«У нас было беспрецедентное давление на членов УИК. Я это подтверждаю как глава ЦИК Татарстана»

Фото: Максим Платонов

Результаты в цифрах

Сегодня глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подвел официальные итоги выборов президента Татарстана, а также допвыборов в Госдуму по Нижнекамскому округу и в Госсовет Татарстана по Елабужскому округу. По этим выборам уже отчитались все 2 807 участковых избирательных комиссий.

На выборах президента Татарстана явка составили 78,78%.

За Рустама Минниханова проголосовали 1 930 316 избирателей — 83,28%;

За Альмира Михеева — 114 269 избирателей — 4,93%;

За Альфреда Валиева — 107 460 избирателей — 4,64%;

За Олега Коробченко — 82 920 избирателей — 3,58%;

За Владимира Сурчилова — 65 931 избиратель — 2,84%.

Фото Ильи Репина

На допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому избирательному округу явка составила 86,69%.

За Олега Морозова проголосовали 279 448 избирателей — 73,42%;

За Альберта Ягудина — 35 526 избирателей — 9,33%;

За Ильнара Сираева — 26 000 избирателей — 6,83%;

За Николая Барсукова — 14 350 избирателей — 3,77%;

За Андрея Колосова — 14 148 избирателей — 3,72%;

За Леонида Стражникова — 8 736 избирателей — 2,3%.

На выборах в Госсовет в Елабуге явка составила 84,36%.

За Тимура Шагивалеева проголосовали 31 482 избирателя — 61,9%;

За Артема Григорьева — 9 048 избирателей — 17,56%;

За Ильяса Валиева — 5 505 избирателей, или 10,6%;

За Елену Сбитневу — 4 919 избирателей — 9,54%.

По Казани пятипроцентный барьер преодолели три партии. Фото Ильи Репина

Кондратьев напомнил, что избирательный процесс завершится заседанием Центральной избирательной комиссии, которая подведет итоги голосования и избирательных кампаний в целом. Принципиальных позиций по дате этого заседания нет — оно будет проведено тогда, когда все итоги в ТИКах будут подведены.

Глава ЦИК Татарстана также озвучил предварительные итоги по результатам муниципальных выборов по партийным спискам в крупных городах:

По Казани пятипроцентный барьер преодолели три партии. Результаты таковы:

«Единая Россия» — 68,66%;

КПРФ — 13,48%;

«Справедливая Россия» — 9,93%.

Пятипроцентный барьер не преодолели ЛДПР (3,54%) и «Коммунисты России» (2,99%).

В Набережных Челнах партийный расклад радикально отличается:

«Единая Россия» набрала 69,61%;

«Партия Роста» — 12,65%;

КПРФ — 5,36%;

«Коммунисты России» — 5,13%;

«Справедливая Россия» — 5,6%.

ЛДПР с результатом в 1,49% не преодолела барьер.

В Альметьевске прошли барьер все четыре партии, участвовавшие в муниципальных выборах:

«Единая Россия» — 67,22%;

«Справедливая Россия» — 9,88%;

ЛДПР — 7,13%;

«Коммунисты России» — 6,15%.

Кондратьев рассказал, что всего за время выборов было 50 «серьезных обращений». Фото Рината Назметдинова

Как ЦИК Татарстана уличал «нетоварищей» в давлении на членов избирательных комиссий

После оглашения итогов Андрей Кондратьев также высказался по некоторым важным моментам прошедших выборов. Так, он отметил сильную конкуренцию на уровне муниципальных выборов, что показывает «большой прогресс избирательной системы Татарстана». Также он отметил, что из числа снятых на муниципальных выборах кандидатов большинство были самовыдвиженцами — причина, по его мнению, в том, что «современная избирательная система требует серьезной профессиональной подготовки».

После этого Кондратьев произнес гневную речь в адрес отдельных членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

— У нас было беспрецедентное давление на членов УИК. Я это подтверждаю как глава ЦИК Татарстана. Мы выезжали практически на все сообщения и звонки. Это давление, которое шло со стороны членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов, от партий… Я хочу вам передать состояние членов участковых комиссий — они ведь в обычной жизни работают кто учителем, кто врачом.

И то, что были такие серьезные вещи, такие хамские вещи! Как в 90-е годы! Я обязан об этом сказать, и я обязан высказать предупреждение всем тем, кто думает, что мы это не заметили: что, кто и когда это делал. Мы защитим всех членов комиссии, разберемся с каждым инцидентом. Я обязуюсь, что проведу встречу с журналистами и назову пофамильно всех товарищей, которые нам далеко не товарищи, — заявил Кондратьев.

Кондратьев рассказал, что всего за время выборов было 50 «серьезных обращений», из которых 26 пришли из ЦИК России и два обращения — по линии прокуратуры. Каждое из этих обращений ЦИК Татарстана отработал — сегодня Кондратьев в разговоре с журналистами подробно разбирал некоторые из обращений.

Официальные данные ЦИК России, озвученные сегодня Кондратьевым, таковы: количество жалоб и обращений, по сравнению с голосованием по Конституции, снизилось в два раза, по Татарстану — в 3,5 раза.

Как выборы стали «оценкой доверия» Минниханову

Что касается результатов выборов президента Татарстана, эксперты ранее уже отмечали высокую явку — во многом как результат организации безопасных трехдневных выборов и в целом высокого уровня жизни в регионе. Теперь же можно говорить и об уверенной победе действующего президента Татарстана Рустама Минниханова.

Так, Глеб Кузнецов, член совета директоров Экспертного института социальных исследований, назвал эти выборы «голосованием по оценке работы власти», в особенности за последние полгода.

Фото tatar-inform.ru

— Специфика Единого дня голосования — контекст мировой пандемии коронавирусной инфекции. Задача была не просто обеспечить чистые и честные выборы, но и санитарно-безопасные. С этой задачей в Татарстане справились очень хорошо, возможности трехдневного голосования были использованы по полной, что помогло желающим принять участие в голосовании абсолютно безопасно, это обусловило высокую явку. С новым вызовом избирательная система справилась.

Уверенная победа президента Минниханова была предсказуема, да, но это также и оценка работы власти за последние полгода, когда много критики раздавалось в адрес властей. Но народ сказал свое слово на выборах, — заявил эксперт.

Схожее мнение высказывает и политтехнолог, президент «Национальной лиги специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов.

— В том, что господин Минниханов изберется, я ничуть не сомневался. Мне кажется, что этот высокий результат — это отражение оценки, которую люди дают по результатам его работы. И это огромное доверие, которое высказано, оно налагает на Минниханова еще большую ответственность. Поддержку ранее высказывал и федеральный центр, Минниханов всегда был на хорошем счету Владимира Путина, но мне кажется, что для Минниханова гораздо важнее одобрение своих земляков.

Баширов добавил, что на такой результат среагирует и федеральный центр. «Тем, кто ведет себя пассивно и не голосует, на них федеральный центр смотрит с прищуром: если людям неинтересно, что происходит в регионе, то ему, соответственно, и помогают меньше».



Александр Артемьев