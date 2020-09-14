Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит — $1,5 млрд, и мы это исполним», — передает RT слова Путина.

Сейчас министры финансов двух государств ведут работу на «профессиональном уровне».

Путин выразил надежду, что информация о кредите Белоруссии положительно отразится на финансовых рынках.

Сегодня в Сочи проходит встреча лидеров двух стран в формате «один на один». Это первая встреча глав государств после начавшихся в Белоруссии акций протеста. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Путину в связи с его встречей с Лукашенко.

