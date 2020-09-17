Коллеги — об Александре Карпове: «Его внезапная смерть — для нас шок! Мы ждали его завтра на работе»

Из-за тяжелой болезни «генерала» татарстанского кораблестроения подменял на заводе глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов

Фото: Максим Платонов

Вчера поздно вечером стало известно о том, что скоропостижно скончался генеральный директор ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» Александр Карпов, ставший правой рукой Рената Мистахова на целое десятилетие его руководства судостроением в Татарстане. В июле Карпову исполнилось 67 лет, но он не ощущал возраста в силу отличного здоровья, благодаря чему и успел всего за 8 месяцев построить первый в России газоход «Чайка» (обычно на это уходит от трех до пяти лет). «Его внезапная смерть — это шок для всех», — ответил на ночной звонок «Реального времени» гендиректор ЗПКБ и его близкий друг Евгений Жирков. Это уже вторая смерть «генералов» татарстанского оборонного комплекса.

«Не пил, не курил»

Печальное известие о смерти гендиректора Александра Николаевича Карпова поступило из республиканской больницы, где он проходил лечение на протяжении последнего времени, вчера после 21 часов мск. В официальной группе зеленодольских судостроителей некролог появился значительно позже, поэтому близкие из его окружения узнали о его кончине из вечернего звонка «Реального времени».

Врасплох был застигнут и генеральный директор «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» Евгений Жирков. «Я шоке, не могу говорить», — произнес он и отключил трубку.



Легендарный капитан судна «Арабелла» Роман Лизалин, тесно работавший с гендиректором по проекту строительства газомоторного теплохода «Чайка», не смог сразу поверить в происходящее. «Он был спортсменом до последнего дня. Не пил, не курил, абсолютно здоровый. Всегда участвовал в заводских спортивных мероприятиях — на футбольных турнирах особенно», — сокрушался он. «Мы знали, что проходит лечение в больнице, но вот-вот ждали его выхода на работу ... И вот такое, тяжелая утрата для всего коллектива зеленодольских судостроителей», — переживал он. — И знаете, он ведь был простым и открытым человеком, за что его любил народ».

Буквально за 8 месяцев с нуля был построен газоход «Чайка», на который уходит от 3 до 5 лет, рассказал Роман Лизалин. Фото Максима Платонова

«Прикрыл» лично Мистахов

Александр Карпов обладал отличными организаторскими способностями. Буквально за 8 месяцев с нуля был построен газоход «Чайка», на строительство которого уходит от 3 до 5 лет, рассказал Роман Лизалин.

Между тем глава судостроительный корпорации Ренат Мистахов вчера провел рабочее производственное совещание, подменяя своего давнего и преданного первого заместителя.

Александр Карпов занимал свой пост с 2009 года, а после повышения Мистахова стал генеральным директором предприятия.

Строитель кораблей

«Он всегда всей душой болел за дело, все свои силы, знания и богатый опыт отдавал решению важнейших производственных и социальных вопросов, — рассказали «Реальному времени» на предприятии. — При его активном участии разрабатывались и внедрялись многочисленные программы по развитию производства и модернизации цехов, осваивались и строились перспективные проекты военных кораблей (серии катеров специального назначения проекта 21980, малых ракетных кораблей проекта 21631, пограничных сторожевых кораблей проекта 22100, фрегатов проекта «Гепард-3.9» по линии военно-технического сотрудничества, патрульных кораблей проекта 22160 и т. д.) и гражданских судов (скоростных пассажирских теплоходов проекта А145; нефтеналивных танкеров проекта RST25, первого в России речного прогулочно-экскурсионного судна проекта 03622«Чайка», с двигателями, работающими на СПГ). Значительный вклад он внес в развитие социальной программы, направленной на помощь и поддержку работников и ветеранов завода».



Трудовой путь на предприятии Карпов начал в 2009 году на посту первого заместителя генерального директора АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Фото zelenodolsk.ru

Ближе к 23 часам администрация и профсоюзный комитет АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» опубликовали некролог. «С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине генерального директора Александра Николаевича Карпова».

Трудовой путь на предприятии Карпов начал в 2009 году на посту первого заместителя генерального директора АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». В 2018 году он был назначен на должность генерального директора.



Будучи человеком, всей душой болеющим за дело, он все свои силы, знания и богатый опыт отдавал решению важнейших производственных и социальных вопросов. При его активном участии разрабатывались и внедрялись многочисленные программы по развитию производства, модернизации цехов, осваивались и строились перспективные проекты военных кораблей и гражданских судов, значительный вклад он внес в развитие социальной программы, направленной на помощь и поддержку работников и ветеранов завода.

Его знали и высоко ценили как грамотного, талантливого, мудрого и энергичного руководителя, способного справиться с самыми сложными задачами и принять на себя весь объем ответственности. Фото Максима Платонова

За годы работы Александр Николаевич снискал большое уважение коллег и подчиненных, многочисленных партнеров, администрации АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», АО «Холдинговая компания «АК Барс», руководства Республики Татарстан. Его знали и высоко ценили как грамотного, талантливого, мудрого и энергичного руководителя, способного справиться с самыми сложными задачами и принять на себя весь объем ответственности.

Он был награжден почетной грамотой «В честь 70-летия Великого Октября», медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудным знаком отличия ОАО «ХК АК Барс», медалью ОАО «ХК Ак Барс», почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, медалями «За укрепление боевого содружества», «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков», «Михаил Калашников», в 2020 году медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Александр Николаевич Карпов родился 26 июля 1953 года в Казани. Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Технология переработки пластических масс и эластомеров» (1996 г.) и Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» (1998 г.).

Где будет похоронен Карпов пока не решено. Это уже вторая смерть «генералов» татарстанского оборонного комплекса. В июле этого года скоропостижно скончался гендиректор «Казанского Гипронииавиапрома» Борис Тихомиров.