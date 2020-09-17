ВОЗ: фиксация внимания только на коронавирусе может привести к эпидемии туберкулеза уже в этом году

России и миру грозит рост числа смертности от этой «социальной болезни» с 1,5 до почти 2 млн человек к концу 2020 года

Из-за слепой фиксации стран, общества и систем здравоохранения на борьбе только с коронавирусной инфекцией уже в этом году мир может ждать взрывной рост числа заболевших туберкулезом, предупредили накануне эксперты ВОЗ и российские врачи. Эпидемия в таком случае приведет к увеличению числа умерших от туберкулеза с 1,5 до 1,9 млн человек — для сравнения, от COVID-19 по всему миру умерло пока менее 1 миллиона. Взрывной рост смертности грозит напомнить российскую катастрофу 1990-х, считают медики, когда развал СССР ударил по системе профилактики и лечения туберкулеза, считающегося социальной болезнью, тесно связанной с бедностью, нищетой и потерей работы. При этом карантин уже остановил профосмотры и необходимую диагностику — ряд регионов РФ так и не смогли организовать лечение на дому, занимаясь лишь коронавирусом.

Статистика по туберкулезу страшнее коронавирусной

Врачи и эксперты выразили тревогу по поводу возможного роста числа заболеваемости и смертности от туберкулеза — из-за фиксации систем здравоохранения, стран и населения только на борьбе с коронавирусной инфекцией. Это грозит новой эпидемией, предупредили они.

Туберкулез остается убийцей номер один в мире, отметила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева: ежегодно он убивает до 1,5 млн человек в мире — это при том, что заболевает им 10 млн человек.

Для сравнения, например, к настоящему моменту COVID-19 переболело почти 30 млн жителей Земли — а умерло от него 934,5 тыс. человек. В настоящее время треть населения планеты инфицирована туберкулезом, добавила Васильева — эксперты при этом отмечают, что «инфицирован не значит болен».

Врачи и эксперты выразили тревогу по поводу возможного роста числа заболеваемости и смертности от туберкулеза. Фото Геннадия Аносова / gazetaschk.ru

Могут повториться российские девяностые, когда развал СССР привел к эпидемии

Проблема с возможной вспышкой туберкулезной эпидемии касается всего мира, но особенно стран с высоким числом заболевших и умерших от этой болезни, а в этот список, увы, входит до сих пор и Россия. Что еще опаснее: на рост заболеваемости туберкулезом, до середины XX века считавшегося неизлечимым, влияют в первую очередь социально-экономические факторы — бедность, нищета, потеря работы, а к этому, как известно, уже во многих случаях привел карантин и локдаун.

Так, напомнили эксперты, в СССР успешно боролись с туберкулезом, была выстроена хорошая система его профилактики и лечения. Однако «социальная катастрофа» после распада Советского Союза, уже в 1990-х годах, вызвала настоящую эпидемию туберкулеза: число заболевших и умерших в это десятилетие выросло в три раза. На то, чтобы стабилизировать ситуацию, ушло 10 лет.

И даже сегодня, несмотря на общий тренд по снижению количества заболевших и уровня смертности, с учетом программ правительства РФ и отдельно Минздрава РФ (за 6 лет снизили заболеваемость на 35%, смертность на 53%), Россия продолжает оставаться в списке стран повышенного риска.

Распад СССР и вызванная им эпидемия привели к появлению еще и лекарственно-устойчивого туберкулеза — он появился как раз в 1990-е годы сразу в нескольких частях света (и примерно по тем же самым причинам): «лекарственно-устойчивый туберкулез развивался именно там, где с болезнью изначально боролись, но затем контроль был потерян — сформировалась резистентность». На Россию, Индию и Китай приходится половина случаев заболевания таким туберкулезом. Одновременно отмечается рост доли заболевших у людей, страдающих пониженным иммунитетом, в частности зараженных ВИЧ.

Карантин остановил профосмотры, диагоностику и лечение туберкулеза

— Если не будет возобновлена профилактика и лечение — смертность от туберкулеза вырастет уже в этом году, — предупредила Ирина Васильева. — Казалось бы, по статистике в первой половине 2020 года в России было выявлено в два раза меньше заболевших им, чем в прошлом году. Но это, скорее всего, связано как раз с тем, что мы не довыявляем эту болезнь из-за приостановки профилактических скрининговых мероприятий. И поэтому ждем рост заболеваемости туберкулезом. Мы очень опасаемся именно стремительного роста. Такую эпидемию будет сложно удержать в руках — и ситуация 1990-х может повториться.

