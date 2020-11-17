Идиатуллин Шамиль Шаукатович

Общая информация

Родился 3 декабря 1971 года в городе Ульяновск.

Образование

Окончил Казанский государственный Университет, отделение журналистики.



Трудовая деятельность

Профессионально работает в журналистике с 1988 года.

9 лет сотрудничал с газетой «Известия Татарстана» последние годы в качестве заместителя главного редактора.

С 1994 г. — был собственным корреспондентом Издательского дома «Коммерсантъ» в Татарстане.

2001-2003 гг. — главный редактор газеты «Коммерсант» в Казани.

С 2003 г. — работает в московском офисе ИД «Коммерсантъ» руководителем регионального отдела.

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