Пожар на «кладбище аварийных домов» начался с трех сторон одновременно?

Зеленодольцы подозревают, что «кладбище аварийных домов» подожгли

В Зеленодольске сгорело «кладбище аварийных домов» — несанкционированная свалка строительного мусора на улице Машиностроителей, около Зеленодольского машиностроительного завода — филиала КМПО. На тушение обломков деревянных конструкций, образовавшихся после сноса 162 аварийных домов, и бытового мусора, который в точности по Гоголю обыватели натащили на свалку за год ее существования, у пожарных ушли почти сутки. По каким причинам вынесенное год назад судебное решение о ликвидации свалки не было исполнено, почему зеленодольцы считают, что причиной пожара стал целенаправленный поджог, и какие политические мотивы могли к нему привести — в материале «Реального времени».

«Полыхнуло сразу с трех сторон»

— Я живу неподалеку и специально поехал к ЗМЗ снять пожар на видео, — рассказал «Реальному времени» житель Зеленодольска Радик Нигматуллин. — Когда я приехал, там уже вовсю горело. Градусов триста была температура — я тепловизором снимал. А те, кто видели, как свалка разгоралась, говорят, что пожар начался сразу с трех сторон, и полыхнуло в этих трех точках вначале очень сильно, как будто там специально поджигали, с горючей жидкостью.

— Действительно, на первых снимках и видео с квадрокоптера, которые очевидцы выкладывали в соцсетях, отчетливо видно три очага сильного горения, — подтвердил информацию и местный активист, председатель территориального самоуправления «Загородная» Алексей Туганов, который в июне прошлого года обращался в надзорные органы по поводу несанкционированной свалки строительных отходов около ЗМЗ — вскоре после того, как обломки начали складировать на сельхозземлях возле завода.

О пожаре на площади около 1 000 квадратных метров стало известно в субботу: в 15:16 в службу спасения «112» позвонили очевидцы. По данным МЧС, спустя час, в 15:56, пожар был локализован.

— А что там было локализовывать-то? — удивляется Алексей Туганов. — За пределы свалки огонь просто не мог распространиться, кроме этого мусора там нечему гореть.

Потушить этот мусор оказалось непросто, хотя пожарные заливали огонь из шести стволов. Фото МЧС по РТ

Спустя пять с половиной часов огонь еще полыхал. Фото МЧС по РТ

А вот потушить этот мусор оказалось непросто, хотя пожарные заливали огонь из шести стволов и специально проложили 200-метровый водовод к пожарному гидранту на территории ЗМС. Как следует из сообщений пресс-службы ГУ МЧС по РТ, спустя пять с половиной часов огонь еще полыхал. К утру воскресенья открытое горение было ликвидировано, и дымящиеся землю, угли и пепел стал перемешивать бульдозер. Лишь к полудню с пожаром было полностью покончено.

Дорогая свалка

В июле прошлого года, когда Алексей Туганов добился, чтобы прокуратура инициировала проверку по факту складирования строительного мусора на сельхозземлях около ЗМЗ — поблизости от жилья, садовых участков и участков, выделенных многодетным семьям, в исполкоме Зеленодольского района уверяли «Реальное время», что обломки снесенных аварийных домов складируют на улице Машиностроителей совершенно законно. Этой точки зрения придерживался и на тот момент глава Зеленодольского района, а в настоящее время — председатель комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.



В исполкоме Зеленодольского района уверяли «Реальное время», что обломки снесенных аварийных домов складируют на улице Машиностроителей совершенно законно

Тем не менее Зеленодольский городской суд удовлетворил иск Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры и в октябре 2019 года признал свалку строительных материалов на улице Машиностроителей незаконной. Решение суда вступило в законную силу, а в июне 2020 года Алексею Туганову из ответов надзорных органов на его жалобы стало известно, что на ликвидацию «кладбища аварийных домов» Зеленодольский исполком планировал потратить 70 млн рублей.

Тогда же стало известно, что по факту складирования 162 снесенных домов на земельном участке на улице Машиностроителей в Зеленодольске Следком возбудил уголовное дело — в отношении неустановленных лиц. Практически одновременно Минэкологии подсчитало размер экологического ущерба от несанкционированной свалки (40 млн рублей) и потребовало возмещения от Зеленодольского исполкома, пока — в претензионном порядке. Свалка тем временем продолжала расти, и экологи этот факт задокументировали.

