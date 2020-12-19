События недели: прямая пресс-конференция Путина, война с ценами и одобрение корпоративов в Татарстане

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе Владимир Путин на пресс-конференции ответил почти на все главные вопросы последних недель. Он отреагировал на расследования о своем окружении и отравлении Алексея Навального, обрисовал свое видение ситуации с коронавирусом и даже поделился секретом семейного счастья. Еще перед традиционным онлайном президент дал старт кампании против повышения цен. По всей стране была запущена вакцинация от коронавируса. В Татарстане подвели итоги года, разрешили корпоративы и поговорили о перспективах полилингвальных школ. Жители казанского микрорайона «Солнечный город» пожаловались на отсутствие инфраструктуры, дольщики с «лишних этажей» получат жилье, а ТНТ закроет «Дом-2».

Самая долгая пресс-конференция

На этой неделе пресс-конференция президента РФ Владимира Путина стала самым массивным событием, гравитация которого стянула все остальные в свою орбиту.

Она стала самой долгой в истории подобных мероприятий и за 4 часа глава государства ответил на все основные вопросы, которые собирались задать ему журналисты.

Так, Путин высказался о расследованиях о членах своей семьи. При этом многие посчитали, что в ответе он косвенно признал Кирилла Шамалова своим бывшим зятем. Это можно воспринять как подтверждение родства с Екатериной Тихоновой, которую СМИ давно называют дочерью президента.

Прокомментировал глава государства и информацию об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Путин заявил, что власти не причастны к попытке убийства политика. В то же время он, кажется, подтвердил, что спецслужбы следили за основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Президент говорил также о новой «холодной войне», недопустимости убийства людей из-за религии, поправках в Конституцию и планах переизбраться.

Еще он пообещал новогодние выплаты семьям с детьми до 7 лет, обратил внимание на положительные тенденции в российской экономике и указал на меры снижения цен на продукты.

Фото: kremlin.ru

Поможет ли война с ценами?



Свое внимание на резкий рост цен глава государства обратил еще в начале недели.

Путин выказал недовольство работой правительства в этом направлении. Недоволен президент оказался подорожанием таких базовых продуктов, как сахар, подсолнечное масло, мука, макароны и хлеб. Разнос в кабмине уже на следующий день устроил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Татарстане отреагировали быстро. Свои горячие линии по ценам в магазинах открыли ФАС, прокуратура и другие органы. В свою очередь, в Минсельхозпроде РТ рассказали и о причинах резкого скачка: рост оптово-отпускных цен при прошлогоднем снижении и дефицит сырья.

Аналитическая служба «Реального времени» сравнила цены ноября 2019 и 2020 годов и пришла к выводу, что сахар стал дороже на 80%, подсолнечное масло — на 40%, а мука — на 26%.

Эксперты считают, что сдержать цены на продукты не удастся, в противном случае в стране вновь начнется дефицит.



Фото: Антон Журавлев

Дело «Татпотребсоюза»

На этом фоне в Татарстане разворачивается спор антимонопольщиков и хлебозаводов.

В ФАС посчитали, что действия «Татпотребсоюза» привели к необоснованному повышению цен на хлеб.

Весной союз рекомендовал хлебозаводам поднять стоимость продукции на 10% поскольку на фоне «коронакризиса» подорожали мука, газ, свет, тепло и бензин. Производители утверждают, что только на муку им пришлось увеличить расходы от 25 до 40%. Но, по расчетам ФАС, сырье подорожало не так сильно.



Казань разрешила корпоративы

Самой заметной новостью со съезда Совета муниципальных образований РТ стали слова президента Татарстана Рустама Минниханова в защиту корпоративов и других новогодних мероприятий.

Глава республики призвал чиновников не лишать татарстанцев праздника. В то же время он потребовал строго следить за соблюдением всех «антиковидных» норм.

«Новый год люди ждут. Человек все равно будет праздновать. Лучше договориться, чтоб учитывались интересы наших граждан: и праздновали Новый год, и обеспечивалась безопасность», — сказал Минниханов.

Фото: Ринат Назметдинов

На съезде он также подвел итоги уходящего года. Президент РТ напомнил о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, о сентябрьских выборах и 100-летии ТАССР. Минниханов не забыл и об экономике, по которой COVID-19 ударил не меньше, чем по здоровью граждан. За 11 месяцев бюджет республики недополучил более 42 млрд рублей. По прогнозам, ВРП сократится на 4%. В то же время Татарстан по ситуации с коронавирусом остается одним из самых стабильных регионов страны.



Вакцинация

Во вторник в России вакцинация стартовала во всех регионах. «Спутник V» добрался даже до самых отдаленных субъектов — Магаданской области и Камчатского края.



