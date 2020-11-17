Идиатуллин Шамиль Шаукатович
Общая информация
Родился 3 декабря 1971 года в городе Ульяновск.
Образование
Окончил Казанский государственный Университет, отделение журналистики.
Трудовая деятельность
Профессионально работает в журналистике с 1988 года.
9 лет сотрудничал с газетой «Известия Татарстана» последние годы в качестве заместителя главного редактора.
С 1994 г. — был собственным корреспондентом Издательского дома «Коммерсантъ» в Татарстане.
2001-2003 гг. — главный редактор газеты «Коммерсант» в Казани.
С 2003 г. — работает в московском офисе ИД «Коммерсантъ» руководителем регионального отдела.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 17.11.2020