При Абдуллине такого не было: Госжилфонд Татарстана увеличит ввод жилья за счет предприятий-доноров

Оператору социального жилья поручили удвоить сдачу жилья для детдомовцев, чтобы за 3 года ликвидировать очередь. Деньги на это возьмут у предприятий

Фото: Максим Платонов

Татарстанский оператор социальной ипотеки Госжилфонд, сокративший в этом году строительство жилья до исторического минимума в 205,3 тыс. кв. м, расширяет инвестпрограмму более чем на четверть, до 273,6 тыс. кв. м. Соответствующие корректировки были утверждены республиканским правительством 27 мая. Рывок обусловлен намерением расшить «детдомовские» очереди: получить квартиры в разных районах Татарстана уже в этом году должны 600 детей-сирот. Правда, как выяснило «Реальное время», обеспечить решение этой задачи фонд решил не за счет собственных средств, а «раскулачив» предприятия республики на дополнительные 1,38 млрд рублей. Таким образом, взносы доноров составят в этом году 11,7 млрд рублей, а собственные вложения фонда в программу, напротив, сократятся.



Как ГЖФ пришел к антирекордным показателям

Государственный жилищный фонд Татарстана, выступающий оператором социального жилья, пересмотрел программу строительства на 2020 год. Исходный план в 205,3 тыс. кв. м жилья увеличивается почти на треть — до 273,6 тыс. кв. м. Эти изменения в «похудевшей» программе социальной ипотеки утверждены постановлением №431 «О внесении изменений в программу «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем в Республике Татарстан на 2020 год», которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин в конце мая. «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее эффективности» должны составить 273,6 тыс. кв. м вместо 205,3 тыс. кв. м, говорится в документе.

Казалось бы, на горизонте жилищного строительства в Татарстане, которое должно выйти на рекордный рубеж в 3 млн кв. м, прирост «социальных» метров еле заметен. «В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрен ввод жилья на 2020 год в объеме 2 979 млн кв. м», — отметили в пресс-службе Минстроя РТ. На этом фоне 70 тысяч, можно сказать, капля в море. Однако майская кабминовская поправка сделает пике фонда чуть менее глубоким.

Напомним, что базовая программа строительства ГЖФ на 2020 год впервые подверглась капитальному секвестру в декабре прошло года. Ее масштабы сжались в 2,5 раза по сравнению с предшествующей пятилеткой, когда стабильно строилось свыше 500 тыс. кв. м жилья в год.

Ежегодная сдача полумиллиона квадратных метров обеспечивалась интенсивной застройкой жилого комплекса «Салават купере». Так, в 2016 году было введено 505,2 тыс. кв. м, в 2017 году — 526,1 тыс. кв. м, в 2018 году — 527,9 тыс. кв. м, в 2019 году — 438,3 тыс. кв. м. Это официальные данные, которые есть в открытом доступе. Нисходящая динамика налицо. Таким образом, план-2020 оказался наименьшим за последние 5 лет социального строительства.

«Антирекорд» ГЖФ произошел из-за прекращения действия аварийной программы, работавшей последние 2 года. Как поясняли ранее в пресс-службе Госжилфонда РТ, наряду с программой социальной ипотеки строилось жилье по программе расселения граждан из аварийного жилья, по окончании которой половина объема, примерно 200 тысяч «квадратов» ежегодно, «выпала» из оборота ГЖФ.

Ежегодная сдача полумиллиона квадратных метров обеспечивалась интенсивной застройкой жилого комплекса «Салават купере»

Дыра в бюджете ГЖФ?

Кабминовская поправка подтянула не только физические объемы программы ГЖФ, но и откорректировала сам бюджет фонда. В частности, предусмотрено увеличение нагрузки на промпредприятия, исторически спонсирующие социальную жилищную программу в обмен на квоты для сотрудников. Взносы предприятий-доноров планируется увеличить в этом году с 10,36 до 11,72 млрд рублей или на 1,38 млрд рублей. Одновременно с этим ГЖФ «обрезал» собственные вложения с 5,7 млрд до 4,3 млрд рублей, то есть на 1,4 млрд рублей, говорится в документе.