В Татарстан поступило 2 900 доз вакцины. Власти уже определили 56 баз для проведения кампании по вакцинации. Пока все по-прежнему: первыми прививки получат медики из «красных зон», учителя, воспитатели и правоохранители.



В Минздраве РТ объяснили, что массовая вакцинация начнется до марта 2021 года, когда в республику завезут достаточное количество препарата. В свою очередь, Минздрав России уже внес вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.



Уплотнение «Солнечного города»

Жители казанского микрорайона «Солнечный город» забили тревогу из-за постоянного строительства жилья и отсутствия необходимой инфраструктуры.

Фото: Илья Репин

Застройщик уплотняет район, при этом школ, больниц и детсадов больше не становится. Вызывают недовольство дороги, не рассчитанные на такое количество автомобилей, и отсутствие парковок.



Исполком Казани знает о проблеме. Городские власти ищут, где построить школу. В микрорайоне уже не получится, поскольку там нет свободного участка необходимой площади. Скорее всего, она появится в районе ЖК «Соловьиная роща».



Почему в Казани дорожает жилье?

Казань стала первым городом в ПФО, где стоимость жилья достигла отметки в 100 тысяч рублей за 1 кв. м.

Этот рекорд эксперты объясняют нехваткой квартир. Спрос в столице Татарстана превышает предложение. Причину этого специалисты видят в закрытости местного рынка. Игрокам из других регионов или федералам зайти сюда очень трудно: подготовленных земель в Казани нет, зато есть долгий и сложный процесс согласования.

По оценкам экспертов, средняя рыночная цена казанской «первички» скоро может достичь 150 тыс. рублей за кв. м и выше.



Убытки от птичьего гриппа

В Госсовете Татарстана обсудили последствия птичьего гриппа для сельхозотрасли республики в этом году.

Фото: Илья Репин

Вирус был обнаружен в хозяйствах пяти районов. Ущерб от этих вспышек оценили в 230 млн рублей, из них 225 млн — это ущерб по заражению в агрофирме «Залесный» Зеленодольского района.



По данным специалистов, три заражения произошли от диких птиц, в Буинском районе фермер закупил уток без ветеринарных документов. В агрофирме «Залесный» не исправили нарушения санитарных норм, а также имелся открытый пруд, где жили дикие утки.



Силуанов вступился за бизнес

Федеральный министр финансов Антон Силуанов побывал в Казани. Он призвал налоговиков не давить на малый бизнес, который должен перейти с ЕНВД на другие системы налогообложения.

Кроме того, глава Минфина РФ признал, что Татарстан остается лидером по инвестиционной привлекательности наряду с Москвой и Московской областью. Он призвал власти республики включиться в исполнение национальных целей и рассказал о мерах поддержки, которые федеральный центр оказывает регионам.



Фото: tatarstan.ru

Дольщики с «лишних» этажей

Власти Татарстана нашли решение проблемы дольщиков фирмы «Свей», которым достались квартиры на «лишних» этажах ЖК «Золотая середина» в Казани.

Эти этажи уже снесли, так как застройщик получил разрешение только на 9-этажный дом, а возвел 18-этажный.

Владельцы этих квартир оказались заложниками ситуации и никак не могли добиться компенсаций или нового жилья.

Теперь же президент РТ Рустам Минниханов постановил восстановить их права за счет региональной программы по решению проблемы обманутых дольщиков — им предоставят квартиры в новых домах, которые будет строить республиканский Фонд поддержки дольщиков на федеральных участках по улице Аграрной и улице Гареева.



Фото: Максим Платонов (архивное фото, 2016 год)

Поблажки для спортсменов, закрытие «Дом-2» и обыски в «Финико»

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок, на который отстранили российских спортсменов от международных соревнований. Согласно вынесенному решению, под флагом России атлеты не смогут появиться на Олимпиаде или других соревнованиях до 16 декабря 2022 года. WADA требовало отстранения до 2023 года.



Телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2», которое шло на канале с 2004 года. Правда, некоторые слухи говорят об изменении формата шоу, а не его полном завершении.



В Казани прошли обыски у руководителей компании «Финико», которую посчитали финансовой пирамидой. На этот момент официально подозреваемых у МВД еще не было.



Кремль официально признал победу Джо Байдена на выборах президента США. Владимир Путин позвонил избранному президенту и поздравил его с победой.



Прокуратура потребовала приговорить к 15 годам колонии строгого режима историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей бывшей студентки на почве ревности. По версии следствия, преподаватель расчленил тело девушки и пытался выбросить останки в Неву.



Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, почему школы и вузы республики не перешли на дистанционное образование. По его словам, молодежь болеет реже. К тому же нет никакой гарантии, что студенты и школьники будут оставаться дома, а не пойдут в торговые центры или кафе.

