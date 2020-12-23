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Со следующего года Telegram начнет монетизироваться

11:07, 23.12.2020
Со следующего года Telegram начнет монетизироваться
Фото: Тимур Рахматуллин

Telegram с 2021 года начнет монетизироваться за счет новых платных функций. Об этом объявил создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, все текущие сервисы останутся бесплатными, рекламы в личных и групповых чатах не будет. Он отметил, что «большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения».

«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам», — отметил Дуров.

Ранее Дуров сообщил о возможности открыть комментарии в телеграм-каналах.

Технологии Татарстан
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