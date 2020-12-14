Глава Минобрнауки РТ рассказал, почему школьников и студентов Татарстана не переводят на «дистант»

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин объяснил продолжение обучения в школах Татарстана в очной форме невысокой заболеваемостью среди учеников.



«Это связано с тем, что у нас дети меньше болеют. У нас ни одной закрытой школы нет. Всего в пределах 15—20 классов закрыты на карантин — мы теперь не называем это карантином, класс на разобщении», — отметил Хадиуллин.

«Конечно, среди учителей есть болеющие. Ежедневно с больничного выходят более 150 учителей. На сегодня на больничном у нас 1 485 учителей», — рассказал глава Минобрнауки РТ

«Вы же знаете, сезон гриппа, ОРВИ. Понятно, сейчас пандемия. Никто не говорит, что у нас прекрасные условия, никто не болеет. Но закрывая школы, закрывая классы, мы проблему не решим», — констатировал Хадиуллин.

Фото: mon.tatarstan.ru

«Никто же не гарантирует — у нас были такие момент, вузы закрывают в регионах, уходят на удаленку — думаете, студенты сидят дома? Думаете, старшеклассники дома сидеть будут? Они будут выходить на улицу, в торговые центры попадут. Еще больше проблем могут создать такие хождения», — прокомментировал глава Минобрнауки РТ требования студентов о переводе на «дистант».

На 12 декабря в Татарстане на соблюдение «антиковидных» ограничений проверено 65 колледжей из 158. Нарушения выявили в 11 из них.

