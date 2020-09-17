ВОЗ: фиксация внимания только на коронавирусе может привести к эпидемии туберкулеза уже в этом году
России и миру грозит рост числа смертности от этой «социальной болезни» с 1,5 до почти 2 млн человек к концу 2020 года
Из-за слепой фиксации стран, общества и систем здравоохранения на борьбе только с коронавирусной инфекцией уже в этом году мир может ждать взрывной рост числа заболевших туберкулезом, предупредили накануне эксперты ВОЗ и российские врачи. Эпидемия в таком случае приведет к увеличению числа умерших от туберкулеза с 1,5 до 1,9 млн человек — для сравнения, от COVID-19 по всему миру умерло пока менее 1 миллиона. Взрывной рост смертности грозит напомнить российскую катастрофу 1990-х, считают медики, когда развал СССР ударил по системе профилактики и лечения туберкулеза, считающегося социальной болезнью, тесно связанной с бедностью, нищетой и потерей работы. При этом карантин уже остановил профосмотры и необходимую диагностику — ряд регионов РФ так и не смогли организовать лечение на дому, занимаясь лишь коронавирусом.
Статистика по туберкулезу страшнее коронавирусной
Врачи и эксперты выразили тревогу по поводу возможного роста числа заболеваемости и смертности от туберкулеза — из-за фиксации систем здравоохранения, стран и населения только на борьбе с коронавирусной инфекцией. Это грозит новой эпидемией, предупредили они.
Туберкулез остается убийцей номер один в мире, отметила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева: ежегодно он убивает до 1,5 млн человек в мире — это при том, что заболевает им 10 млн человек.
Для сравнения, например, к настоящему моменту COVID-19 переболело почти 30 млн жителей Земли — а умерло от него 934,5 тыс. человек. В настоящее время треть населения планеты инфицирована туберкулезом, добавила Васильева — эксперты при этом отмечают, что «инфицирован не значит болен».
Могут повториться российские девяностые, когда развал СССР привел к эпидемии
Проблема с возможной вспышкой туберкулезной эпидемии касается всего мира, но особенно стран с высоким числом заболевших и умерших от этой болезни, а в этот список, увы, входит до сих пор и Россия. Что еще опаснее: на рост заболеваемости туберкулезом, до середины XX века считавшегося неизлечимым, влияют в первую очередь социально-экономические факторы — бедность, нищета, потеря работы, а к этому, как известно, уже во многих случаях привел карантин и локдаун.
Так, напомнили эксперты, в СССР успешно боролись с туберкулезом, была выстроена хорошая система его профилактики и лечения. Однако «социальная катастрофа» после распада Советского Союза, уже в 1990-х годах, вызвала настоящую эпидемию туберкулеза: число заболевших и умерших в это десятилетие выросло в три раза. На то, чтобы стабилизировать ситуацию, ушло 10 лет.
И даже сегодня, несмотря на общий тренд по снижению количества заболевших и уровня смертности, с учетом программ правительства РФ и отдельно Минздрава РФ (за 6 лет снизили заболеваемость на 35%, смертность на 53%), Россия продолжает оставаться в списке стран повышенного риска.
Распад СССР и вызванная им эпидемия привели к появлению еще и лекарственно-устойчивого туберкулеза — он появился как раз в 1990-е годы сразу в нескольких частях света (и примерно по тем же самым причинам): «лекарственно-устойчивый туберкулез развивался именно там, где с болезнью изначально боролись, но затем контроль был потерян — сформировалась резистентность». На Россию, Индию и Китай приходится половина случаев заболевания таким туберкулезом. Одновременно отмечается рост доли заболевших у людей, страдающих пониженным иммунитетом, в частности зараженных ВИЧ.
Карантин остановил профосмотры, диагоностику и лечение туберкулеза
В рискованной ситуации могут оказаться прежде всего дети, отмечает внештатный детский специалист-фтизиатр Минздрава России Валентина Аксенова, поэтому нельзя отказываться от вакцинации новорожденных. Отменять ее в ближайшие 10 лет — нельзя. И хотя, соглашается эксперт, дети действительно меньше болеют ковидом, в их случае проблема, вызванная коронавирусом, иная:
«Если остановить вакцинацию — возникнет тяжелая ситуация»
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович обратила внимания, что в похожей ситуации оказалось большинство стран в мире, и в особенности в Европе. Сложности возникают с тем, что, как в случае и с ковидом, многие заболевшие туберкулезом — «асимптоматические» (люди не чувствуют на себе, что болеют), эта инфекция практически «латентная», скрытая. В ВОЗ также боятся новой эпидемии и взрывного роста заболевших туберкулезом, большей частью именно лекарственно-устойчивого.
«Оказание помощи прервано, в каких-то странах на 25%, где-то на 90%. Лечение во многом прекращено»
Директор департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ Тереза Касаева заявила, что из-за коронавируса (и сфокусированного общественного внимания только на нем) Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности только в 2020 году до 1,9 млн смертей — «это огромнейшая цифра» (рост на 26%). Проблема, согласилась она, в том, что рост заболевания туберкулезом прямо зависит от социально-экономических потрясений.
Сходство симптомов заболевания COVID-19 и туберкулезом усложняет решение проблемы
Плановое обследование детей на туберкулез, замечают российские медики, запланировано на эту осень — теперь все зависит от регионов. Эксперты также призвали к большему скепсису, имея в виду слухи о том, что вакцина против туберкулеза, БЦЖ, якобы создает защищенный иммунитет у ребенка от коронавируса. Никаких полномасштабных исследований, подтверждающих эту связь, до сих пор не проводилось.
Врачи, говоря о сложностях борьбы с обеими инфекциями и вызываемыми ими болезнями, отмечают близкое сходство ковида/коронавируса и туберкулеза/палочки Коха: аэрозольный путь передачи заболевания, поражение легких, общие симптомы (недомогание, кашель и проч.). В настоящий момент даже при помощи компьютерной томографии сложно дать окончательный ответ, чем заразился и заболел человек — туберкулезом или COVID-19. Именно поэтому нужно масштабное тестирование — в частности, тесты на коронавирус.
Если ситуация все же выйдет из-под контроля, указывают медики, заболевшему туберкулезом понадобится минимум шесть месяцев ежедневного лечения, принятия нескольких медицинских препаратов, а максимум — два года, и тоже непрерывного ежедневного лечения. На этом фоне особенно критично то, что ряд российских регионов во время карантина и пандемии так и не смогли организовать лечение туберкулеза на дому, когда стационары для больных оказались недоступны.
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