Большая онлайн-конференция Владимира Путина: трансляция «Реального времени»

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина

Сегодня президент России Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию — впервые она проходит в онлайн-формате. Кроме того, глава государства ответит и простым гражданам, которые отправляют свои вопросы через специальное приложение. Согласно опубликованным сегодня данным ВЦИОМ, пресс-конференция Путина вызывает интерес более чем у 70% россиян, 30% намерены смотреть ее в прямом эфире. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию закулисья и самых важных заявлений президента России.

13.46 Вопрос из Петербурга, где журналисты пришли со «скромными, некричащими табличками — такой интеллигентный петербургский намек», как говорит местный модератор. Спрашивают, когда откроют границы.



13.45 А у Путина другое обращение по Рязанской области — когда чиновник ответил гражданину «Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте, я вам ничего не обещал». «Есть разные люди, в семье не без урода», — констатирует президент.

13.42 А еще — про травлю коллеги за некий слитый соцсети ролик про Ново-Рязанской ТЭЦ — якобы тот несправедливо критикует предприятие. Путин поддержал журналиста и поручил в ситуации разобраться. «Такова жизнь, борьба. Обо мне тоже всякую фигню пишут, ну что теперь сделаешь», — прокомментировал президент.

13.39 Журналистка с табличкой «Я беременна» задает вопрос про Игоря Гревока, вице-губернатора Рязанской области, чиновника, спасавшего людей во время пожара на складах — достоин ли он звания Героя России. Несоответствие таблички вопросу замечает и президент. «Вы нас надули, понятно. По поводу Игоря Грекова — если он рисковал своей жизнью, он безусловно заслуживает государственной награды. Мы подумаем, какой именно», — прокомментировал Путин.

13.31 Вузам в этом году дважды предоставляли финансовые ресурсы для расширения работы в онлайне. Теперь они должны этим заниматься сами как хозяйствующие субъекты, говорит Путин.

Что касается онлайна в школах — путин вновь подчеркивает, что онлайн-обучение никогда не заменит личного контакта, Но система, при которой на всей уровнях обучения онлайн в какой-то степени будет использоваться, будет развиваться.



13.30 Путин отмечает, что онлайн-образование в школах и в вузах — разные вещи. Из школ работает в онлайне только 2% школ, большая часть — в обычном режиме. В высшей школе рекомендовано всем перейти на онлайн.

— Конечно, проблемы есть. Это касается «железа» — далеко не у всех есть оборудование, подключение. В 2021 году все школы России должны подключить все школы к высокоскоростному интернету.

13.29 Вопрос из Мордовии про онлайн-образование.

13.20 «Теперь что касается пациента в берлинской клинике. Я знаю, мне Песков вчера рассказал о последних измышлениях на этот счет. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы не знаем, что они локацию отслеживают? Наши спецслужбы хорошо это понимают и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое пребывание. А если это так, то этот пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США. Если это так — то надо присматривать за ним. Но травить-то зачем, хотели бы — довели бы дело до конца».

13.20 «Хочу обратиться к заказчикам этих материалов. Нужно руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей исключительности, а выстраивать партнерские отношения на международной арене».

13.18 «Госдеп и спецслужбы США — вот они являются авторами на самом деле. И цель понятна этих публикаций, цель — это месть. И попытки повлиять на ситуацию в стране».

13.17 «Что касается моих близких — прочитать это невозможно. Я так пролистал, все же про меня описывается. Там написано зять — но в конце все же написано, что бывший зять. Потом — «Путин запретил элите иметь активы за границей». Госслужащим запрещено, и правильно сделано. Компания, о которой идет речь, — частная. Кто там как получил какие-то акции — были программы поощрения менеджмента, господин Шамалов получил акции так же, как и другие топ-менеджеры», — комментирует Путин расследование про Шамалова.

13.17 «Вбросы имеют место, это такое информационное противоборство. Они и были раньше — вспомните события на Кавказе, как только вашего покорного слугу не представляли».



13.15 Вопросы про расследования — про дочь Путина, бывшего зятя, других близких людей. На этой неделе — расследование про Навального.

