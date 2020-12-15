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Во всех регионах России стартовала вакцинация от COVID-19

15:05, 15.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Во всех регионах России стартовала вакцинация от COVID-19
Фото: mos.ru

Во всех регионах России приступили к вакцинации граждан от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, по всей стране работают 1 229 медорганизаций, где граждане могут сделать прививку от COVID-19.

Фото: twitter.com/sputnikvaccin

«Во всех регионах развернуто в общей сложности 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины непосредственно для распределения внутри региона», — сообщил глава Минздрава РФ.

О доставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России Мурашко сообщил 14 декабря. О поступлении в Татарстан первой партии препарата «Спутник V» стало известно 11 декабря.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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