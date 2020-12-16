В Татарстан поступило почти 3 тысячи доз вакцины от коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

На сегодня в Татарстан поступило 2 900 доз вакцины от коронавируса. Определены 56 баз для вакцинации по всей республике, началась вакцинация, рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.



«Чтобы вакцинировать пациентов, необходим ряд условий. Прежде всего, отсутствие контактов, эпиданамнез. Перед тем, как вакцинироваться, делается экспресс-анализ на антитела, отсев, конечно, происходит, он значимый», — сказала Яркаева.



Имеющейся вакциной в Минздраве надеются привить татарстанцев в течение 2—3 недель.

Ранее сообщалось, что в Татарстан поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В республику прибыла 1 тыс. доз препарата.



Ольга Плешкова