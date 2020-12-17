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Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года

17:45, 17.12.2020 1
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года
Фото: pxhere.com

Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.

Фото: wikimedia.org

Слушания по делу проходили в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в ноябре, однако о решение стало известно только сегодня, пишет «Коммерсант».

В декабре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Татьяна Леухина
СпортОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:52
    вот и великая страна... Дамир
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