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Британские ученые рассказали о новом «невероятно быстром» типе коронавируса

01:29, 20.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Британские ученые рассказали о новом «невероятно быстром» типе коронавируса
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Британии сообщили подробности о «невероятно быстром» распространении нового типа коронавируса. Его обнаружили только в декабре.

Этот подвид вируса быстро стал доминирующим в стране, рассказали на пресс-конференции лавный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс.

«Распространение нового варианта коронавируса, действительно, происходит невероятно быстро», — цитирует Уитти «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Из-за этого уже воскресенье в Лондоне и на юго-востоке острова вводится самый высокий — четвертый — уровень ограничений.

При этом ученые пока не нашли доказательств того, что новый тип коронавируса является более опасным с точки зрения последствий. Однако заражаются им значительно быстрее.

Впервые о новом типе вируса власти страны объявили 14 декабря. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о новых ограничениях, связанных с обнаруженным штаммом.

ОбществоМедицина
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