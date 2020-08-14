Карпов Александр Николаевич

Общая информация

Родился 26 июля 1953 года в городе Казань.

Образование

1996 г. — окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «технология переработки пластических масс и эластомеров».



1971-1972 гг. — ученик слесаря, цех №15, слесарь-сборщик 2 разряда, цех №15 Казанский вертолетный завод.

1972-1974 гг. — служба, Советская Армия.

1976-1977 гг. — механик в Казанском химико -технологическом институте.

1977-1982 гг. — ученик слесаря испытателя, слесарь испытатель 3 разряда, слесарь испытатель 4 разряда, цех №37, слесарь-сборщик 4 разряда, цех №10, Казанский вертолетный завод.

1982-1991 гг. — заведующий складом базы материально-технического снабжения УИТУ МВД ТАССР.

1991-1994 гг. — директор, МН «Старт».

1994-2009 гг. — начальник МДМ (дорожные механические мастерские грузовой службы Горьковской ж/д), начальник структурного подразделения механических дорожных мастерских дирекции по управлению терминально-складским комплексом Горьковской ж/д филиала ОАО «РЖД», начальник производства Юдинского цеха эксплуатации автотранспорта Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Горьковской ж/д филиала ОАО «РЖД».

2009-2018 гг. — первый заместитель генерального директора АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».

С мая 2018 г. — генеральный директор ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького».

Награды

Награжден почетной грамотой «В честь 70-летия Великого Октября» (1987 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком отличия ОАО «ХК АК Барс» (2011 г.), почетной грамотой (2012 г.), медалью ОАО «ХК Ак Барс» (2013 г.), почетной грамотой министерства промышленности и торговли РТ (2013 г.), медалями «За укрепление боевого содружества» (2014 г.), «Адмирал Флота Советского Союза С.Г.Горшков» (2015 г.), «Михаил Калашников» (2016 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).

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