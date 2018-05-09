Крайнов Сергей Аркадьевич

Общая информация

Родился 14 февраля 1957 года в г. Казани.

Образование:



1979 год — Казанское высшее военное инженерное училище (специальность «электрооборудование летательных аппаратов»)

Трудовая деятельность:



В 1979 — 1981 гг. — старший оператор в/ч 38214.

В 1981 — 1983 гг. — инженер группы в/ч 38214.

В 1983 — 1985 гг. — слушатель Военной артиллерийской ордена Ленина Краснознаменной академии им. М.И.Калинина, г. Ленинград.

В 1985 — 1988 гг. — адъюнкт КВВКИУРВ им.М.Н.Чистякова, г.Казань.

В 1988 — 1997 гг. — преподаватель, старший преподаватель КВВКИУРВ им. М.Н.Чистякова.

В 1998 — 1999 гг. — ведущий специалист, заместитель директора КФ РГУП «Недоимка».

В 1999 — 2002 гг. — ведущий специалист, заместитель начальника ОУМТР ПЭО «ТАТЭНЕРГО».

В 2002 — 2005 гг. — заместитель начальника отдела, заместитель генерального директора ГУП «ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ».

В 2005 — 2006 гг. — директор ГУ ЖКХ «Дирекция единого заказчика».

В 2006 — 2008 гг. — начальник управления развития строительства МСАиЖКХ РТ.

С 2008 г. — начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан — главный Государственный жилищный инспектор Республики Татарстан.

Дата последнего обновления: