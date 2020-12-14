Аналитика «Реального времени»: почему госрегулирование цен на продукты невозможно в России

Аграрии против сдерживания цен на продукты и настаивают на адресной поддержке малоимущих слоев населения

Фото: Максим Платонов

Сегодня главы федеральных Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга представят правительству России свои предложения по мерам сдерживания цен на продукты питания. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин после того, как президент Владимир Путин раскритиковал кабмин за бездействие в ситуации с резко подорожавшими базовыми продовольственными товарами — да и еще в преддверии Нового года. Почему эксперты считают, что чиновники выбрали неверный путь решения проблемы, как ситуация с ценами развивается в Татарстане и какие меры могли бы быть наиболее эффективными — разбиралось «Реальное время».

Недопустимый рост

В ходе совещания по экономическим вопросам в минувшую среду президент России Владимир Путин обратил внимание на недопустимый рост цен на базовые продукты питания. Речь шла о сахаре, подсолнечном масле, муке, макаронных изделиях, хлебе и хлебобулочных изделиях.

Отметим, что согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.

По мнению главы государства произошедшее «нельзя объяснить пандемией». Причина заключается в «динамике цен на мировых рынках и попытке подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности». Также президент спросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева о показателях самообеспеченности по основным продуктам.

Фото: kremlin.ru

— Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке, — предостерег Путин.

Открывшееся на следующий день заседание правительства РФ началось со взбучки от премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты, а затем потребовал подготовить к понедельнику предложения по сдерживанию цен.

— Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить, — заявил глава правительства.

Открывшееся на следующий день заседание правительства РФ началось со взбучки от премьер-министра страны Михаила Мишустина. Фото: government.ru

За масло — не более 110 рублей, за сахар — не более 45 рублей

Получив хорошую встряску, с заявлением оперативно выступил глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев, заверивший, что «в настоящее время министерство совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты».

— Ряд мер уже приняты и в ближайшее время начнется их реализация. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника. Таким образом, мы избежим дефицита сырья на внутреннем рынке и обеспечим переработчиков необходимыми объемами семечки по доступным ценам. <…> Представители сахарной отрасли уже подтвердили готовность минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста. Аналогичное решение приняли и маслозаводы, которые уже сейчас, превентивно начнут снижать цены на свою продукцию, — отчитался министр.

На этом фоне в России заговорили о том, какие именно решения могут быть приняты в сложившейся ситуации. К примеру, появилась информация, что власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно. Представителей отраслей и торговых сетей якобы также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм. Ряд экспертов предполагают, что уже на этой неделе производители продуктов питания и торговые сети могут подписать соглашение, договорившись о сдерживании цен.

В прошлом месяце цены на продукты выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%, с начала года — на 5,2%. Фото: Антон Журавлев

Что произошло с ценами в Татарстане

В нашей республике, по официальным данным, по итогам ноября инфляция составила 0,8%, с начала года — 3,9%. В прошлом месяце цены на продукты выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%, с начала года — на 5,2%. Непродовольственные товары за ноябрь подорожали на 0,6%, с января — на 4,4%. Цены на услуги увеличились на 0,2% в ноябре и на 1,5% с начала года.

Причины подорожания продуктов в Татарстане взялись объяснить в Минсельхозпроде РТ. Речь шла о ценах на подсолнечное масло, пшеничную муку и сахар.

По словам замминистра Наиля Залакова, повышение цен на сахар ощущается как значительное, поскольку в прошлом году произошло резкое падение оптово-отпускных цен до 20 рублей. Максимальные оптово-отпускные цены в 2020 году были на уровне 44 рублей за килограмм, сейчас цены снижаются. Во избежание подобных ситуаций в республике в следующем году планируется увеличение посевных площадей до 54 тыс. гектаров.



Подсолнечное масло подорожало из-за дефицита сырья на российском рынке и ростом закупочных цен на маслосемена. Средняя оптово-отпускная цена впервые за данный период выросла до 80,7 руб./кг без НДС.

Повышение цен на муку также связано с повышением цен на зерно — цены на пшеницу третьего класса увеличились на 33%, по муке — на 23%. Для удержания резкого повышения цен на хлеб республика выделяет субсидии на возмещение убытков хлебопекарным предприятиям. Однако последние в этом году все равно повышали стоимость своей продукции, в результате выяснением этой ситуации сейчас занимается УФАС по РТ.

