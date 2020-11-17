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Идиатуллин Шамиль Шаукатович

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Идиатуллин Шамиль Шаукатович
Фото: facebook.com/idiatullin

Общая информация

Родился 3 декабря 1971 года в городе Ульяновск.

Образование

Окончил Казанский государственный Университет, отделение журналистики.

Трудовая деятельность

Профессионально работает в журналистике с 1988 года.
9 лет сотрудничал с газетой «Известия Татарстана» последние годы в качестве заместителя главного редактора.
С 1994 г. — был собственным корреспондентом Издательского дома «Коммерсантъ» в Татарстане.
2001-2003 гг. — главный редактор газеты «Коммерсант» в Казани.
С 2003 г. — работает в московском офисе ИД «Коммерсантъ» руководителем регионального отдела.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 17.11.2020

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