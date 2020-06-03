При Абдуллине такого не было: Госжилфонд Татарстана увеличит ввод жилья за счет предприятий-доноров
Оператору социального жилья поручили удвоить сдачу жилья для детдомовцев, чтобы за 3 года ликвидировать очередь. Деньги на это возьмут у предприятий
Татарстанский оператор социальной ипотеки Госжилфонд, сокративший в этом году строительство жилья до исторического минимума в 205,3 тыс. кв. м, расширяет инвестпрограмму более чем на четверть, до 273,6 тыс. кв. м. Соответствующие корректировки были утверждены республиканским правительством 27 мая. Рывок обусловлен намерением расшить «детдомовские» очереди: получить квартиры в разных районах Татарстана уже в этом году должны 600 детей-сирот. Правда, как выяснило «Реальное время», обеспечить решение этой задачи фонд решил не за счет собственных средств, а «раскулачив» предприятия республики на дополнительные 1,38 млрд рублей. Таким образом, взносы доноров составят в этом году 11,7 млрд рублей, а собственные вложения фонда в программу, напротив, сократятся.
Как ГЖФ пришел к антирекордным показателям
Государственный жилищный фонд Татарстана, выступающий оператором социального жилья, пересмотрел программу строительства на 2020 год. Исходный план в 205,3 тыс. кв. м жилья увеличивается почти на треть — до 273,6 тыс. кв. м. Эти изменения в «похудевшей» программе социальной ипотеки утверждены постановлением №431 «О внесении изменений в программу «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем в Республике Татарстан на 2020 год», которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин в конце мая. «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее эффективности» должны составить 273,6 тыс. кв. м вместо 205,3 тыс. кв. м, говорится в документе.
Казалось бы, на горизонте жилищного строительства в Татарстане, которое должно выйти на рекордный рубеж в 3 млн кв. м, прирост «социальных» метров еле заметен. «В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрен ввод жилья на 2020 год в объеме 2 979 млн кв. м», — отметили в пресс-службе Минстроя РТ. На этом фоне 70 тысяч, можно сказать, капля в море. Однако майская кабминовская поправка сделает пике фонда чуть менее глубоким.
Напомним, что базовая программа строительства ГЖФ на 2020 год впервые подверглась капитальному секвестру в декабре прошло года. Ее масштабы сжались в 2,5 раза по сравнению с предшествующей пятилеткой, когда стабильно строилось свыше 500 тыс. кв. м жилья в год.
Ежегодная сдача полумиллиона квадратных метров обеспечивалась интенсивной застройкой жилого комплекса «Салават купере». Так, в 2016 году было введено 505,2 тыс. кв. м, в 2017 году — 526,1 тыс. кв. м, в 2018 году — 527,9 тыс. кв. м, в 2019 году — 438,3 тыс. кв. м. Это официальные данные, которые есть в открытом доступе. Нисходящая динамика налицо. Таким образом, план-2020 оказался наименьшим за последние 5 лет социального строительства.
«Антирекорд» ГЖФ произошел из-за прекращения действия аварийной программы, работавшей последние 2 года. Как поясняли ранее в пресс-службе Госжилфонда РТ, наряду с программой социальной ипотеки строилось жилье по программе расселения граждан из аварийного жилья, по окончании которой половина объема, примерно 200 тысяч «квадратов» ежегодно, «выпала» из оборота ГЖФ.
Дыра в бюджете ГЖФ?
Кабминовская поправка подтянула не только физические объемы программы ГЖФ, но и откорректировала сам бюджет фонда. В частности, предусмотрено увеличение нагрузки на промпредприятия, исторически спонсирующие социальную жилищную программу в обмен на квоты для сотрудников. Взносы предприятий-доноров планируется увеличить в этом году с 10,36 до 11,72 млрд рублей или на 1,38 млрд рублей. Одновременно с этим ГЖФ «обрезал» собственные вложения с 5,7 млрд до 4,3 млрд рублей, то есть на 1,4 млрд рублей, говорится в документе.