«Реальное время» направило запрос на комментарий по поводу перераспределения источников финансирования программы-2020, но в пресс-службе фонда затруднились пояснить причину. Не исключено, что это может быть связано с появлением в программе дополнительного объема строительства в 70 тыс. кв. м.

Возглавлявший на протяжении многих лет Госжилфонд (ныне — заместитель гендиректора «Связьинвестнефтехима») Талгат Абдуллин утверждает, что ранее резкого роста взносов предприятий в бюджет ГЖФ не происходило.

«При мне никогда не было такого, чтобы увеличивалась доля расходов предприятий. Если увеличивались, то на уровень инфляции с учетом экономики. Видимо, были заключены новые договоры с предприятиями», — полагает он. «Честно говоря, я не допускал образования дефицита. Исходили из объемов планирования, измеряли свои силы и силы предприятий», — вспомнил он. А если меньше строить — меньше проблем получается, посмеялся Абдуллин.

Заметим, что в целом в истории ГЖФ 2020-й — не первый год, когда происходит перераспределение нагрузки в сторону предприятий. Так, при исполнении программы социального строительства в 2019 году предприятиям пришлось посредине года дополнительно брать расходы примерно на 6 млрд рублей.



«Антирекорд» ГЖФ произошел из-за прекращения действия аварийной программы, работавшей последние 2 года. Фото Романа Хасаева

Вперед, за федеральным капиталом для детдомовцев

Ради чего расширяется застройка ГЖФ? Как выяснилось, оператор с этого года начинает удвоенными темпами строить жилье для детей-сирот. «В этом году большое внимание уделяется детям-сиротам, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГЖФ. — Президентом Республики Татарстан поставлена задача обеспечить жильем 600 детей, оставшихся без попечения родителей». Добавим, что речь идет о 2020 годе. Всего в очереди в Татарстане стоят 1 300 детей-сирот.

Точные объемы и места застройки для них не называются. Учитывая, что сиротам разрешено выбирать место жительства, то, скорее всего, они выберут либо Казань, либо Набережные Челны. Неопределенность связана с тем, как утверждают источники, что софинансирование будет вестись на конкурсной основе по программам федеральных бюджетных источников. В пресс-службе Министерства образования и науки РТ, участвующем в подготовке контрактов, пока не ответили на запрос «Реального времени».

Между тем в других регионах уже начали контрактацию объектов на 2020 год в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот. Так, республика Тыва за год запланировала ввести более 138 новых квартир для сирот, тогда как им необходимо обеспечить жильем 139 сирот.

Татарстан подготовил стандарты для выделения жилья. В конце прошлого года Госсовет РТ утвердил минимальную норму жилья, которая должна предоставляться детям-сиротам в республике. Площадь его должна быть не менее 24 кв. м, тогда как раньше муниципалитеты могли выдавать от 18 до 33 кв. м. Именно тогда премьер-министр Алексей Песошин впервые объявил, что в течение 3 лет намерены ликвидировать очередь среди детдомовцев. «Если раньше жилье получали в год 300 детей-сирот, то теперь эта цифра удвоится, — отметил он. — Такими темпами мы решим проблему обеспечения их жильем за 3 года». В проекте бюджета РТ на 2020 год на эти цели планировалось потратить 840 млн рублей.

Оператор с этого года начинает удвоенными темпами строить жилье для детей-сирот. Фото nikatv.ru

Ставка на большие города

В дополнительный лимит на 70 тыс. кв. м войдут не только дети-сироты, но и молодые и многодетные семьи, а также другие нуждающиеся. «Господдержка поможет в этом году улучшить жилищные условия 728 татарстанским семьям, 600 детям-сиротам, 47 молодым и 46 многодетным семьям, а также 35 гражданам из числа чернобыльцев, вынужденных переселенцев и граждан, переехавших с Крайнего Севера», — конкретизировали в пресс-службе Минстроя РТ.

От дополнительного объема строительства жилья выиграют крупные города республики, где предпочитают расселяться «льготники». По этой причине программа ГЖФ, к сожалению, не доходит до отдаленных от столицы республики муниципальных образований.

Добавим, что майская корректировка может оказаться не последней. Впереди — выход программы социальной ипотеки для молодых семей. Какой метраж она прибавит программе ГЖФ, остается гадать. Возможно, в ближайшее время ГЖФ объявит о ее параметрах.