13.13 Путин начал с последней части вопроса — посоветовал обратиться к советским фильмам и поблагодарил Шнурова, что он не матерится хотя бы сейчас.

— Что касается хакеров — это не вопрос, а провокация. Россия не помогала избираться Трампу и не вмешивалась в выборы в США, — комментирует Путин и говорит, что Трампу надо трудоустраиваться.



13.11. Вопрос задает Шнуров. «Самый козырный вопрос про Навального оставлю коллегам. А мой вопрос следующий: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Приютите ли его (Трампа, — прим. ред.), если он попросит убежища, как Сноуден?»

И еще вопрос: «Как описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?»







13.09 Путин внезапно перешел к вопросу оплаты педагогов — в одном из обращений говорится, что учитель 1-й категории при нагрузке в 18 часов получает столько же, сколько уборщица в той же школе.

— Произошло это в связи с чем — мы приняли решение, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. И произошло то, о чем вы пишите. И уборщица не может получать меньше, ее зарплату приподняли. Но надо было приподнимать и уровень заработной платы и для других категорий. Этого сделано не было и из-за бюджетных ограничений. Но это надо было сделать.

13.06 У Путина на столе — обращение из Магнитогорска по поводу ситуации с выбросами в атмосферу. Обращение Путина удивило — по его сведениям, местные производства серьезно вложились в снижение выбросов. Он попросил задавшую вопрос журналистку прокомментировать ситуацию.

— Пусть меня растерзают местные жители, но многие из них принимают туман за смог. Не так все плохо, как пишут в соцсетях. Наверное, проблемы есть, комбинат занимается, — комментирует она, добавив, что сама работает в газете, которая относится к комбинату.



13.05. Вопрос про мусорную реформу: «Почему мусорная реформа, такая глобальная для всей страны, тормозит и что с этим делать?»

— Я не думаю, что реформа тормозит. Стоит несколько задач, первая — создать замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства. Второе — добиться нормальной сортировки. Третье — перенести расходы на утилизацию с граждан на производителей упаковки.

13.02 Включение из УрФО. Там недосчитались одного журналиста — оказывается, одна из участниц накануне родила сына и не смогла участвовать. Дали слово журналисту с плакатом «Мусор».

13.01 Путин: «По поводу того, что мы делаем, чтобы людям помочь. В связи с тем, что подросла безработица, мы существенно повысили пособие по безработице. Но самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми, но тут у нас выстроена целая программа поддержки: от нуля до полутора лет мы ввели пособия, если у каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов.

От 1,5 до 3 лет — если меньше соответствующий доход, то можно получить помощь из материнского капитала. А для детей от 3 до 7 лет такое правило: если на каждого члена семьи не дотягивает до целого прожиточного минимума, то платим по 0,5 прожиточного минимума. И если не все семьи будут дотягивать до 1 прожиточного минимума на человека, то с января мы будем платить уже по 1 прожиточному минимуму на ребенка.»

12.56 Далее Путин комментирует вопрос повышения цен — возвращается к тезису, что при рекордном урожае растут цены на хлеб и сахар. «А почему происходит — потому что на мировых рынках выросли цены, и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что недопустимо».

— Правительство отреагировало. Здесь главное, чтобы они не перегнули палку с административными мерами. Надо было раньше это делать, рыночными инструментами, — добавил критики президент.

12.56 План такой: к 2030 году достичь показателя в 6,5% людей, живущих за чертой бедности. Сейчас — 13,5%, говорит Путин. Как — не уточняется.

12.53 Журналист кремлевского пула Александр Гамов спрашивает, есть ли у президента план по улучшению жизни в стране: «Есть программа у президента, правительства, которая бы помогла России в ближайшие недели?»

— Вы сказали, что никогда не было тяжело, как сейчас. Ну было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения, почти треть страны, — отвечает Путин. — Есть ли план? Да, конечно, план есть.



12.52 В Сети замечают, что девушка-волонтер, задавшая вопрос про проблемы с медикаментами и выплатами, раньше уже светилась на прямых линиях с президентом.

