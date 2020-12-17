Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года

Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.

Фото: wikimedia.org

Слушания по делу проходили в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в ноябре, однако о решение стало известно только сегодня, пишет «Коммерсант».

В декабре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.



Татьяна Леухина