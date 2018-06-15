АО Завод Элекон

Общая информация

АО «Завод Элекон» является ведущим российским предприятием по разработке и производству электрических соединителей.

На протяжении ряда лет производственное объединение, состоящее из АО «Завод Элекон», расположенного в г. Казань, АО «Электросоединитель», расположенного в г. Уруссу и АО «Завод „Копир“, расположенного в г. Козьмодемьянск, проектирует и выпускает более 75 типов соединителей, включающих более 40 000 типономиналов с количеством контактов от 1 до 128.

Завод разрабатывает и производит свыше 70 типов соединителей, которые применяются в военной, авиационной, космической, ракетной и общепромышленной технике.



В 1939 году приказом наркома авиационной промышленности СССР на базе калориферного производства был создан Казанский завод теплообменных приборов. В 1950 году было принято решение о перепрофилировании завода на выпуск электрических соединителей. В 1966 году завод переименован в Казанский завод штепсельных разъемов (КЗШР), а в 1967 году — в Казанский завод радиокомпонентов министерства электронной промышленности СССР.

В 1982 году предприятие получило название «Производственное объединение «Элекон». Завод начал выпуск первых в СССР персональных ЭВМ (БК), стереопроигрывателей высшего класса «Электроника-012», нескольких типов персональных вычислительных комплексов. Позднее завод осваивает новые направления производства: лазерная медицинская техника, машиностроение, светотехника, трубопроводная арматура, масштабные (сувенирные) модели автомобилей. В 2002 году «Заводу Элекон» присвоены функции Бюро применения цилиндрических соединителей (БПЦС) для всех отраслей оборонной промышленности.

В 2009 году АО «Завод Элекон» вошло в холдинг ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», который находится в составе государственной корпорации «Ростехнологии». В 2010 году Региональная организация космонавтики Республики Татарстан (АО «Завод Элекон») стала коллективным членом Федерации космонавтики России.

ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ



на 31.03.2017 г.

21,7% — ЗАО „Ривер Парк“

21,7% — ЗАО «ИНгрупп»

21,7% — ЗАО «КАНфинанс»

0,32% — Ураев Николай Николаевич

РУКОВОДСТВО

Генеральный директор — Ураев Николай Николаевич

Председатель совета директоров — Колесов Николай Александрович

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