Как рассказала «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, Рустам Минниханов держит на контроле вопрос продуктовых цен и «регулярно получает очередной срез», при этом он объективно не имеет полномочий для того, чтобы издавать какие-либо указания или распоряжение в части ценообразования, поскольку эту сферу регулирует федеральное правительство.



— Круг ответственных лиц достаточно четко обозначил премьер-министр страны — речь идет о федеральных органах власти. Также есть большое количество сетевых магазинов, которые не являются государственными и не находятся в ведении тем более руководителя субъекта. Даже Михаил Мишустин в недавнем выступлении отметил, что с сетевиками «надо разговаривать» — то есть они тоже не могут принять в отношении них никаких документов. Наша роль здесь заключается в том, что мы на своем уровне отслеживаем то, что происходит. Когда началась пандемия, президентом республики было дано поручение сформировать рабочую группу, в которую входили представители Минпромторга и Минсельхозпрода, кураторами выступили два профильных вице-премьера. Стояла задача по недопущению резкого роста цен в период пандемии на товары первой необходимости, — комментирует Лилия Галимова.

Динамика по крупнейшим казанским сетям

Для того, чтобы дополнить общую картину, аналитическая служба «Реального времени» подготовила свежий срез по ценам на продукты, сравнив, сколько стоит продуктовая корзина на 11 декабря текущего года в крупнейших сетях Казани: «Бахетле», «Пятерочке», «Магните» и «Эдельвейсе».



