«Если жильцы напишут нам, что их средства похищены или присвоены, мы направим материалы в МВД»

Глава Госжилинспекции РТ рассказал о нецелевом использовании средств капремонта

Фото: Максим Платонов

Во второй части интервью «Реальному времени» глава Госжилинспекции Республики Татарстан Сергей Крайнов рассказывает о контроле за качеством капитального и текущего ремонта, подводных камнях порядка, предусматривающего самостоятельное накопление средств капремонта отдельно взятым домом, и хитростях, позволяющих безнаказанно тратить эти «спецсредства» на все, кроме... капремонта.

Контроль и лазейки в нем



— Сергей Аркадьевич, постоянная боль собственников домов — качество ремонта, хоть текущего, хоть капитального. УК наживаются, а дома ветшают — и не с кого спросить. В Госжилинспекцию на это жалуются, а потом говорят — нам прислали отписку, не хотят помочь и вывести УК на чистую воду…

— Вопросы целевого расходования средств на текущий и капитальный ремонт, а также качества их проведения очень объемные и одним предложением на них ответить невозможно. Давайте вопросы разобьем на части и постараемся найти ответы.

— Начнем с текущего ремонта — почему ГЖИ отказывает в проверках по обращениям, в которых собственники пишут о нецелевом расходовании средств?

— Госжилинспекция полномочиями по проверке финансово-хозяйственной деятельности не наделена. Контроль за объемом проведенного текущего ремонта и потраченными средствами собственники могут осуществлять через институт председателей советов МКД, которые должны быть созданы в каждом многоквартирном доме. Акт выполненных работ с суммой потраченных средств должен быть представлен председателю МКД на подпись.

Председатель, зная площадь жилых и нежилых помещений дома, без особых усилий сможет подсчитать количество собранных на текущий ремонт средств, а из актов выполненных работ — количество потраченных средств. В ТСЖ, ЖСК советы МКД не создаются и контроль использования средств собственников возложен на ревизионные комиссии, которые должны быть созданы в каждом товариществе и кооперативе. Поэтому очень важно чтобы собственники не формально подходили к вопросам выбора председателя совета МКД в доме, находящемся под управлением УК и выборе ревизионной комиссии в доме под управлением ТСЖ и ЖСК. В противном случае возникает лазейка для нецелевого использования денежных средств недобросовестными руководителями.

Фото chelny-biz.ru

Очень важно чтобы собственники не формально подходили к вопросам выбора председателя совета МКД в доме, находящемся под управлением УК и выборе ревизионной комиссии в доме под управлением ТСЖ и ЖСК. В противном случае возникает лазейка для нецелевого использования денежных средств недобросовестными руководителями

«Но тронуть ее не моги»

— Но провести проверку наподобие тех, что проводит Счетная палата, оценить соразмерность затрат выполненным работам вы же, наверное, можете?

— До вступления в действие ЖК РФ (2005 г.), когда в сфере обслуживания жилого фонда работали государственные, муниципальные предприятия, их финансово-хозяйственная деятельность на законном основании проверялась уполномоченными на то государственными органами. Сейчас эта сфера частная, проверять ее никто не имеет права. Управляющая организация может на законных основаниях не предоставить документы по финансово-хозяйственной деятельности. Более того, если управляющая организация подаст жалобу в прокуратуру, то мы будем вынуждены объяснять: почему вышли за рамки возложенных на надзорный орган полномочий и «кошмарим» частный бизнес?

— А если жильцы прямо просят вас проверить, не по завышенным ли сметам проводился ремонт? Например, они выяснили, что рыночная стоимость труб, или кровельных материалов, или соответствующих работ значительно ниже, чем указана в акте выполненных работ. По такому обращению вы тоже не имеете права провести проверку?

— Нет. Вот если жильцы напишут нам, что их средства похищены, присвоены, тогда мы направим материалы в МВД, и там, при выявлении фактов хищения, возбудят дело.

«Все в суд!»

— И так же надо действовать в случае, когда возникли вопросы о расходовании средств при капитальном ремонте?

— В республике капитальным ремонтом ежегодно охватывается около 1000 МКД, ремонт проводится в объеме около 6 млрд рублей из которых около 4 млрд рублей — средства Фонда капитального ремонта, а 2 млрд рублей — финансовая поддержка из регионального и муниципальных бюджетов. На органы жилищного надзора возложен контроль за накоплением средств на капитальный ремонт региональным оператором и накоплением средств на спецсчетах.

Если говорить о региональном операторе, то контроль со стороны государства осуществляется как за формированием фонда капитального ремонта, так и за его расходованием. Контроль за накоплением средств осуществляется ГЖИ Татарстана. Накапливать средства на счете регоператора должны собственники около 16 тыс. МКД. Я говорю должны потому, что собственниками более 700 домов денежные средства не перечисляются. С ними регоператором ведется претензионная работа, в том числе средства взыскиваются через суд.

— Почему все так сложно?

