Минздрав России внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических прививок

Минздрав России внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

К приоритету по вакцинации первого уровня относятся работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, которые проживают в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.

Фото: mos.ru

Приоритет второго уровня — работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие. Далее идут государственные гражданские и муниципальные служащие, обучающиеся в колледжах и вузах, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Сегодня глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что российские ученые разрабатывают 26 вариантов вакцины от COVID-19. Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: вакцина центра имени Гамалеи Минздрава РФ «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» государственного научного центра «Вектор».



Татьяна Леухина