Цены на продукты в магазинах, декабрь 2020 года



Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Вид товара Наименование товара Вес в упаковке (кг/упак.), либо кг Цена упаковки, либо кг Цена кг Наименование товара Эдельвейс Вес в упаковке (кг/упак.), либо кг Цена упаковки, либо кг Цена кг Наименование товара Вес в упаковке (кг/упак.), либо кг Цена упаковки, либо кг Цена кг Наименование товара Магнит Вес в упаковке (кг/упак.), либо кг Цена упаковки, либо кг Цена кг Фасоль Фасоль Bonduelle бел. в т/с 0,400 98,60 246,50 Фасоль Bonduelle бел. в т/с 0,400 94,70 236,75 Фасоль Bonduelle бел. в т/с 0,400 93,49 233,73 Фасоль Bonduelle бел. в т/с 0,400 99,99 249,98 Горох Горох Увелка 0,800 73,60 92,00 Горох Националь 0,900 52,99 58,88 Горох Увелка 0,800 72,19 90,24 Горох увелка 0,800 69,99 87,49 Мука пшеничная Мука Алейка в/с 2,000 74,90 37,45 Мука Алейка 2,000 86,90 43,45 Мука Макфа в/с 2,000 99,99 50,00 Мука Макфа в/с 2,000 79,99 40,00 Рис Рис Националь 0,900 126,40 140,44 Рис Националь 0,900 114,50 127,22 Рис Националь 0,900 112,99 125,54 рис Националь 0,900 109,99 122,21 Крупа гречневая Гречка Националь 0,900 129,20 143,56 Гречка Увелка 0,800 82,90 103,63 Гречка Увелка 0,800 115,99 144,99 Гречка Увелка 0,800 69,99 87,49 Хлеб пшеничный "Батон нарезной" Батон нарезной 0,400 29,90 74,75 Батон Нарезной 0,400 34,40 86,00 Батон нарезной 0,400 36,99 92,48 Батон нарезной 0,400 35,99 89,98 Хлеб ржаной "Сельский" Сельский 0,650 34,70 53,38 Хлеб Сельский 0,650 35,50 54,62 Сельский 0,650 32,99 50,75 Сельский 0,650 39,99 61,52 Макароны Макароны Макфа перья 0,400 58,30 145,75 Макароны Макфа спиральки 0,400 54,50 136,25 Макароны Макфа виток 0,450 53,99 119,98 Макароны Макфа (виток) 0,450 51,99 115,53 Картофель Картофель 1,000 24,90 24,90 Картофель Молодой 1,000 20,00 20,00 Картофель 1,000 20,99 20,99 Картофель 1,000 18,79 18,79 Капуста свежая (качан) Капуста свежая (качан) 1,000 14,90 14,90 Капуста свежая (качан) 1,000 11,90 11,90 Капуста свежая (качан) 1,000 11,49 11,49 Капуста молодая (кочан) 1,000 11,49 11,49 Капуста квашенная Капуста кваш 1,000 82,20 82,20 Капуста квашенная 1,000 69,90 69,90 Капуста кваш глобал виладж 0,900 119,99 133,32 Капуста кваш белоручка 0,500 49,99 99,98 Огурцы свежие Огурцы свежие 1,000 145,00 145,00 Огурцы свежие 1,000 139,90 139,90 Огурцы свежие 1,000 109,99 109,99 Огурцы свежие 1,000 91,69 91,69 Помидоры свежие Помидоры свежие 1,000 189,90 189,90 Помидоры свежие 1,000 119,90 119,90 Помидоры свежие 1,000 109,99 109,99 Помидоры свежие 1,000 105,69 105,69 Свекла Свекла 1,000 19,90 19,90 Свекла 1,000 25,90 25,90 Свекла 1,000 29,99 29,99 Свекла 1,000 28,99 28,99 Морковь Морковь (мытая) 1,000 39,90 39,90 Морковь (мытая) 1,000 29,95 29,95 Морковь (мытая) 1,000 49,99 49,99 Морковь (мытая) 1,000 29,69 29,69 Лук репчатый Лук репчатый 1,000 24,90 24,90 Лук репчатый 1,000 22,90 22,90 Лук репчатый 1,000 22,99 22,99 Лук репчатый 1,000 22,99 22,99 Укроп Укроп 0,100 49,90 499,00 Укроп 0,100 30,00 299,95 Укроп 0,100 49,99 499,90 Укроп 0,100 41,99 419,90 Болгарский перец Болгарский перец 1,000 249,90 249,90 Болгарский перец 1,000 289,90 289,90 Болгарский перец 1,000 259,99 259,99 Болгарский перец 1,000 199,90 199,90 Яблоки (самые дешевые) Яблоки 1,000 79,90 79,90 Яблоки 1,000 59,95 59,95 Яблоки 1,000 75,99 75,99 Яблоки 1,000 66,49 66,49 Апельсины Апельсины 1,000 109,90 109,90 Апельсины 1,000 103,90 103,90 Апельсины 1,000 103,99 103,99 Апельсины 1,000 89,90 89,90 Лимоны Лимоны 1,000 99,90 99,90 Лимоны 1,000 119,90 119,90 Лимоны 1,000 119,99 119,99 Лимоны 1,000 109,99 109,99 Бананы Бананы 