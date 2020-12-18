Дольщики «лишних» этажей «Золотой середины» получат квартиры за счет республики

Фото: Максим Платонов (архивное фото, 2016 год)

Вместо «Золотой середины» — квартиры на Аграрной и Гареева

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о восстановлении прав более 300 дольщиков домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина» ООО «Фирма «Свей», чьи квартиры продавались застройщиком по поддельным разрешениям на строительство и не предусмотрены действующей документацией.

Права дольщиков будут восстановлены в рамках региональной программы по решению проблемы обманутых дольщиков — им предоставят квартиры в новых домах, которые будет строить республиканский Фонд поддержки дольщиков на федеральных участках по улице Аграрной и улице Гареева.



Квартиры будут равнозначны по площади тем, которые дольщики покупали много лет назад. Рыночная стоимость квартир будет значительно больше суммы денежных средств, изначально вложенных дольщиками, заявляют в региональном фонде. В ближайшее время республиканский фонд приступит к формированию реестра обманутых дольщиков, кто сможет претендовать на получение квартир в компенсационных домах.

Суд по иску исполкома Казани признал верхнюю часть дома самовольной постройкой и постановил ее снести, что и было сделано этим летом. Фото: evening-kazan.ru

История проблемы «Золотой середины»

Напомним, дома №3 и №6 ЖК «Золотая середина» (застройщик «Свей» — компания Рашида Аитова) возводились не в соответствии с разрешениями на строительство — так, дом №6 из девятиэтажки стал 18-этажным и получил лишний подъезд. Девелопер успел продать квартиры на эти надстроенные «лишние» этажи и секцию. Но суд по иску исполкома Казани признал верхнюю часть дома самовольной постройкой и постановил ее снести, что и было сделано этим летом.

Ранее предполагалось восстановить права обманутых участников долевого строительства комбинированным способом: завершением строительства и выплатой компенсаций дольщикам «лишних» этажей. Однако, как в ноябре сообщало «Реальное время», на федеральном уровне было принято решение только о достройке дома: федеральный фонд официально заявил, что компенсаций за квартиры, которые строились без разрешения, не будет.

После такого поворота дольщики «Золотой середины» собирались у дома правительства Татарстана, к ним выходил замминистра по строительству РТ Ильшат Гимаев и руководитель Фонда поддержки обманутых дольщиков республики Иван Новиков. Они сообщили, что, если не удастся добиться федеральных компенсаций, то республика будет достраивать обманутым дольщикам квартиры «на новом месте, в новых домах соразмерно квартирографии, которая имеется на сегодня».

Ильшат Гимаев заверял, что к концу 2021 года дольщики жилье получат. Фото: Олег Тихонов

«И могу сказать однозначно, что это не территория «Салават купере», не окраина — в хорошем месте», — заверял он и добавлял, что к концу 2021 года дольщики жилье получат.



Как рассказал «Реальному времени» Иван Новиков, в доме, который построят на Гареева, квартиры получат дольщики из дома №3 ЖК «Золотая середина», на Аграрной — из дома №6. «По третьему дому это 9 тысяч квадратов, по шестому дому — 14 тысяч квадратов. Поэтому мы можем построить дом исключительно для этих дольщиков» — добавил он.

Срок к концу 2021 года Новиков называет «возможным». Наша задача — чтобы к концу 2021 года дольщики получили право на эту квартиру, чтобы они ими смогли распорядиться».

Подрядчик для строительства домов еще не определен, добавил Новиков.

Как рассказал Иван Новиков, в доме, который построят на Гареева, квартиры получат дольщики из дома №3, на Аграрной — из дома №6. Фото: Ирина Анисимова

Как отреагировали дольщики

Официально дольщикам должны объявить о новых домах сегодня в ходе онлайн- конференции — но большинство уже в курсе новостей, рассказывает одна из дольщиц Диляра Голикова. Сама она крайне рада такому решению проблемы «Золотой середины», хотя, как отмечает, есть и те, кто им недоволен.

— Есть дольщики, которые покупали не одну, а две квартиры и понимают, что у них есть риск, что они не получат две квартиры, а что будут какие-то варианты, как Новиков ранее озвучивал. Есть дольщики, которые просят компенсации, потому что компенсацию нам обещали полгода назад, и люди, чтобы не ждать на съемных квартирах, купили в ипотеку жилье — думали, что получат компенсацию и покроют ипотечный кредит. Сейчас же они получат еще одну квартиру — им надо дождаться окончания строительства и одну из квартир продать, чтобы выйти из бремени кредитного.

Александр Артемьев