realnoevremya.ru

«Есть ряд регионов, которые совершенно точно будут использовать этот закон с момента его опубликования. В основном это крупные, сильные регионы и города-миллионники, там это пойдет сразу. Это минимум 15—20 регионов, которые начнут работать с начала следующего года», — передает слова вице-премьера «Интерфакс».

Хуснуллин напомнил, что правительство поставило задачу построить около 1 млрд кв. м жилья к 2030 году.



Ранее Марат Хуснуллин предложил Путину разработать меры стимулирования замены коммунальных сетей.



Ольга Плешкова