Британские ученые рассказали о новом «невероятно быстром» типе коронавируса
В Британии сообщили подробности о «невероятно быстром» распространении нового типа коронавируса. Его обнаружили только в декабре.
Этот подвид вируса быстро стал доминирующим в стране, рассказали на пресс-конференции лавный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс.
«Распространение нового варианта коронавируса, действительно, происходит невероятно быстро», — цитирует Уитти «РИА Новости».
Из-за этого уже воскресенье в Лондоне и на юго-востоке острова вводится самый высокий — четвертый — уровень ограничений.
При этом ученые пока не нашли доказательств того, что новый тип коронавируса является более опасным с точки зрения последствий. Однако заражаются им значительно быстрее.
Впервые о новом типе вируса власти страны объявили 14 декабря. Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о новых ограничениях, связанных с обнаруженным штаммом.ОбществоМедицина
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