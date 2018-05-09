Крайнов Сергей Аркадьевич
Общая информация
Родился 14 февраля 1957 года в г. Казани.
Образование:
1979 год — Казанское высшее военное инженерное училище (специальность «электрооборудование летательных аппаратов»)
Трудовая деятельность:
В 1979 — 1981 гг. — старший оператор в/ч 38214.
В 1981 — 1983 гг. — инженер группы в/ч 38214.
В 1983 — 1985 гг. — слушатель Военной артиллерийской ордена Ленина Краснознаменной академии им. М.И.Калинина, г. Ленинград.
В 1985 — 1988 гг. — адъюнкт КВВКИУРВ им.М.Н.Чистякова, г.Казань.
В 1988 — 1997 гг. — преподаватель, старший преподаватель КВВКИУРВ им. М.Н.Чистякова.
В 1998 — 1999 гг. — ведущий специалист, заместитель директора КФ РГУП «Недоимка».
В 1999 — 2002 гг. — ведущий специалист, заместитель начальника ОУМТР ПЭО «ТАТЭНЕРГО».
В 2002 — 2005 гг. — заместитель начальника отдела, заместитель генерального директора ГУП «ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ».
В 2005 — 2006 гг. — директор ГУ ЖКХ «Дирекция единого заказчика».
В 2006 — 2008 гг. — начальник управления развития строительства МСАиЖКХ РТ.
С 2008 г. — начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан — главный Государственный жилищный инспектор Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Б.Красная, 15/9
- Телефон: (843) 236-91-44
- Email: tatgi@tatar.ru
- Сайт: http://gji.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018