В Kazan Expo осенью развернут производство тестов на коронавирус

В Международном выставочном центре Kazan Expo развернут производство тестов на коронавирус.

Президент кластера «Фарммедполис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин сообщил, что сейчас компания частично арендует площади ОЭЗ «Иннополис», но для полного запуска производства требуется промышленный парк.



Производитель тестов уже сейчас имеет регистрационные удостоверения на медицинские изделия, продает эти тесты на коронавирус как на госзакупках, так и по коммерческим контрактам и за рубеж, передает «Татар-информ».

Ориентировочно производство тестов на территории Kazan Expo развернут в октябре.

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал распоряжение, согласно которому часть площадей выставочного центра Kazan Expo, построенного к чемпионату WorldSkills, отдана «Фарммедполис РТ» в концессию на 15 лет для размещения медицинского промышленного парка.