— На этапе формирования краткосрочной программы дефектные ведомости согласовываются с органами жилищного надзора, дабы исключить включение в программу работ, не требующих ремонта. Подготовленная проектно-сметная документация проходит экспертизу, чтобы смета не была раздута. На этапе производства работ контроль качества материалов, качества производства работ, соблюдение графиков производства работ производится в основном службами технического надзора, которые имеются в каждом исполнительном комитете. Исполкомам переданы функции технического заказчика работ.

Также контроль качества ведется жильцами дома, которые подписывают акты выполненных работ, и специалистами жилищной инспекции. В приемке законченного капитальным ремонтом дома, кроме представителей организаций, контролирующих ход капитального ремонта на этапе производства работ, участвуют представители управляющей компании, Минстроя Татарстана и регионального оператора.

Фото Максима Платонова

На этапе формирования краткосрочной программы дефектные ведомости согласовываются с органами жилищного надзора, дабы исключить включение в программу работ, не требующих ремонта. Подготовленная проектно-сметная документация проходит экспертизу, чтобы смета не была раздута

«Дырявый» спецсчет

— А как осуществляется контроль качества производства работ и целевое расходование средств собственников, чьи средства аккумулируются на спецсчетах?

— К сожалению, законодательство в части использования средств собственников со спецсчетов, на мой взгляд, имеет много пробелов. Главный из них — отсутствие порядка использования средств со спецсчета. Вернее, порядок есть, но он не мешает недобросовестным владельцам спецсчета тратить деньги на нужды, далекие от капремонта.

— То есть это такой порядок, который допускает беспорядок?

— Чтобы получить деньги со спецсчета, владелец, а как правило, это председатель ТСЖ, ЖСК или директор УК, должен предоставить в кредитную организацию три документа: протокол общего собрания собственников с решением о проведении капитального ремонта, договор с подрядной организацией и акты выполненных работ. В таких условиях на первое место выступает контроль целевого и эффективного расходования денежных средств капитального ремонта.

Я уже говорил о контроле за расходованием средств, накапливаемых на счете регоператора — на каждом этапе, от изготовления проектно-сметной документации до приемки дома после ремонта. В случае же расходования средств со спецсчета органы жилищного надзора не обладают информацией о наличии ПСД, о том, проводилась ли экспертиза ПСД на достоверность, осуществлялся ли технический надзор за производством работ и если да, то кем? Если председатель ТСЖ или директор УК имеют цель предоставлять качественные жилищно-коммунальные услуги и экономить средства собственников, то они озаботятся этими вопросами. А если нет?

К сожалению, в инспекцию поступает достаточно много заявлений о нецелевом и неэффективном использовании средств капитального ремонта со спецсчетов. Более того, средства, собираемые собственниками на капитальный ремонт, не всегда доходят до спецсчета.

— Как это?

— А так. Органы жилищного надзора наделены правом запроса в кредитные организации информации о наличии средств на специальных счетах. По данным банков из 935 миллионов рублей, оплаченных собственниками, на спецсчета поступило только 692 миллиона, то есть более 240 миллионов до спецсчета не дошло.

Например, по дому 101 на проспекте Ямашева на момент проверки сумма оплаченных собственниками денежных средств составила 7 миллионов рублей, сумма перечисленных на специальный счет — 2,5 миллиона, а разница составила 4,5 миллиона!

— Куда же исчезают миллионы со спецсчетов?

— На запрос о причинах перечисления средств не в полном объеме поступает информация о расходовании средств на различные цели, в том числе на косметические ремонты, оплату коммунальных услуг, установку ворот, замену асфальтового покрытия и тому подобное. Из поступивших на спецсчета 692 миллионов рублей, там сейчас находится только 444 миллиона. Около 250 миллионов потрачено, в том числе более ста, — на неустановленные цели (нет информации от банков). Еще более 66 миллионов пошли на работы, которые должны выполняться в рамках текущего ремонта, около 5 миллионов — нецелевое расходование средств (заработная плата работникам, хозяйственные нужды, оплата исполнительных листов, перевод на иные расчетные счета и прочее). И только 70 миллионов рублей потрачены на капитальный ремонт.

— Можете назвать адреса, где творятся такие нарушения?

— Например, по дому 174 по ул. Краснококшайской в Казани, владельцем специального счета которого является ЖСК «Заря-20», по состоянию на 01.01.2020 согласно плану на спецсчете должно быть аккумулировано собственниками 1,1 млн рублей. Согласно же выпискам банка, поступило на счет 739 тысяч рублей, произведено расходование средств фонда капитального ремонта в сумме 51 тысяча, в том числе на выдачу заработной платы (44,9 тысячи), на хозяйственные нужды (1,7 тысячи), по договору подряда (3,5 тысячи).

Из поступивших на спецсчета 692 миллионов рублей, там сейчас находится только 444 миллиона. Около 250 миллионов потрачено, в том числе более ста, на неустановленные цели. Еще более 66 миллионов пошли на работы, которые должны выполняться в рамках текущего ремонта, около 5 миллионов — нецелевое расходование средств. И только 70 миллионов рублей потрачены на капитальный ремонт

Нарушение без наказания

— Понес кто-то за это ответственность?

