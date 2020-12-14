«Многие руководители птицефабрик считают необязательным выполнять правила содержания птицы»

Ущерб от вспышек птичьего гриппа в Татарстане составил более 230 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане птичий грипп обнаружен в хозяйствах 5 районов, в настоящий момент на карантине осталась лишь агрофирма «Залесный». Кроме того, зараженное мясо и продукцию из него в республику норовят завезти из других регионов, причем иногда с сопроводительными ветеринарными документами и результатами лабораторных исследований. После вспышки птичьего гриппа прокуратура Татарстана дала добро на проверку всех птицеводческих хозяйств республики, которая продлится до февраля 2021 года. Кто стал причиной распространения инфекции, почему вакцинация неэффективна, кто покроет ущерб за истребление поголовья, что делают с зараженной продукцией — в материале «Реального времени».

Заразились от диких уток

Ситуация с птичьим гриппом в России обострилась в июле текущего года. Всего в стране зарегистрировано 80 вспышек в 12 регионах. Широкому распространению инфекции способствовало то, что вирус попал в дикую фауну, сообщил сегодня начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

В Татарстане же с начала года зафиксировано 5 случаев заражения — в Буинском, Муслюмовском, Дрожжановском и Зеленодольском районах. Самый крупный очаг — в агрофирме «Залесный» Зеленодольского района, на которой перерабатывают мясо индейки.

По словам главного ветврача, все очаги были своевременно локализованы, дальнейшее распространение инфекции не допущено. На данный момент ограничительные мероприятия отменены в 4 районах, на карантине остался всего один объект — агрофирма «Залесный». Но через 21 день карантин должны снять и там.

Расследование показало: заражение в Буинском районе произошло после того, как фермер закупил уток у предпринимателя из Чувашии без ветеринарно-сопроводительных документов. В других случаях птица находилась на выгульном содержании и имела доступ к естественным водоемам, где обитали ее дикие водоплавающие сородичи, от которых она и подцепила инфекцию. Как пояснил чиновник, запретить открытое содержание птицы в Татарстане не могут — на то есть соответствующий приказ Минсельхоза РФ.

Агрофирму «Залесный» еще до заражения проверяли сотрудники Управления Россельхознадзора по РТ и уже тогда выявили нарушения ветеринарно-санитарных норм. Фото: agrovesti.net

А агрофирму «Залесный» еще до заражения проверяли сотрудники Управления Россельхознадзора по РТ и уже тогда выявили нарушения ветеринарно-санитарных норм, которые собственник не устранил. Кроме того, непосредственно на территории предприятия располагается открытый водоем, в котором обитали дикие водоплавающие птицы. Как потом выяснилось, они тоже были заражены вирусом гриппа, и их пришлось уничтожить.

Ущерб покроет государство

Как оказалось, вспышки птичьего гриппа бьют не только по карману собственника, но и по бюджету республики. Если в хозяйстве выявлен его очаг, то все поголовье изымается и уничтожается. В таком случае по закону государство обязано возместить ущерб предпринимателю.

— Объективная оценка ущерба какая? И было ли поголовье застраховано? — поинтересовался присутствовавший на заседании заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

— Поголовье не было застраховано. В том-то и большая беда. На сегодняшний день сумму посчитали по рыночной стоимости. Все эти расчеты дал нам Минсельхоз. По «Залесному» — 225 млн. Это прямой ущерб, это они разово потеряли. А по остальным четырем предприятиям 5,1 млн рублей. Они по сравнению с «Залесным» мелкие, — пояснил Хисамутдинов.

Он отметил, что уже на этой неделе республиканский Минфин представит письмо с расчетами президенту РТ.

Если в хозяйстве выявлен очаг птичьего гриппа, то все поголовье изымается и уничтожается. В таком случае по закону государство обязано возместить ущерб предпринимателю. Фото: tatarstan.ru

Проверки хозяйств продлятся до февраля

Алмаз Хисамутдинов отметил, что при первых случаях выявления птичьего гриппа на территории России собственникам птицы рекомендовали содержать ее безвыгульно, а владельцев птицеводческих хозяйств предупредили о необходимости работы в закрытом режиме и рекомендовали начать забой птицы, выращенной на мясо.

Как только зараза появилась в Татарстане — Главное управление ветеринарии РТ направило обращение в прокуратуру для проведения срочных проверок на местах. Также были организованы встречи с предпринимателями, занимающимися перепродажей скота и птицы, усилен контроль за выдачей разрешений владельцам животных на покупку, продажу, сдачу на убой, организована дезинфекция автотранспорта, который перевозит скот и животноводческую продукцию из других регионов, усилен контроль за несанкционированным завозом из неблагополучных регионов сельскохозяйственных животных, птиц, кормов и за санитарным состоянием объектов по содержанию и убою сельскохозяйственных животных и птицы.