Минэкологии подсчитало размер экологического ущерба от несанкционированной свалки (40 млн рублей). Фото Алексея Туганова

Тайный благотворитель

Как сообщили в начале июня 2020 года «Реальному времени» в муниципальной пресс-службе, «в исполкоме и на уровне правительства РТ проводятся совещания, и решение о том, куда вывезти строительный мусор, будет принято в ближайшее время». Пожар, случившийся спустя 3 месяца, высветил истинное значение словосочетания «ближайшее время» в представлении чиновников: это уж точно не дни и даже не месяцы.

Однако, если верить информации пресс-службы исполкома, к решению проблемы им за истекшие 3 месяца удалось подойти почти вплотную.

— До происшествия с пожаром руководством Зеленодольского района было принято решение о ликвидации данной свалки. Появился благотворитель, изъявивший желание на безвозмездной основе помочь городу и утилизировать эти отходы. Пока мы не можем назвать, кто это, но власти района оказали ему всяческую поддержку. Он уже готовил документы, чтобы приступить, но произошел пожар. Как только это станет возможным, начнется работа по ликвидации данной свалки, — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь Зеленодольского района Расим Хазиев.

«Это не мусор, а стройматериал»

А вот бывший глава Зеленодольского района Александр Тыгин считает, что утилизация строительных отходов — вовсе не благотворительность, а вполне прибыльное дело, которое, однако, требует от предпринимателя, который за него возьмется, некоторых капитальных вложений на начальном этапе. По его словам, в этих отходах, кроме гнилых деревянных балок и обломков обветшавших бетонных конструкций, много боя красного кирпича, который является прекрасным материалом для оснований сельских дорог.

— В этих отходах — от 60 до 80 процентов составляет кирпичный бой, а его прочностные характеристики гораздо выше, чем у природного бутового камня, который обычно используется, — сказал Тыгин «Реальному времени». — Однако, чтобы разделить фракции, и отделить годный для использования материал от негодного, нужно специальное оборудование, и на это надо потратиться.

Тыгин убежден, что ликвидировать отходы, образовавшиеся при сносе старых домов, нужно только таким способом, а закапывать ценный стройматериал на свалке, да еще платить за утилизацию — глупость и бесхозяйственность. Впрочем, нынешние зеленодольские власти пока не сообщают подробностей, как именно их «благотворитель» намерен ликвидировать свалку.

Кому это выгодно?

Активист Алексей Туганов полагает, что «ценная» свалка загорелась во время выборов не просто так, а с прицелом. И те, кто способствовал пожару, целились в конкретного человека — главу района Михаила Афанасьева.

— Не думаю, что это так, что свалку подожгли с такой целью, — говорит Александр Тыгин. — Этот пожар никому не выгоден. На положение руководителей района он повлиять не может, а поджигателей, если выяснится, что это поджог, очень быстро найдут и объяснять причины своих действий они будут уже под арестом и в суде.

В огне, напомнил Тыгин, прочностные характеристики стройматериалов меняются не в лучшую сторону. Фото МЧС по РТ

Невыгоден пожар и с точки зрения тех, кто заинтересован в подряде на утилизацию отходов. Ведь в огне, напомнил Тыгин, прочностные характеристики стройматериалов меняются не в лучшую сторону, а то и вовсе кирпичный бой и бетонная крошка могут прийти в негодность.

От «ценных отходов» некуда деваться

Тем временем, как уже рассказывало «Реальное время», в Татарстане планируют ввести контроль за оборотом строительных отходов. Минэкологии республики подготовило правила регулирования деятельности по обращению со строительными отходами, обязывающие строительные организации декларировать их в специальной автоматизированной информационной системе. Для утилизации строительного мусора, которого в масштабах Татарстана образуется порядка 116 тыс. тонн в год, придется создавать площадки для раздельного хранения и взвешивания отходов и заводить специальный транспорт.

Надежды на то, что кто-то решит вложиться в переработку строительных отходов и станет из них добывать материалы для дорожного строительства, пока мало. По данным Минэкологии Татарстана, в 2019 году в республике выявили 1 697 свалок, ликвидировали 1 681 и чистоты и порядка не добились. С начала 2020 года экологами выявлено уже 1 195 и ликвидировано 1 147 таких свалок. В год на ликвидацию несанкционированных свалок бюджет Татарстана тратит 25 млн рублей, а пригородные леса и придорожные овраги как были завалены хламом, так и остаются такими.