— К сожалению, за нецелевое расходование средств со спецсчета ни административной, ни какой-либо другой ответственности не установлено. На вопрос о нецелевом использовании денежных средств капитального ремонта председатель ТСЖ «На Патриса» дома 62а по улице Патриса Лумумбы ответил: «Во всем городе зарплаты подняли — и я поднял, а взять, кроме как со спецсчета, эти деньги негде, я размер платежей жильцам уже 10 лет не поднимал, и все довольны».

Потом, когда потребуется проведение капитального ремонта, а средств на спецсчете не окажется, куда пойдут жильцы? Правильно, к власти, просить помощи. Кстати, собственниками 12 многоквартирных домов принято решение об изменении способа формирования фонда в пользу регионального оператора в связи с недостаточностью накопленных на спецсчете средств на проведение неотложных, дорогостоящих работ, связанных с заменой лифтового оборудования, ремонтом крыш и утеплением фасада. Сумма накопленных собственниками средств — 31,6 миллиона рублей, требуемая сумма денежных средств на капитальный ремонт — 110 миллионов.

Еще пример: для ремонта лифтового оборудования в доме 9 по улице Мира в Елабуге необходимо 15,4 миллиона рублей, собственниками собрано — 5,6 миллиона. Для ремонта крыши и фасада дома 35а по проспекту Победы в Казани требуется 17,1 миллиона, собрано собственниками — два...

— А есть способ защитить спецсчета от такого, как бы это назвать… разорения?

— Федеральный центр ратует за накопление средств на спецсчетах, чтобы собственники могли сами решать вопросы капитального ремонта своего дома. Но деньги на спецсчетах размываются. И я глубоко убежден, что тут нужен контроль.

Мы свои предложения сделали — надо, чтобы условием перечисления банком средств со спецсчета была регистрация договора на выполнение работ по капремонту в Инспекции, что и делается при финансировании капитального ремонта со счета регоператора.

А регистрация производится в случае предоставления протокола общего собственников, где определены лицо, которое будет подписывать акты выполненных работ и участвовать в приемке дома после капитального ремонта, лицо, которое будет осуществлять технический надзор за производством работ, подрядная организация, которая будет выполнять работы, предоставление ПСД, прошедшей экспертизу. А кредитным организациям следует разрешить выдавать средства со спецсчета только по предоставлении договора, зарегистрированного в Инспекции.

И это не попытка вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта, а желание сэкономить денежные средства собственников и использовать их по целевому назначению. Мы с таким предложением вышли в кабинет министров Татарстана, но боюсь, что оно не будет реализовано, потому что такие решения должны приниматься на федеральном уровне.

Фото Максима Платонова

Жилищным кодексом РФ собственникам предоставлены не только большие права по управлению МКД, но и возложена ответственность за управление домом. Если собственники не будут интересоваться жизнью дома, решать проблемы участвуя в общих собраниях, не станут требовать отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании, то все вопросы будут решаться без них

Уйти не получится

— А сколько домов в Татарстане уже перешли на спецсчета и собирают средства на капремонт в обход регоператора?

— На данный момент на рассмотрении находится порядка 300 таких заявлений. Но там должен соблюдаться порядок. В протоколе должен быть определен владелец спецсчета, который в течение 15 дней после проведения собрания обязан открыть его в кредитной организации, которая определена на общем собрании собственников дома, а через 5 дней после этого уведомить об этом регоператора и органы государственного жилищного надзора. И во всех 300 случаях, о которых я говорю, этот порядок нарушен, так что собственники этих домов должны продолжать накапливать средства на счете регоператора.

— Собственники с этим согласны?

— Это уже вызвало бурю жалоб, но все должно быть сделано по закону! В целом с учетом того, что контроль накопления, расходования средств капитального ремонта регоператором, контроль проведения капитального ремонта на всех этапах, осуществление финансовой поддержки Фонда капитального ремонта со стороны Республики Татарстан, и с учетом многочисленных нарушений использования средств со спецсчетов, я, как как руководитель ГЖИ РТ, считаю, что жителям республики безопаснее и выгоднее накапливать средства на капитальный ремонт на счете регоператора.

— Что вы посоветуете собственникам МКД?

— Жилищным кодексом РФ собственникам предоставлены не только большие права по управлению МКД, но и возложена ответственность за управление домом. Если собственники не будут интересоваться жизнью дома, решать проблемы участвуя в общих собраниях, интересоваться претворением в жизнь принятых решений, не станут требовать отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании, то все вопросы — от выбора УК, принятия решений по вопросам обслуживания и проведения текущего и капитального ремонтов, экономного расходования средств — будут решаться без них. А Госжилинспекция, безусловно оказывает и будет оказывать помощь гражданам, но только в рамках возложенных на нее полномочий.