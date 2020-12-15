Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента
Президент России Владимир Путин поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США. Поздравление опубликовано на сайте президента России.
Российский лидер пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут способствовать решению многих мировых проблем и вызовов, несмотря на разногласия.
Путин отметил, что российско-американское сотрудничество отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.
«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», — подчеркнул глава Российского государства.
Ранее коллегия выборщиков утвердила Байдена победителем выборов президента США. Окончательное решение будет принято 15 декабря, когда завершится голосование во всех штатах, кроме Гавайев.
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