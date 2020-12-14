Историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, попросили приговорить к 15 годам колонии

Фото: wikipedia.org / Ирина Ефремова

Гособвинение попросило назначить 15 лет колонии строгого режима историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки и хранении оружия. Об этом прокурор сообщил в ходе прений сторон в суде Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

За убийство прокурор просила приговорить Соколова к 13 годам колонии, за незаконное хранение оружия — к трем годам.

Прокурор просила учесть заслуги Соколова как ученого, наличие у него пожилых родителей, а также маленьких детей.

Напомним, 7 ноября 2019 года в реке Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, у которого в портфеле оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Ученого обвинили в убийстве своей бывшей студентки, с которой он сожительствовал. Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора.