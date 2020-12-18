Массовая вакцинация в Татарстане начнется до марта 2021 года

Фото: Минздрав РФ

Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется, как только поступят необходимые объемы вакцины — до марта 2021 года. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.



Пока Минздрав РФ рекомендует соблюдать следующую очередность: медработники, работники образовательных учреждений, социальных учреждений; коллективы, которые проживают в учреждениях соцобслуживания; работники транспорта.

Фото: realnoevremya.ru

«Сегодня появилась информация в СМИ, что уже есть [необходимые] объемы вакцины. Как только она поступит в полном объеме, которого будет достаточно для вакцинации вот этих групп населения, начнется массовая вакцинация жителей», — сообщила Яркаева.



Ранее в Минздраве Татарстана опровергли слухи о проблемах с получением второй фазы вакцины.



Ольга Плешкова