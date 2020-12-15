Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента

Президент России Владимир Путин поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США. Поздравление опубликовано на сайте президента России.

Российский лидер пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут способствовать решению многих мировых проблем и вызовов, несмотря на разногласия.

Фото: wikimedia.org

Путин отметил, что российско-американское сотрудничество отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.



«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», — подчеркнул глава Российского государства.

Ранее коллегия выборщиков утвердила Байдена победителем выборов президента США. Окончательное решение будет принято 15 декабря, когда завершится голосование во всех штатах, кроме Гавайев.



Ольга Плешкова