«Невероятно длинный» шорт-лист «Большой книги-2020»: в тренде языковая брутальность

На победу в самой престижной литературной премии России претендует новый роман татарстанского писателя и журналиста «Бывшая Ленина»

Фото: Максим Платонов

2 июня впервые в интернет-пространстве прошла церемония объявления финалистов XV Национальной литературной премии «Большая книга». В шорт-лист вошли как известные писатели, так и еще мало знакомые широкому читателю литераторы. Среди них есть и представитель Татарстана: Шамиль Идиатуллин с романом «Бывшая Ленина». Имена победителей из этого списка будут известны в декабре.

«Не в ГУМе, а в «Зуме»

Четырнадцать лет подряд церемония объявления финалистов премии «Большая книга» проходила в крупнейшем универмаге Москвы. Однако 15-й, юбилейный сезон внес свои коррективы — писатели, критики и читатели перебрались на интернет-площадку. Как отметил председатель Литературной академии «Большой книги» Дмитрий Бак, организаторы давно думали над тем, как расширить аудиторию участников и зрителей премии.

«Обстоятельства все сделали за нас. Теперь наша аудитория — весь мир», — сказал он, открывая онлайн-трансляцию. Около часа заняло оглашение имен 13 финалистов, которых жюри отобрало из 39 счастливчиков, вошедших в лонг-лист. Всего же на соискание премии в этом году было выдвинуто 294 книги и рукописи. Однако даже этот, короткий список был назван «неимоверно длинным». Поскольку некоторые произведения были написаны в соавторстве, всего в финале — 15 писателей. К слову, сами организаторы «Большой книги» практикуют именно русские названия: «длинный список» и «список финалистов».

Фото ruspekh.ru

Дмитрий Бак: «Обстоятельства все сделали за нас. Теперь наша аудитория — весь мир»

Шесть миллионов на исправление нравов и спасение от отчаяния

Призовой фонд премии — 6 миллионов рублей. Три миллиона — за первое место, два за второе и один за третье, при этом иногда места могут разделять несколько победителей. Есть еще и приз зрительских симпатий: читатели голосуют до конца года и объявляют трех своих победителей. Им, как правило, вручаются памятные статуэтки. Однако, как отмечают многие, даже попадание в финал — это уже победа:

— «Большая книга», как говорится в песне, «в люди вывела меня». Этот тот литературный лифт, на котором может подняться любой. Мой опыт говорит, что шорт-лист — это уже вершина, — поделился размышлениями писатель Евгений Водолазкин, чьи четыре книги избирались в финалы Премии разных лет. — Но когда ты поднимаешься на эту вершину, становишься открытым всем ветрам — и хвалы, и хулы. Об этом нужно помнить. Данная премия — не результат, но процесс, ведь обсуждение книг идет постоянно. Это спасение писателей от отчаяния, это исправление нравов, соответственно, и «Книга» имеет не только культурно-литературное, но и нравственное значение.

Фото evgenyvodolazkin.ru

Евгений Водолазкин: «Мой опыт говорит, что шорт-лист — это уже вершина»

Карантин — в дело!

Премия «Большая книга» основана в 2005 году. Они присуждается за лучшую книгу в любом прозаическом жанре, это могут быть биографии, фантастика, документальные расследования и даже авторские переводы. Цель, которую преследуют организаторы, — поощрять авторов, способных внести вклад в культуру России, и повысить интерес к чтению. По словам потомка Льва Толстого, советника президента России по вопросам культуры Владимира Толстого, за прошедшие 15 лет «Большая книга» вполне оправдала свое назначение:

— Люди, следящие за современной литературой, отслеживают и саму премию. Я с премией с самых ее истоков и радуюсь, что отечественная литература сегодня ни в чем не уступает зарубежной. Что касается современных реалий и сложных обстоятельств, то поэты и прозаики сегодня оказались в менее жестких условиях. Они воспользовались ситуацией с пользой, и время на карантине они потратили (а я знаю много литераторов) на то, чтобы больше читать и писать. Уверен, что в ближайшем будущем нас ждет много новых произведений, — сказал на открытии церемонии именитый российский журналист и писатель-эссеист.

Фото kremlin.ru

Владимир Толстой: «Я с премией с самых ее истоков и радуюсь, что отечественная литература сегодня ни в чем не уступает зарубежной»

Кто создает книжную моду

Интересно также высказался Сергей Анурьев, генеральный директор компании «ЛитРес», которая поддерживает читательское голосование «Большой книги» на сайте LiveLib:

— В последнее время появились буктьюберы и прочие навигаторы, которые позволяют найти хорошую книгу. Интересных находок хочу пожелать и «Большой книге», чтобы она продолжала не только отмечать хороших авторов, но и формировать тренды и создавать моду на книги.

Нужно отметить, что у премии — завидное согласие между профессионалами и читательским мнением. Как правило, победители в обеих номинациях совпадают. Если жюри премии вручает призы в номинациях «За честь и достоинство», «За вклад в литературу» и выбирает троих победителей, по результатам читательского голосования три произведения награждают памятными статуэтками. Читатели знакомятся с работами финалистов и голосуют на сайтах библиотек-партнеров.

— У меня каждый год спрашивают о новых литературных трендах, и в этом году мне, наконец-то, есть что сказать, — отметил председатель совета экспертов «Большой книги» Михаил Бутов. — Список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом не отменяет серьезности и глубины текста. При этом мужское начало тут оказалось как бы необязательно.

