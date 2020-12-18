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Массовая вакцинация в Татарстане начнется до марта 2021 года

11:04, 18.12.2020
Массовая вакцинация в Татарстане начнется до марта 2021 года
Фото: Минздрав РФ

Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется, как только поступят необходимые объемы вакцины — до марта 2021 года. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

Пока Минздрав РФ рекомендует соблюдать следующую очередность: медработники, работники образовательных учреждений, социальных учреждений; коллективы, которые проживают в учреждениях соцобслуживания; работники транспорта.

Фото: realnoevremya.ru

«Сегодня появилась информация в СМИ, что уже есть [необходимые] объемы вакцины. Как только она поступит в полном объеме, которого будет достаточно для вакцинации вот этих групп населения, начнется массовая вакцинация жителей», — сообщила Яркаева.

Ранее в Минздраве Татарстана опровергли слухи о проблемах с получением второй фазы вакцины.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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