«Реальное время» направило запрос на комментарий по поводу перераспределения источников финансирования программы-2020, но в пресс-службе фонда затруднились пояснить причину. Не исключено, что это может быть связано с появлением в программе дополнительного объема строительства в 70 тыс. кв. м.
Возглавлявший на протяжении многих лет Госжилфонд (ныне — заместитель гендиректора «Связьинвестнефтехима») Талгат Абдуллин утверждает, что ранее резкого роста взносов предприятий в бюджет ГЖФ не происходило.
«При мне никогда не было такого, чтобы увеличивалась доля расходов предприятий. Если увеличивались, то на уровень инфляции с учетом экономики. Видимо, были заключены новые договоры с предприятиями», — полагает он. «Честно говоря, я не допускал образования дефицита. Исходили из объемов планирования, измеряли свои силы и силы предприятий», — вспомнил он. А если меньше строить — меньше проблем получается, посмеялся Абдуллин.
Заметим, что в целом в истории ГЖФ 2020-й — не первый год, когда происходит перераспределение нагрузки в сторону предприятий. Так, при исполнении программы социального строительства в 2019 году предприятиям пришлось посредине года дополнительно брать расходы примерно на 6 млрд рублей.
Вперед, за федеральным капиталом для детдомовцев
Ради чего расширяется застройка ГЖФ? Как выяснилось, оператор с этого года начинает удвоенными темпами строить жилье для детей-сирот. «В этом году большое внимание уделяется детям-сиротам, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГЖФ. — Президентом Республики Татарстан поставлена задача обеспечить жильем 600 детей, оставшихся без попечения родителей». Добавим, что речь идет о 2020 годе. Всего в очереди в Татарстане стоят 1 300 детей-сирот.
Точные объемы и места застройки для них не называются. Учитывая, что сиротам разрешено выбирать место жительства, то, скорее всего, они выберут либо Казань, либо Набережные Челны. Неопределенность связана с тем, как утверждают источники, что софинансирование будет вестись на конкурсной основе по программам федеральных бюджетных источников. В пресс-службе Министерства образования и науки РТ, участвующем в подготовке контрактов, пока не ответили на запрос «Реального времени».
Между тем в других регионах уже начали контрактацию объектов на 2020 год в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот. Так, республика Тыва за год запланировала ввести более 138 новых квартир для сирот, тогда как им необходимо обеспечить жильем 139 сирот.
Татарстан подготовил стандарты для выделения жилья. В конце прошлого года Госсовет РТ утвердил минимальную норму жилья, которая должна предоставляться детям-сиротам в республике. Площадь его должна быть не менее 24 кв. м, тогда как раньше муниципалитеты могли выдавать от 18 до 33 кв. м. Именно тогда премьер-министр Алексей Песошин впервые объявил, что в течение 3 лет намерены ликвидировать очередь среди детдомовцев. «Если раньше жилье получали в год 300 детей-сирот, то теперь эта цифра удвоится, — отметил он. — Такими темпами мы решим проблему обеспечения их жильем за 3 года». В проекте бюджета РТ на 2020 год на эти цели планировалось потратить 840 млн рублей.
Ставка на большие города
В дополнительный лимит на 70 тыс. кв. м войдут не только дети-сироты, но и молодые и многодетные семьи, а также другие нуждающиеся. «Господдержка поможет в этом году улучшить жилищные условия 728 татарстанским семьям, 600 детям-сиротам, 47 молодым и 46 многодетным семьям, а также 35 гражданам из числа чернобыльцев, вынужденных переселенцев и граждан, переехавших с Крайнего Севера», — конкретизировали в пресс-службе Минстроя РТ.
От дополнительного объема строительства жилья выиграют крупные города республики, где предпочитают расселяться «льготники». По этой причине программа ГЖФ, к сожалению, не доходит до отдаленных от столицы республики муниципальных образований.
Добавим, что майская корректировка может оказаться не последней. Впереди — выход программы социальной ипотеки для молодых семей. Какой метраж она прибавит программе ГЖФ, остается гадать. Возможно, в ближайшее время ГЖФ объявит о ее параметрах.
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