С июля 2020 года по российскому законодательству проверки могут проводить и инспекторы Россельхознадзора. Начиная с ноября они организовали внеплановые выезды в птицекомплекс «Ак барс», сельскохозяйственное предприятие «Кощаковский» Пестречинского района, агрофирму «Атабаевская» Лаишевского района, «Челны-бройлер», Лениногорскую птицефабрику и другие. И на всех выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

— Многие руководители птицефабрик считают необязательным выполнять правила содержания птицы, но такое халатное отношение приводит к большому экономическому ущербу — заявил Хисамутдинов.

«Многие руководители птицефабрик считают необязательным выполнять правила содержания птицы, но такое халатное отношение приводит к большому экономическому ущербу», — заявил Хисамутдинов. Фото: tatarstan.ru

Он отметил, что для контроля над ситуацией в Татарстане ведутся мониторинговые исследования. Так, в Республиканскую ветеринарную лабораторию для исключения гриппа птиц в этом году было направлено почти 8,5 тыс. проб крови домашней птицы, более 53,2 тыс. проб биоматериала от домашней птицы и 216 проб — от дикой и синантропной птицы, более 5,6 тыс. проб птицеводческой продукции.

— Птицы в республике много — 18 млн голов, поэтому проблема по птичьему гриппу остается. На следующий год плотно будем заниматься этим вопросом. Сейчас совместно с Россельхозадзором проверяются все сельхозпредприятия разной формы собственности — до февраля месяца. Прокуратура дала разрешение после этих случаев. С каждым предприятием будем отдельно дальше работать по устранению всех предписаний Россельхознадзора, — обрисовал план действий главный ветврач.

Вакцинация не убережет

Зампред республиканского парламента Марат Ахметов поинтересовался, есть ли вакцина от птичьего гриппа?

— У того же Мадьярова (гендиректор агрофирмы «Залесный», — прим. ред.) в одном или двух корпусах вспышка была, а пришлось уничтожить все поголовье — на 225 млн рублей. Если в каком-то корпусе вспышка произошла, не предполагает ли это возможность вакцинации, чтобы спасти оставшееся поголовье? — уточнил экс-глава Минсельхоза Татарстана, которому близка эта тематика.

— Вакцина есть на сегодняшний день. Но эффективность ее невысокая: вакцинированная птица при проверке показывает положительный результат. Потому что мутирует грипп — сегодня один тип, завтра другой. Во-вторых, для того, чтобы вакцинировать, нужно разрешение главного госэпидинспектора Российской Федерации. Так как у нас птица быстро уходит на реализацию — через 42 дня — очень объем большой, — пояснил Хисамутдинов.

Вакцинация имеет смысл только для того поголовья, что находится рядом с очагом заболевания, потому что грипп очень быстро распространяется, а иммунитет формируется месяц. Фото: Илья Репин

По его словам, вакцинация имеет смысл только для того поголовья, что находится рядом с очагом заболевания, потому что грипп очень быстро распространяется, а иммунитет формируется месяц. Поэтому самый лучший способ предотвратить эпидемию — уничтожить все в самом месте заражения.

«Иногда поступает продукция, зараженная африканской чумой»

Как оказалось, зараженное птичьим гриппом мясо попадает в Татарстан и из других регионов. С начала года было взято более 6 тыс. проб, и среди них постоянно встречаются положительные. Мясо с содержанием высокопатогенного вида гриппа уничтожают, низкопатогенного — отправляют на переработку.

— На сегодняшний день очень много поступает инфицированной продукции по гриппу птиц — низкопатогенной, высокопатогенной. Каждый раз мы разбираемся, отправляем обратно, иногда сжигаем, иногда отправляем на переработку. Только за декабрь месяц поступило 4 больших партии низкопатогенной инфицированной гриппом птиц продукции — в одной партии несколько фур может быть. Это птицефабрика «Сосновка», Челябинская область, Пензенская область, «Васильевская» птицефабрика из Республики Мордовия, торговый дом «Сабрина» Московской области. Данная продукция может представлять опасность, так как в благоприятных условиях вирус может мутировать. Кроме того, требуются особые условия для ее переработки — в свободную реализацию она не допускается, — пояснил главный ветврач республики.

— А у предприятий, которые нам поставили продукцию, у них же есть такие же ветеринарные службы, которые проверяют их перед продажей? — уточнил глава комитета Азат Хамаев.

«У предприятий, которые нам поставили продукцию, у них же есть такие же ветеринарные службы, которые проверяют их перед продажей?» — уточнил глава комитета Азат Хамаев. Фото: tatarstan.ru

— Да, мы с ними контактируем, они у себя не выявляют, потому что невыгодно этому региону у себя выявлять. Большой объем продавать надо. Иногда к нам поступает продукция, зараженная африканской чумой. А регион отправляет сопроводительные документы, что все благополучно, и лабораторные исследования прилагает. А здесь мы проверяем, и приходится ее потом уничтожать, — посетовал Хисамутдинов.

Он пояснил, что в таких случаях материалы передаются в прокуратуру, в том числе и того региона, откуда пришел товар, а иногда направляются и в Следственный комитет.

— Это серьезные вещи, это и ущерб финансовый приносит региону и, самое главное, здоровью людей, которые употребляют такую продукцию, — подчеркнул важность темы Хамаев.