Для президента заканчиваются люди. Теперь на пресс-конференциях, где по идее должны задавать вопросы журналисты, выступают те же волонтерши, что и два года назад на прямой линии с президентом pic.twitter.com/EtRl9b5qeX — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) December 17, 2020

12.47 Вопрос задает РЕН-ТВ, спрашивают о происхождении коронавируса — возможно, искусственном.

— Слухов много. Я не хотел бы сейчас на всю страну говорить об этом, тем более мы не видим подтверждений обвинениям в адрес кого бы то ни было — развеивает Путин теории заговоров.



12.44 «Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые еще не решены. И пять миллиардов выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарства людям, которые лечатся на дому. Что касается Рязанской области (оттуда поступил ряд обращений по тем же проблемам,— прим. ред.) — деньги туда поступили. Почему там не дают лекарства — непонятно».

Президент пообещал на все переданные обращения отреагировать. «Судя по количеству обращений на эту тему, проблема не единичного характера, а общего», — добавляет он.



12.42 А теперь — включение уже от обычных граждан. Девушка-волонтер рассказывает про проблемы в Мурманской области — не хватает лекарств, не выдают бесплатные медикаменты задержки скорой помощи и невыплаты надбавок медикам, работающим с ковидными больными. «У нас есть большая подборка обращений на данные темы, мы готовы ее передать Вам».

12.41 Задавшей предыдущий вопрос журналистке дарят... ветрозащиту от микрофона, которую меняют после каждого журналиста, так как в него говорят без маски.

12.40 Что касается помощи другим государствам — Путин предложил производить российскую вакцину на площадках этих государств за их деньги.

12.38 «По поводу всеобщей вакцинации: я считаю, что это нужно делать. [...] Один из немногих способов преодоления всего, связанного с пандемией, — это массовая вакцинация. Наша вакцина — эффективная и безопасная. Не вижу причин не вакцинироваться», — заявляет Путин.

12.37 «До таких, как я, вакцины пока не добрались», — комментирует Путин, отмечая, что доступные вакцины предназначены только для граждан определенного возраста (а именно до 60 лет). Путину, напомним, 68 лет.

12.36 Вопрос из Новосибирска — задает журналистка с плакатом «Вакцина». «А вы поставили себе прививку против коронавируса? Как вы относитесь к всеобщей вакцинации? Достаточно ли будет вакцины на территории России, если Россия будет еще оказывать помощь другим странам?»

12.34 Про новую и старую системную оппозицию Путин отвечает так: «Это решают граждане, избиратели». Но добавляет — нынешняя политическая система России позволяет большему числу партий участвовать в выборах.

12.32 Выборы будут отличаться в первую очередь в свете поправок в Конституцию, отмечает Путин, так как парламент имеет больше полномочий по формированию правительства. «Не все еще осознали, но это существенным образом повышает ответственность депутатского корпуса» , — добавляет президент.

12.31 Вопрос от Ura.ru — про предстоящие выборы. Журналист спрашивает, каким будет политический ландшафт в стране, уступит ли «старая системная оппозиция» молодым партиям и будет ли внешнее вмешательство. Ближайшие выборы — в 2021 году в Госдуме.

12.25 Жалобы на нехватку лекарств есть, признает Путин. «Но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались в начале. Но это проблемы логистики, проблемы закупок», — добавляет президент.

12.23 «Когда пандемия началась, у нас врачей-специалистов было всего ничего, 8 300. Сейчас 150 тысяч врачей работают по этому направлению. Что произошло: мы смогли перепрофилировать часть лечебных учреждений и смогли наладить систему переподготовки медперсонала. Ввели доплаты для тех, кто работает в «красных» зонах [...] Быстро нарастили производство средств индивидуальной защиты, тех же масок — в 20 раз», — продолжает Путин.

12.21 «По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась более эффективной. Недостаток лекарств, другие проблемы — само собой, это все есть, далеко не все решено», — комментирует Путин.