В рискованной ситуации могут оказаться прежде всего дети, отмечает внештатный детский специалист-фтизиатр Минздрава России Валентина Аксенова, поэтому нельзя отказываться от вакцинации новорожденных. Отменять ее в ближайшие 10 лет — нельзя. И хотя, соглашается эксперт, дети действительно меньше болеют ковидом, в их случае проблема, вызванная коронавирусом, иная:

— Из-за коронавирусной пандемии были отменены все профилактические осмотры. Отменили их почти все регионы! Раньше мы осматривали на предмет туберкулеза до 90% детей, а сегодня максимум 40%, и то лишь за счет мартовских профосмотров. Перестала работать стационарная служба, лечение детей сегодня неконтролируемое! Из-за мер по профилактике ковида была полностью отменена иммунодиагностика. Лишь 3 июня рекомендации по профилактике и диагностики были изменены, и теперь все зависит от регионов. Есть еще особенность: сейчас сезон массовой профилактики против гриппа, и если ребенку сделана вакцина против него, иммунодиагностику делать нельзя еще месяц.

«Если остановить вакцинацию — возникнет тяжелая ситуация»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович обратила внимания, что в похожей ситуации оказалось большинство стран в мире, и в особенности в Европе. Сложности возникают с тем, что, как в случае и с ковидом, многие заболевшие туберкулезом — «асимптоматические» (люди не чувствуют на себе, что болеют), эта инфекция практически «латентная», скрытая. В ВОЗ также боятся новой эпидемии и взрывного роста заболевших туберкулезом, большей частью именно лекарственно-устойчивого.

— Система [профилактики и диагностики] в Европе в первой половине 2020 года остановилась из-за пандемии: рост числа заболевших обманчиво снизился на 50%. Ситуация тревожная, — заявила эксперт ВОЗ, и на фоне волны антипрививочных слухов, которую вызвала пандемия коронавируса, предупредила: — Не читайте ненаучных любительских статей, я очень прошу родителей обращаться в систему здравоохранения! Чтобы дети не умирали, как в 1990-е годы. Если остановить вакцинацию — возникнет тяжелая ситуация.

«Оказание помощи прервано, в каких-то странах на 25%, где-то на 90%. Лечение во многом прекращено»

Директор департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ Тереза Касаева заявила, что из-за коронавируса (и сфокусированного общественного внимания только на нем) Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности только в 2020 году до 1,9 млн смертей — «это огромнейшая цифра» (рост на 26%). Проблема, согласилась она, в том, что рост заболевания туберкулезом прямо зависит от социально-экономических потрясений.

— После потрясений — всегда бывают вспышки [эпидемии туберкулеза]. Обычно в течение года ситуация с эпидемией из-за таких потрясений может измениться кардинально, а для того, чтобы вернуться к норме понадобятся десятилетия. Оказание помощи прервано, в каких-то странах на 25%, где-то на 90%. Лечение во многом прекращено… Конечно, весь мир сфокусирован на коронавирусной пандемии, но туберкулез не сходит с повестки. Меры социально-экономической поддержки очень важны, тем более что это «болезнь бедности». Страна не может считаться успешной, если там существует такая проблема, как туберкулез. Совсем скоро именно экономические факторы — потеря работы, недостаточная поддержка населения и т. д. — приведут к росту заболевания.

Сходство симптомов заболевания COVID-19 и туберкулезом усложняет решение проблемы

Плановое обследование детей на туберкулез, замечают российские медики, запланировано на эту осень — теперь все зависит от регионов. Эксперты также призвали к большему скепсису, имея в виду слухи о том, что вакцина против туберкулеза, БЦЖ, якобы создает защищенный иммунитет у ребенка от коронавируса. Никаких полномасштабных исследований, подтверждающих эту связь, до сих пор не проводилось.

Врачи, говоря о сложностях борьбы с обеими инфекциями и вызываемыми ими болезнями, отмечают близкое сходство ковида/коронавируса и туберкулеза/палочки Коха: аэрозольный путь передачи заболевания, поражение легких, общие симптомы (недомогание, кашель и проч.). В настоящий момент даже при помощи компьютерной томографии сложно дать окончательный ответ, чем заразился и заболел человек — туберкулезом или COVID-19. Именно поэтому нужно масштабное тестирование — в частности, тесты на коронавирус.

Если ситуация все же выйдет из-под контроля, указывают медики, заболевшему туберкулезом понадобится минимум шесть месяцев ежедневного лечения, принятия нескольких медицинских препаратов, а максимум — два года, и тоже непрерывного ежедневного лечения. На этом фоне особенно критично то, что ряд российских регионов во время карантина и пандемии так и не смогли организовать лечение туберкулеза на дому, когда стационары для больных оказались недоступны.