1,000 79,90 79,90 Бананы 1,000 69,90 69,90 Бананы 1,000 67,19 67,19 Бананы 1,000 63,99 63,99 Груши "Конференц" Груши Конференц 1,000 149,90 149,90 Груши Конференц 1,000 169,90 169,90 Груши "Конференц" 1,000 159,99 159,99 Груши конференц 1,000 189,99 189,99 Сахар Сахар 1,000 49,90 49,90 Сахар 1,000 51,90 51,90 Сахар 1,000 49,99 49,99 Сахар 1,000 46,99 46,99 Шоколад Шоколад АльпенГольд молоч с фундуком 0,090 59,90 665,56 Шоколад АльпенГольд молоч с фундуком 0,090 42,95 477,22 Шоколад АльпенГольд молоч с фундуком 0,090 39,99 444,33 Шоколад АльпенГольд молоч с фундуком 0,090 39,99 444,33 Печенье Юбилейное традиц в пачке 0,112 32,50 290,18 Юбилейное традиц в пачке 1,000 258,87 258,87 Юбилейное Традиционное 0,112 27,49 245,45 Юбилейное традиц в пачке 0,112 26,99 240,98 Говядина ГОВЯДИНА ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ 1,000 539,00 539,00 Говядина 1,000 376,99 376,99 Говядина 1,000 478,66 478,66 Говядина 0,500 259,99 519,98 Свинина СВИНИНА ОКОРОК БЕЗ КОСТИ 1,000 244,00 244,00 свинина окорок 1,000 239,90 239,90 Свинина шницель 0,400 119,99 299,98 окорок свиной 1,000 235,99 235,99 Мясо птицы ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА 1,000 129,90 129,90 Курица целая акашево 1,000 129,90 129,90 Курица целая Пестречинка 1,000 110,99 110,99 Курица целая Акашево 1,000 113,09 113,09 Рыба свежая Минтай свежеморож б/г 1,000 169,90 169,90 Минтай свежеморож 1,000 179,00 179,00 Минтай свежеморож 1,000 168,99 168,99 Минтай свежеморож 0,800 99,99 124,99 Сельдь Пресервы Дивный Берег 0,380 119,90 315,53 Пресервы три кита 0,380 109,95 289,34 Пресервы золотая фишка 0,400 149,99 374,98 Пресервы балтийский берег 0,200 103,99 519,95 Молоко Молоко ЗМК 2,5 0,800 36,90 46,13 Молоко Алексеевское 0,800 29,95 37,44 Молоко змк 0,800 33,19 41,49 Молоко ЗМК 0,800 32,69 40,86 Сметана Сметана васьк 0,450 79,90 177,56 Сметана васьк счастье 0,450 77,50 172,22 Сметана васьк.счастье 20% 0,450 77,49 172,20 Сметана васк 20% 0,450 79,99 177,76 Масло животное (сливочное) Масло очень важная корова 0,180 116,20 645,56 Масло очень важная корова 0,180 89,50 497,22 Масло очень важно к72,5% 0,180 88,19 489,94 Масло очень важная к 0,180 89,90 499,44 Творог Творог очень важная корова 0,220 54,90 249,55 Творог Очень важная корова 0,220 56,60 257,27 творог Очень важная корова 0,220 51,19 232,68 Творог очень важно 0,220 45,99 209,05 Сыр Сыр Голландский 1,000 429,90 429,90 сыр Голландский 1,000 389,90 389,90 сыр Российский 1,000 484,90 484,90 Сыр Гауда 0,200 112,99 564,95 Яйца Яйца 1 кат. 10,000 78,90 7,89 Яйца 1 кат. 10,000 76,00 7,60 Яйца 1 кат. 10,000 60,99 6,10 Яйца 1 кат. 10,000 61,69 6,17 Маргарин Маргарин Хозяюшка 0,200 24,90 124,50 Маргарин Сливочный 0,200 28,80 144,00 Маргарин сливочник 0,180 18,19 101,06 Маргарин Хозяюшка 0,200 25,99 129,95 Масло растительное Масло Олейна 1,000 119,90 119,90 Масло Слобода 1,000 123,50 123,50 благо 1,000 119,99 119,99 Масло Олейна 1,000 139,99 139,99 Соль Соль 1,000 30,90 30,90 Соль (мелкая) 1,000 19,80 19,80 Соль (мелкая) 1,000 16,99 16,99 Соль (мелкая) 1,000 10,99 10,99 Чай Чай Tess sunrise 0,100 90,00 900,00 Чай Лисма Крепкий 25*1,8 0,045 49,70 1104,44 Чай Лисма 25*1,8 0,045 43,49 966,44 Чай Лисма 0,045 42,99 955,33 Лавровый лист Лавров лист Камис 0,005 39,90 7980,00 Лавров лист kotanyl 1,000 7592,00 7592,00 Лавров лист kotanil 0,005 36,99 7398,00 Лавров лист Камис 0,005 36,99 7398,00 Черный перец Перец черн. Камис молот 0,020 44,90 2245,00 Перец черный камис 0,020 59,90 2995,00 Перец черн. kotanil 0,020 55,19 2759,50 Перец черн. Камис молот. 0,020 49,99 2499,50

