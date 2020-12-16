Источник: в обысках по делу «Финико» участвуют 15 человек

В Казани проходят обыски и выемки у причастных к организации «Финико», сотрудников центрального аппарата МВД России среди них нет, сообщают источники «Реального времени» в опровержение информации электронных СМИ о привлечении к операции 200 сотрудников полиции из Казани и Москвы.



«В следственно-оперативных мероприятиях задействованы 15 человек», — уточняет источник «Реального времени».

В МВД Татарстана информацию о следственных действиях не комментируют. И уточняют — дело возбуждалось 3 декабря в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в нем пока нет.

По версии следствия, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь от имени организации Finiko, осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества.

«Таким образом, были получены не менее 70 миллионов рублей, при том что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась», — объяснила основания для возбуждения дела пресс-секретарь ГСУ МВД Татарстана Наталья Сагитова.

