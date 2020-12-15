В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса, которая распространяется быстрее

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Великобритании обнаружена новая разновидность коронавируса, которая распространяется быстрее. Об этом заявил министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Новым штаммом заражены уже более тысячи человек в 60 районах преимущественно на юге Англии. Великобритания сообщила об этом Всемирную организацию здравоохранения, передает The Guardian.

Фото: Илья Репин (архив)

Хэнкок подчеркнул, что у врачей нет оснований полагать, что этот коронавирус может спровоцировать более тяжелое течение болезни.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что на данный момент нет никаких доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса, передает «РИА Новости».

Ранее американские ученые выяснили, что зубные пасты, в составе которых есть цинк и олово, способны нейтрализовать коронавирус на 99,9% всего за две минуты.



Татьяна Леухина