12.19 Следующий вопрос из президентского пула, от ВГТРК: «Какова степень готовности системы российского здравоохранения? Есть ли разбор полетов, недочеты?» — спрашивает журналист. Его также интересует вопрос реформы первичного звена здравоохранения.

12.16 «Что является совершенно очевидно положительным элементом экономики — 70% российского бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки слезли с нефтяной иглы», — констатирует Путин.

12.15 Безработица составляет 6,4%, отмечает Путин. «Все, что мы делаем для поддержки экономики, — это все для поддержания рабочих мест», — добавляет президент.

12.15 Путин отмечает рост в некоторых областях экономики — так, в сельском хозяйстве ожидается рост до 2% по итогам года. Банки завершили год с общей прибылью в 1 трлн 300 млрд рублей — это говорит о стабильности финансовой системы.

Реальная заработная плата подрастет, но при падении реальных доходов населения, добавляет Путин. Это падение составит около 3%.



12.10 «Это как погода — бывает она плохая или хорошая? Это просто погода. Год был связан с проблемой, которая у всех на устах — пандемия коронавирусной инфекции. [...] Пандемия — это локдаун, сокращение перевозок, сокращение рабочих мест, падение доходов — все это имеет место. Но при всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись — а проблем море, океан, он везде, по всему миру, мы встретили эти проблемы достойно. Может быть, получше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся развитием своей экономики, социальной сферы, здравоохранения», — отвечает президент.

На данный момент, падение ВВП — 3,6%, это меньше, чем в США и странах Евросоюза, добавляет Путин.



12.11 Вопрос от журналистки из Магадана: «Год был плохой или что-то, на ваш взгляд, было хорошее?»

12.10 И еще там явно очень холодно:

12.09 Начать решили с владивостокских СМИ — у них уже вечер.

12.05 Начинается пресс-конференция Владимира Путина.

12.04 Как сообщает корреспондент «Реального времени», за кулисами зала в Нижнем Новгороде стоят несколько сотрудников Роспотребнадзора и следят за соблюдением масочного режима.

12.02 Владимир Путин прибыл в свою резиденцию в Ново-Огарево, откуда и будет проводить пресс-конференцию. Начало ожидается в течение нескольких минут.

11.59 Песков просит всех, кто носит одноразовые маски, менять их раз в час или полтора часа.

11.57 Что волнует журналистов некоторых регионов ПФО:

11.55 К журналистам вышел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков — он призвал всех участников пресс-конференции оставаться в масках. Во всех залах журналистов рассадили в шахматном порядке — впрочем, фотографы Пескова буквально облепили. После того как фотографы удалились, Песков, пользуясь удаленностью от коллег, маску снял.

11.54 В пресс-центре ПФО коллега благодарит Путина за назначение бывшего министра экономики Татарстана Артема Здунова врио главы Мордовии.





11.48 В Москве на пресс-конференцию прибыл известный шоумен Сергей Шнуров, сообщают СМИ. Он там находится в статусе генерального продюсера телеканала RTVI. Шнуров заявил, что собирается задать вопрос, связанный с международной политикой, но какой — не рассказал.

11.42 В этом году аккредитовано 774 журналиста — в связи с новым форматом пресс-конференции, это число кратно меньше в сравнении с предыдущими годами. В эфире «России 24» отмечают, что для представителей СМИ на пресс-конференции нет строгих требований по дресс-коду, и был случай, когда кто-то из журналистов нарядился в костюм Снегурочки. Представительницы прекрасного пола часто надевают на пресс-конференцию с главой государства ярко-красные платья — видимо, чтобы заметили и дали задать вопрос.

11.00 Представители СМИ уже готовы к началу пресс-конференции — журналисты, участвующие в мероприятии, собраны в центрах их федеральных округов. СМИ со всего ПФО собираются в Нижнем Новгороде — в их числе и корреспондент «Реального времени».



Главный режиссер мероприятия отметил, что президент России Владимир Путин будет постоянно видеть, что происходит в зале конференции. Он также рассказал, что пресс-конференция продлится около 4 часов — напомним, телеканалы заложили на пресс-конференцию президента РФ 3 часа.