Помимо этого, мы отследили динамику цен за последние полтора месяца, начиная с 26 октября текущего года, а также за год — с ноября 2019 по ноябрь 2020. Примечательно, что годовой темп прироста по сахару достигает почти 80%, по растительному маслу — около 40%, по муке — порядка 26%. Однако в последнем случае стоит учесть, что в ходе исследования менялись марки продукции, что хоть и незначительно, но все же влияет на цену.

Динамика цен на продукты, декабрь 2020 года

Темп прироста 30.11.2020 и

29.11.2019 Темп прироста 11.12.2020 и

26.10.2020 Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг. 11.12.2020 30.11.2020 26.10.2020 29.11.2019 3,34% 19,27% Фасоль 241,74 237,94 202,68 230,25 35,45% -0,76% Горох 82,15 92,95 82,78 68,63 25,81% -7,42% Мука 42,72 49,90 46,15 39,66 18,93% -7,85% Батон 85,80 94,99 93,11 79,87 22,90% 5,61% Хлеб «Сельский» 55,07 54,07 52,15 43,99 11,61% 9,19% Макароны 129,38 124,13 118,49 111,22 25,20% 8,87% Картофель 21,17 20,42 19,45 16,31 -29,77% 4,51% Капуста свежая (кочан) 12,45 12,01 11,91 17,10 -3,37% -21,65% Капуста квашеная 96,35 118,10 122,98 122,22 58,51% 85,59% Огурцы свежие 121,65 99,35 65,55 62,67 -16,68% 47,91% Помидоры свежие 131,37 107,45 88,82 128,95 21,14% 31,25% Свекла 26,20 28,36 19,96 23,41 5,00% 3,96% Морковь (мытая) 37,38 37,21 35,96 35,44 -2,33% 16,74% Лук репчатый 23,45 23,12 20,08 23,67 0,65% 2,32% Укроп 429,69 429,69 419,94 426,93 43,54% 28,65% Болгарский перец 249,92 312,45 194,26 217,67 -5,44% 4,38% Яблоки 70,58 62,81 67,62 66,42 23,97% -23,05% Апельсины 101,92 119,20 132,45 96,15 11,01% 7,15% Лимоны 112,45 113,45 104,95 102,20 11,03% 5,72% Бананы 70,25 70,70 66,45 63,67 30,38% 4,69% Груши «Конференц» 167,45 182,45 159,95 139,93 78,98% 8,22% Сахар 49,70 50,12 45,92 28,00 20,28% -5,94% Конфеты (шоколад) 507,86 851,61 539,94 708,00 2,45% 15,92% Печенье 258,87 228,97 223,31 223,49 4,91% 0,00% Говядина 478,66 478,66 478,66 456,23 -11,43% -12,00% Свинина 254,97 257,47 289,72 290,70 -1,47% 6,63% Курица 120,97 115,70 113,45 117,42 -12,29% 0,55% Минтай свежеморож. 160,72 164,16 159,84 187,17 -0,25% -5,37% Сельдь (пресервы) 374,95 316,19 396,23 317,00 3,09% -2,43% Молоко 2,5% 41,48 40,79 42,51 39,57 -0,84% -2,96% Сметана 20% 174,93 170,77 180,27 172,22 9,11% -0,01% Масло сливочное 72,5% 533,04 535,61 533,11 490,89 3,73% -4,57% Творог обезж. 237,14 247,59 248,50 238,69 16,06% 10,11% Сыр 467,41 443,56 424,50 382,18 16,12% 27,40% Яйца 1 кат. 10 шт. 69,40 63,20 54,47 54,42 14,47% -9,58% Маргарин 124,88 131,50 138,10 114,88 36,35% 12,27% Масло растительное 125,85 131,92 112,10 96,75 43,97% 1,03% Соль (мелкая) 19,67 19,72 19,47 13,70 3,58% 1,14% Чай 981,56 954,39 970,44 921,39 3,13% -23,30% Лавровый лист 7592,00 9632,00 9898,67 9340,00 6,55% 10,94% Перец черный молотый или горошком 2624,75 2681,00 2366,00 2516,25

«Я в этом году себе туфли не купил — все уходит на питание»

Рост цен на базовые продукты заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев связывает с «соотношением доллара к рублю». Также собеседник нашего издания предполагает, что «тот урожай, который показывает Россия, не соответствует действительности и несколько завышен».



— И Татарстан, и Российская федерация в пределах своих возможностей помогают решать проблемы сельхозников. Подчеркну, что от последних нет каких-то больших проблем, поэтому надо смотреть на тех, кто закупает и перепродает. Люди, которые зарабатывают деньги на продовольствии, решая только свои проблемы — это непозволительная роскошь, — высказался депутат. — В целом сегодня питание занимает большую часть в затратах граждан. Могу судить по себе: я в этом году себе туфли не купил. И у других с распределением затрат, думаю, так же.

В свою очередь директор аналитического центра «Совэкон», ведущий российский эксперт в области исследований в сельском хозяйстве и пищевой индустрии, член экспертного совета при Минсельхозе РФ Андрей Сизов считает, что на общую ситуацию повлияли «цены на мировом рынке, девальвация рубля, а также то, что в прошлом году очень сильно упали цены на сахар из-за рекордного урожая», при этом ограничивать и сдерживать цены, по мнению эксперта, неправильно.

— Непонятно, какие вообще для этого могут быть юридические обоснования. Рано или поздно, если придерживаться такой тактики, это приведет к тому, что у нас не будет, ни сахара, ни масла, ни туалетной бумаги, как в Венесуэле. В краткосрочной перспективе это даст сигнал для бизнеса к тому, чтобы не заниматься сахаром, маслом, подсолнечником и не строить новые магазины, где все это будет продаваться. Фиксация цен однозначно плоха, ничего хорошего в ней не бывает, — считает Сизов.

«Предлагаю не называть это карточками — речь о целевой продовольственной помощи»

На волне обсуждения роста цен в соцсетях начали появляться панические прогнозы о введении в России продовольственных карточек. Эти заявления директор «Совэкона» считает «путаницей» и предлагает свой вариант решения проблемы.

