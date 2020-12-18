Силуанов в Казани: «Быстрее впрыскивайте бюджетные деньги в экономику»

Министр финансов РФ попросил Татарстан заняться национальными целями и не ужесточать налоговую нагрузку для тех, кто «сходит» с ЕНВД на патент

Оценив влияние пандемии на экономику одного из крупных регионов-доноров страны, глава Минфина РФ Антон Силуанов убеждал региональные власти быстрее включаться в достижение национальных целей страны до 2030 года. «Мы ежегодно направляем 1 трлн рублей в регионы. Каждый субъект должен подключить все инструменты — это самая главная задача», — призывал он. Важная политическая тема не помешала ему дотошно расспрашивать и о насущном — насколько безболезненно идет переход с единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который отменяется с 1 января 2021 года. Оказалось, что патентную систему в Татарстане утвердят в конце декабря, но почти 43% предпринимателей согласились перейти на «упрощенку». Антон Силуанов лично попросил налоговиков быть лояльнее к малому бизнесу.

Министр финансов РФ приезжает лишь под Новый год

Сегодня в Казань прибыл министр финансов РФ Антон Силуанов. В последние три года он взял за правило приезжать в столицу для заслушивания итогового отчета об исполнении консолидированного бюджета Татарстана и явно не мог пропустить это событие в «коронавирусный» год. Он не только замерил «пульс» региона-донора, но и озвучил новые федеральные установки для регионов. По этому случаю сегодня в Доме правительства собралась сотня татарстанских чиновников, которые приняли участие в итоговой совместной коллегии республиканских Минфина, налоговой службы и управления республиканского казначейства РТ.

Во вступительном слове президент республики Рустам Минниханов еще раз обрисовал влияние пандемии на региональную экономику, что уже не раз озвучивалось на этой неделе.

— Исполнение республиканского бюджета проходило в сложных экономических условиях. Сильное влияние оказали волатильность цен на нефть и курса доллара, снижение уровня производства и потребления, — напомнил президент.

По его словам, ВРП республики составит около 2,4 трлн рублей, индекс промышленного производства — 2,6 трлн рублей (снизится до 98% к уровню 2019), но зато вырастет выпуск в сельском хозяйстве до 103,1% — 268 млрд рублей.

Рустам Минниханов: «Исполнение республиканского бюджета проходило в сложных экономических условиях. Сильное влияние оказали волатильность цен на нефть и курса доллара, снижение уровня производства и потребления»

Говоря о финансовых последствиях, президент не стал оперировать цифрами. Он отметил, что объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета существенно сократился, но благодаря федеральной поддержке доходная часть с учетом безвозмездных поступлений в текущем году осталась практически на уровне прошлого года. Источником доходов в будущем непростом году глава республики назвал сокращение налоговой задолженности, которая составляет 8 млрд рублей. Впрочем, даже невооруженному особыми познаниями было ясно, что был сделан сигнал для должников и уклонистов, которые не торопятся платить налоги.

Донорские потоки усохли на 125 млрд рублей

Полную и актуальную картину состояния налоговых сборов в год пандемии представил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. «Этот год оказался одним из самых сложных. Под ударом пандемии оказались целые сектора экономики, но меры поддержки позволили избежать катаклизмов и социальных последствий», — сообщил он.

По оценке Сафиуллина, налоговые сборы во все уровни бюджетов рухнули на 166 млрд рублей. По его данным, в этом году в республике будет собрано 672 млрд рублей вместо 838 млрд в 2019 году, или на 20% меньше. Больше всего, 125 млрд рублей потерь, прогнозируется у поступлений в федеральный бюджет. В этом году Татарстан перечислит 424 млрд рублей вместо 550 млрд рублей в прошлом году. Значительно меньше пострадает консолидированный бюджет Татарстана — здесь потери оцениваются в 40,3 млрд рублей. Налоговые сборы составят 248 млрд рублей вместо 288 млрд рублей в 2019 году.

Марат Сафиуллин: «Этот год оказался одним из самых сложных. Под ударом пандемии оказались целые сектора экономики, но меры поддержки позволили избежать катаклизмов и социальных последствий»

Наибольшие потери связаны с федеральными доходными источниками. Наибольший провал образовался по НДПИ — минус 146,8 млрд рублей, или на 39%. Вторым по значимости потерь — налог на прибыль. Он обрушился на 61,3 млрд рублей, или на 43%. Меньше всего подвержены влиянию коронавируса оказались местные налоги — на имущество, земельный налог, которые собраны с небольшим плюсом.

Выйти из тени, или Кто заплатил сразу 1,2 млрд по НДФЛ

В этих условиях главной задачей налоговых органов становится борьба с теневой экономикой. Правда, речь не идет об усилении административного давления на бизнес, предупредил Марат Сафиуллин. Но барьеры для недобросовестных налогоплательщиков будут действовать. По словам Сафиуллина, особый надзор будет введен для контроля за сборами по НДС. Благодаря ужесточению контроля налоговые органы прогнозируют увеличить в этом году поступления почти на 10 млрд — до 89 млрд рублей.

При этом налогоплательщики иногда соглашаются добровольно доплатить. Таким образом, казне выплатили 1,2 млрд рублей. Жесткий контроль введен за администрированием налога на прибыль. Его собрали в объеме 48 млрд.