Фото t-l.ru

Михаил Бутов: «Список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом не отменяет серьезности и глубины текста»

Наши на книжном Олимпе

В 2015 году первая премия досталась роману «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, писательницу отметили за «крепкий дебют». При этом мнение профессионального жюри 5 лет назад в точности совпало с читательским — они тоже также отдали первый приз «Зулейхе». Еще раз в список финалистов Яхина попала в прошлом году. Тогда, в 2019 году, она получила третью премию за роман «Дети мои», а читатели ей присудили первое место. Она потеснила тогда Григория Служителя с повествованием от лица кота «Дни Савелия» и Евгения Водолазкина с романом «Брисбен».

В 2017 году первым в «Большой книге» стал татарстанец Шамиль Идиатуллин с романом «Город Брежнев». Читатели также согласились с выбором профессионалов. В этом году Шамиль Идиатуллин снова заявил о себе, но теперь с романом в жанре фэнтези «Бывшая Ленина». Журналист и писатель отметил, что, несмотря на выбранный жанр, все его произведения — о современности, в том числе и «Город», который можно отнести к «глубокому историческому ретро», однако действие романа происходит хоть и в параллельном, но нашем, современном мире.

— Роман «Бывшая Ленина» рассчитан на взрослого читателя любого возраста, которому важно и интересно не закрывать глаза на «здесь и сейчас». Меня порадовало и попадание в длинный список, но шансов на победу или даже на попадание в шорт-лист достаточно малы, — рассказал писатель «Реальному времени» до церемонии. Тем больше и неожиданней была его радость после: — Потрясен и счастлив!

Фото idiatullin.ru

Шамиль Идиатуллин: «Меня порадовало и попадание в длинный список, но шансов на победу или даже на попадание в шорт-лист достаточно малы»

От документов — к фантастике

Финалистов в онлайне объявили достаточно быстро — менее часа ушло на то, чтобы рассказать немного о каждом из них, а также дать слово и самим номинантам. Между долгожданными именами звучали музыкальные имена. Так, финалистов поздравил сначала прошлогодний победитель Григорий Служитель песней «Луч солнца золотого». Затем Игорь Бутман объявил о музыкальной телеграмме: «От меня — небольшой джаз», которую потом назвали «поздравительной СМС-кой».

Первым в списке объявили Тимура Кибирова с романом «Генерал и его семья». Писатель при этом отметил, что полностью не намерен переходить на прозу. Более того, сейчас он наполовину закончил стихотворную книжку. Среди прочих интересно были отмечены работы Софии Синицкой за создание новой реальности в духе Гоголя и Хармса в книге «Сияние «жеможаха»». Не затерялось на волне интереса к жанру антиутопии произведение Григория Аросева, Евгения Кремчукова «Деление на ночь». Ярким и неординарным явлением назвали читателей книг Олега Куваева авторы книги о нем — Василий Авченко и Алексей Коровашко, представившие на Премию биографию «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке».

Дина Рубина, также ставшая финалисткой, призналась что неоднократно давала себе слово перейти на короткие рассказы. Но так уж получилось — на победу претендует ее «Наполеонов обоз» в трех книгах:

— Для меня было очень важно вернуться в русскую историю и природу. Это я и сделала и сейчас «остываю» — последняя книга вышла в ноябре прошлого года.

За щедрую возможность совершить философическую прогулку и продолжение традиций Николая Карамзина, заложенных в «Письмах русского путешественника» был отмечен Алексей Макушинский, а молодая писательница Ксения Букша не смогла совладать с эмоциями, когда отметили ее роман «Чуров и Чурбанов», написанный «в стилистике расфокусированного мировосприятия».

Как отметили организаторы, объявляя результаты выбора жюри, еще одна из тенденций — документальная проза в этом году мирно соседствует с фантастикой.

Алексей Кортнев посетовал, что в этом году не будет долгожданного «обеда финалистов». Фото vk.com/nsmusicband

Напутствия под звуки «Овощного танго»

По окончании церемонии слово взял музыкант Алексей Кортнев. Он посетовал, что в этом году не будет долгожданного «обеда финалистов». Но, тем не менее, он рад за всех участников премии и желает победы каждому из них.

— Мы с организаторами решили, пусть от меня будет дурацкая песенка. Ее я написал примерно лет 35 назад всего за 15 минут. С тех пор она кормит меня. Чего я и вам желаю, — сказал Кортнев и на радость зрителям запел «Овощное танго»

Имена победителей премии, как и конкурса читательских симпатий, традиционно станут известны в конце года.

Финальная «чертова дюжина» претендентов на победу:

Василий Авченко, Алексей Коровашко. «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке». Григорий Аросев, Евгений Кремчуков. «Деление на ночь». Ксения Букша. «Чуров и Чурбанов». Наталья Громова. «Насквозь». Михаил Елизаров. «Земля». Шамиль Идиатуллин. «Бывшая Ленина». Александр Иличевский. «Чертеж Ньютона». Тимур Кибиров. «Генерал и его семья». Алексей Макушинский. «Предместья мысли. Философическая прогулка». Дина Рубина. «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок». Павел Селуков. «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы». София Синицкая. «Сияние «жеможаха». Евгений Чижов. «Собиратель рая».