— Президент говорил от трех вещах: надо что-то сделать с ценами; мы не хотим, чтобы было, как в СССР; доходы падают и не всем хватает денег на продовольствие. Почему-то из этих трех тезисов взяли только один — решили бороться с ценами, а заодно двинуться в сторону Советского Союза, где цены были низкими, а на прилавках ничего не было. Надо было обратить внимание на третий тезис — на доходы граждан, — рассуждает эксперт.

Собеседник «Реального времени» признает, что невозможно поднять доходы населения «разом, командным образом», однако это можно сделать хотя бы для наименее обеспеченных слоев населения.

— Речь идет о целевой продовольственной помощи. Я просто предлагаю не называть это карточками, потому что у всех на этом моменте включается большая красная лампочка. Карточки — это когда продуктов не хватает, а это пока, слава богу, не так. Вот дать денег наименее обеспеченным слоям населения, чтобы они пошли и лучше питались — это однозначно полезная идея. Мы об этом говорим второй десяток лет. Российский бизнес тоже говорил об этом в текущем году: в первой половине 2020-го представители разных сельхозсекторов и пищевого бизнеса писали письмо с предложением ввести такую систему. Но воз и ныне там, — резюмирует Сизов.

«Мы поддерживаем и человека из списка Forbes, и одинокую бабу Маню. Это неправильно»

Детальным разбором происходящего с «Реальным временем» поделился глава департамента правового и аналитического обеспечения Российского зернового союза Александр Корбут.

— НДС подняли, курс изменился, а рубль не усилился, вся импортная составляющая выросла, а она есть практически во всех продуктах питания (генетика, технология, оборудование, расходники импортные и так далее), — перечисляет предпосылки роста цен эксперт. — Мы также объявили о том, что у нас открытая рыночная экономика, которая действует в глобальном мире. Соответственно свое влияние оказывает общемировая ситуация, особенно на тех рынках, где у нас достаточно высокая доля экспорта. Это касается зерна и растительного масла в первую очередь. Глобальный рынок в ковидном мире резко поднял цены на зерно и подсолнечное масло.

Рассуждая о ценах на масло, Корбут указывает на такой фактор, как снижение валового производства подсолнечника — нашей основной культуры. По словам эксперта, производство в России снизилось более, чем на 2 млн тонн, то же произошло и на Украине — другом крупнейшем экспортере подсолнечного масла в мире.



— Свою роль также сыграли весенние запреты на экспорт семечки. Если страны, которые рассчитывали на переработку, не могут закупить сырье, они покупают масло и разгоняют цену на него. Цена на масло разогналась и маслодобытчики разогнали цену на закупку семян. Создался замкнутый круг, — комментирует вице-президент Российского зернового союза. — По сахару цена действительно здорово выросла по сравнению с прошлым годом. Но если вспомнить то, что было года три назад, то мы с вами увидим график бурного падения. По большому счету, сейчас идет восстановительный рост.

Александр Корбут, так же как и предыдущие эксперты, отмечает отсутствие дефицита в стране и при этом обращает внимание на проблему доходов населения.

— Когда почти 20 млн граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума, а рост реальных доходов населения не просматривается, получается, что все больше людей тратят значительную часть своих доходов на продукты питания. Надо бороться не с ценами, а с низкими доходами. Да, можно регулировать цены, это один из столпов продовольственной безопасности. Физическая доступность продовольствия у нас обеспечена, а экономическая, увы, ухудшается. Когда государство проведет регулирование цен «по всему полю», так мы поддержим все население страны: и человека из списка Forbes, и одинокую сельскую жительницу бабу Маню. Это неправильно. Поддержка должна касаться малоимущих, тех, кому она жизненно необходима, — резюмирует эксперт.

Крупные ретейлеры, такие как «Магнит», Х5 Retail Group, пока никак не прокомментировали «Реальному времени» рост цен на продукты и решения правительства по их сдерживанию. Ответы будут опубликованы по получении. Впрочем, обе компании, оценивая масштабы падения реальных доходов россиян, уже запускают собственные дискаунтеры (сети «Моя цена», «Чижик»). «Ситуация в стране будет только ухудшаться», считает исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Реальные доходы россиян после коронакризиса будут восстанавливаться долго, считают специалисты. Поэтому в выигрыше будет тот бизнес, что ориентируется на низкие доходы населения.