Вдвое большие сборы обеспечил НДФЛ — 81,7 млрд, что на уровне 2019 года. Тут Марат Сафиуллин сообщил сенсационную новость о том, что в прошлом году одним физлицом был уплачен налог в 1,2 млрд рублей. По слухам, речь может идти о главе ПСО Казань Равиле Зиганшине, который долгое время значился одним из крупных должников УФНС. Впрочем, получить оперативное подтверждение не удалось.

Марат Сафиуллин: «Те, кто не платит налоги — инициируем банкротство. Таким образом удалось взыскать 2,5 млрд рублей»

Специальный контроль за зарплатой

Для тотального контроля за сборами НДФЛ налоговые органы с 1 октября создали специальное подразделение, которое будет выявлять серые схемы в выплате заработной платы. По словам Сафиуллина, план по сборам синхронизирован с ростом зарплаты в Татарстане.

Карательные меры налоговики настроены применять по отношению к злостным неплательщикам. «Те, кто не платит налоги — инициируем банкротство. Таким образом удалось взыскать 2,5 млрд рублей», — сообщил он. Вообще, при взыскании долгов приоритет отдается мягким мерам. «Подписано 6 мировых соглашений на 200 млн рублей. 11 налогоплательщиков получили отсрочку на 1,1 млрд рублей. Еще 4 на рассмотрении», — сообщил он.

На смену ЕНВД: каким будет патент

По окончании выступления Антон Силуанов спросил, как проходит подготовка по переходу малого бизнеса с единого налога на вмененный доход на другие схемы налогообложения: «Как проходит трансформация? Какие режимы выбираются? Какие комфортные режимы созданы? Через неделю новый год», — спрашивал министр.

Похоже, что Марат Сафиуллин не ждал этого вопроса и немножко замедлил, не зная, как дать конкретный ответ. «Для ИП есть три вида — упрощенная, патентная или, если подпадают под действие, режим для самозанятых. Сейчас идет информационная компания», — осторожно отвечал он.

По словам Сафиуллина, из 30 тысяч предпринимателей, которые работали по ЕНВД, 43% выбрали новую упрощенную систему. «Остальные определяются», — сообщил он. И добавил, что для перехода на патент расценки еще только определяются. «Они не будут сильно увеличены, чтоб не создавать давление на бизнес», — пообещал он.

«Антон Юрьевич, мы же просили хотя бы три года не менять схему, — вступил в разговор президент РТ Рустам Минниханов. — Я обращался к председателю правительства. Но наше обращение не было поддержано. Тем не менее решение принято и будем его выполнять».

Мидхат Шагиахметов: «У нас 50 тысяч юридических лиц на вмененке работали и 3 тысячи ИП. По каждому виду деятельности просчитали потенциальный доход, чтобы переход был мягкий»

Окончательную ясность внес министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. По его словам, условия перехода на патент будут утверждены на ближайшей сессии Госсовета РТ. «У нас 50 тысяч юридических лиц на вмененке работали и 3 тысячи ИП. По каждому виду деятельности просчитали потенциальный доход, чтобы переход был мягкий», — сообщил Шагиахметов. Позже он пояснил журналистам, что патенты разрабатываются для 80 видов предпринимательской деятельности, а ставки будут завесить от площади заведения и других факторов.

При этом Минэкономики создает свою модель налогообложения, не копируя другие регионы. «У нас будет отличаться от остальных», — заверил он.

Брать взаймы можно, или Национальные цели в приоритете

В заключительном слове министр финансов РФ признал, что Татарстан остается лидером по инвестпривлекательности наряду с Москвой и Московской областью, и нацелил на выполнение национальных целей. Он напомнил, что в этом году был принят единый план о национальных целях развития страны до 2030 года в июле. Решение принято для «прорывного развития» России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни населения, создания комфортных условий и «раскрытия таланта каждого человека».

Общий объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов в Татарстане составляет 31,4 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 22,8, бюджета Республики Татарстан — 8,6 млрд рублей. На 17 декабря освоение составило 27,8 млрд рублей.

«Как в регионах сработают, таким и будет общий результат. Каждый субъект должен подключить все инструменты, и это самая главная задача», — призывал он. По его словам, федеральные власти при принятии бюджета 1 трлн рублей ежегодно отправляют на реализацию национальных целей в регионах, но хотят видеть активности от них.

Антон Силуанов: «Как в регионах сработают, таким и будет общий результат. Каждый субъект должен подключить все инструменты, и это самая главная задача»

Антон Силуанов перечислил новые меры финансовой поддержки. По его словам, разрешено брать новые заимствования, хотя раньше стремились сократить уровень долговой нагрузки. «Теперь можно занимать деньги», — как бы обрадовал он. Отсрочено погашение бюджетных кредитов, разрешено брать коммерческие кредиты в банках на эти цели.

Однако Минфин волнует, что бюджетные деньги долго лежат без движения. «Заключение контрактов отстает от плановых целей. В конце первого полугодия, когда должны начинаться строительные работы, идет заключение. Нам нужно как можно быстрее использовать бюджетные средства, чтобы не лежали до конца года. Нужно быстрее заключать контракты и пускать в экономику, чтобы давали прирост в регионе. Для этого упростили закупки, разрешили не проводить закупки по контрактам до 3 млн рублей, но движения мало. Быстрее впрыскивать бюджетные деньги в экономику», — заявлял сегодня Силуанов.