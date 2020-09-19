Рустам Минниханов ответил за Алексея Песошина на вопрос о ВРП-2025: «Не менее трех триллионов»

Президент и его «команда»



Счастливым днем оказалась пятница, и счастливым — тринадцатое заседание Госсовета РТ шестого созыва для проверенной временем и совместными достижениями команды Рустама Минниханова в правительстве. Кандидат в премьер-министры Алексей Песошин и вице-премьеры почти в полном составе вернулись на ранее завоеванные «боевые позиции».

Начал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин с поздравлений: с избранием — нового депутата Тимура Шагивалеева, с назначением сенатором от республики в Совет Федерации — Ленара Сафина, с днем рождения — председателя Госкомитета РТ по архивному делу Гульнару Габдрахманову. Заочно поздравления получил Олег Морозов, который будет представлять Татарстан в Госдуме РФ вместо трагически погибшего зимой Айрата Хайруллина.

После поздравлений председатель дал слово только что вступившему в должность президенту Татарстана — для представления кандидата в премьеры.

Напомнив вехи биографии кандидата и перечислив заслуги Алексея Песошина, президент попросил депутатов утвердить своего ставленника в должности

— Прежде чем представить премьер-министра, хотел бы каждого из вас поблагодарить за нашу совместную работу и пожелать хорошо работать и дальше, — ненадолго отступил от темы Рустам Минниханов, но тут же вернулся к представлению «старого нового» премьера. — Алексея Валерьевича все знают как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом.

Напомнив вехи биографии кандидата, пришедшего в правительство республики в 2014 году, и указав, что «сегодня правительство конструктивно взаимодействует со всеми органами власти», президент перечислил заслуги Алексея Песошина в том, что Татарстан стабильно удерживает свои позиции «в первой десятке регионов» России, успешно реализует нацпрограммы и нацпроекты, борется с коронавирусом — и попросил депутатов утвердить своего ставленника в должности.

Едва президент умолк, к трибуне попытался прорваться депутат от КПРФ — лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов.

— У вас вопрос, что ли? — с недовольством в голосе поинтересовался Фарид Мухаметшин. — А, выступление… Спасибо, Рустам Нургалеевич. А сейчас, в соответствии со статьей 128 регламента Государственного совета, слово предоставляется Алексею Валерьевичу Песошину.

Кандидат в премьер-министры, заняв место на трибуне, кратко прошелся по программе на будущее

«Чтобы за те же средства получать максимальный эффект»

Кандидат в премьер-министры, заняв место на трибуне, поблагодарил президента за доверие, а затем кратко прошелся по программе на будущее:

— Задана высокая планка по многим показателям, и предстоит серьезная работа по обеспечению дальнейшего устойчивого социально-экономического развития республики и повышению качества жизни татарстанцев, особенно в текущих условиях. Каждый из присутствующих здесь прекрасно понимает, с какими новыми вызовами столкнулся мир в этом году…

Песошин напомнил о последствиях «приостановки деятельности целых секторов экономики и отдельных предприятий», а также о «сокращении в таких системообразующих отраслях экономики республики, как нефтедобыча, в том числе за счет ограничения по соглашению ОПЕК, в химическом производстве — в связи с падением мирового спроса, в машиностроении — из-за закрытия границ и нарушения цепочек». Вновь избранный премьер напомнил, что ВРП Татарстана за 7 месяцев потерял 1,5%. Но, по его словам, важно сохранить и приумножить экономический потенциал республики: к 2030 году объем ВРП должен превысить 5 трлн рублей.

— На заседании правительства республики 11 сентября были рассмотрены прогнозы социально-экономического развития республики и консолидированного бюджета Республики Татарстан до 2023 года, — сказал Песошин. — В рамках запланированных на 2021 год экономических параметров стоят непростые задачи…

Он подчеркнул, что основная задача бюджетной сферы сейчас — мобилизация доходов в запланированном объеме, безусловное финансирование первоочередных социально значимых и текущих расходов, доля которых в бюджетном прогнозе составляет порядка 77%, а также дальнейшая оптимизация, «чтобы за те же средства получать максимальный эффект».

Песошин подчеркнул, что основная задача бюджетной сферы сейчас — мобилизация доходов в запланированном объеме, безусловное финансирование первоочередных социально значимых и текущих расходов, а также дальнейшая оптимизация, «чтобы за те же средства получать максимальный эффект»

«Татарстану нужен офтальмологический центр»

После Песошина и его содокладчика Альберта Хабибуллина на трибуну прорвался, наконец, Хафиз Миргалимов. Он напомнил, что в минувшую «пятилетку» правительство Татарстана под руководством Песошина выполнило не все задачи, поставленные депутатами от КПРФ. Несколько сбивчиво он поблагодарил Рустама Минниханова за содействие в решении социально значимых вопросов, с которыми он обращался к президенту РТ лично, и выразил мысль, что многие из них были решены благодаря частным инвесторам:

— Из 43 вопросов 17 [были] решены, а 12 — это объекты… Вы их прекрасно знаете: Буинск — баня, Черемшанский район — 12 километров асфальтированной дороги, благодаря «Татнефти» и внебюджетным средствам…

Закончил свое выступление Миргалимов все-таки на оптимистичной ноте:

— Я надеюсь, что Госсовет и правительство будут работать в одной упряжке, — и к слову помянул коронавирус. — Мы видим плоды борьбы с этим вирусом… Вирус капитализма, вирус социализма и коронавирус — разные по сути. Я думаю, вирусы приходят и уходят, но законы, Конституция России, Конституция нашей республики должны работать во благо наших избирателей.

После Песошина и его содокладчика Альберта Хабибуллина на трибуну прорвался, наконец, Хафиз Миргалимов

Но перед тем как покинуть трибуну, главный коммунист Татарстана вновь успел попросить президента:

— Нашей республике нужен офтальмологический центр! Наши пациенты не должны ездить в Чебоксары. Я думаю, в стратегическом планировании это должно найти отражение.

Однако, вопросики

Перед голосованием Фарид Мухаметшин поинтересовался у кандидата на пост первого вице-премьера Рустама Нигматуллина, не будет ли самоотвода, и предложил ответить в двух словах.

— Самоотвода — нет, — уложился в заданный регламент кандидат под хохот депутатов.

Лейле Фазлеевой, которая вновь будет отвечать за социальный блок, отступив от официозного стиля, пожелал успехов депутат Ильшат Аминов. «Хочется пожелать вам энергии, терпения, сил для защиты двух государственных языков РТ, полилингвального образования, а также национальных языков РТ», — напутствовал Аминов.

А новый в Госсовете человек — Тимур Шагивалеев — счел своим долгом уточнить у Алексея Песошина прогнозируемый на 2025 год размер валового республиканского продукта. Тот слегка растерялся, дескать, программы-то составлялись на срок до 2023 года, и предположил, что на уровне 2,8—3 триллионов рублей. Но тут его выручил президент.

— Я думаю, что, если экономика стабилизируется, не менее трех триллионов, — заявил Рустам Минниханов. — Вот такую задачу ставим…

Лейла Фазлеева вновь будет отвечать за социальный блок

За Алексея Песошина проголосовали 89 из 90 присутствовавших на заседании Госсовета Татарстана депутатов. За остальных кандидатов — первого вице-премьера Рустама Нигматуллина, заместителей премьер-министра Лейлу Фазлееву, Василя Шайхразиева, Романа Шайхутдинова, Шамиля Гафарова, Марата Зяббарова, Альберта Каримова, Мидхата Шагиахметова и Равиля Ахметшина — проголосовали единогласно.



Инна Серова, фото tatarstan.ru