Выборы-2020: борьба за явку, урны для больных и вирус как участник избирательного процесса

Каковы главные сложности избирательного процесса 2020 года и как на это может повлиять COVID-19

Фото: Максим Платонов

Ровно 100 дней остается до Единого дня голосования, который намечен на 13 сентября этого года. В Татарстане на этот день намечаются выборы президента республики, допвыборы в Госдуму на место трагически погибшего Айрата Хайруллина, а также допвыборы в Госсовет РТ и муниципальные выборы, в том числе в Казгордуму. При этом избирательный процесс в этом году будет проходить в уникальных условиях, а генеральной репетицией президентских выборов станет голосование по поправкам в Конституцию РФ, намеченное на 1 июля. Как мы будем голосовать в 2020 году вместе с экспертами и ЦИК выясняли корреспонденты «Реального времени».

Конституция покажет



Генеральной репетицией сентябрьских выборов в Татарстане будет процедура голосования по поправкам в Конституцию, которая намечена на 1 июля. То есть пройдет в более опасный с точки зрения эпидемиологической ситуации период. Не исключено, что к 13 сентября большинство «коронавирусных» ограничений уже будут сняты. Впрочем, намного вероятнее, что значительная их часть останется.

Напомним, основные организационные моменты голосования по поправкам в Конституцию уже обозначила на этой неделе глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Так, в ходе него будут минимизированы контакты между людьми, количество избирателей и работников участка в помещении не будет превышать 8—12 человек в час, перед началом голосования пройдет повсеместное тестирование на коронавирус членов избирательной комиссии. При этом голосование будет возможно как в помещениях, так и вне их — на мобильных избирательных участках.

В ЦИК Татарстана сообщили «Реальному времени», что избирательные кампании, проведение которых запланировано на единый день голосования, еще не назначены, и объем мер санитарной защиты при голосовании будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

Избирателям в Татарстане предложат несколько вариантов голосования. Фото Олега Тихонова

Вместе с тем в республиканском Центризбиркоме подробно изложили, каким будет голосование по поправкам в Конституцию. В ведомстве подтвердили, что все члены избирательных комиссий, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами). На каждом участке будет проводиться температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами.

В целом же избирателям в Татарстане предложат несколько вариантов голосования:

«Голосование до дня голосования (досрочное голосование)». Участники голосования с 25 по 30 июня могут прийти на участок по месту регистрации и проголосовать.

«Голосование вне помещения для голосования». Это голосование на дому, а также на придомовых территориях, в населенных пунктах, в которых отсутствуют участки для голосования. Голосование будет проводиться с 25 июня по 1 июля;

«Традиционное голосование», голосование непосредственно в сам день голосования (1 июля) на избирательном участке по месту регистрации либо на любом другом, выбранном в рамках механизма «Мобильный избиратель».

На общероссийском голосовании традиционно будет применяться механизм «Мобильный избиратель», позволяющий проголосовать по месту своего фактического нахождения. Для того чтобы в день голосования 1 июля проголосовать на удобном для себя избирательном участке, необходимо заранее — с 5 по 21 июня — подать заявление через МФЦ, портал госуслуг или любую территориальную избирательную комиссию, а с 16 по 21 июня заявление можно будет подать и через участковую избирательную комиссию.

Такие механизмы, как голосование по почте, дистанционное электронное голосование при проведении общероссийского голосования на территории Республики Татарстан применяться не будут, подчеркнули в ЦИК РТ.

Соберут ли избирательные участки очереди?

Именно количественное ограничение людей на участке и может создать основные проблемы голосованию, отмечает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Даже при низкой явки участки могут не справиться с наплывом желающих проголосовать.

— Уже есть такие подсчеты, какой может быть пропускная способность участка при исполнении всех требований, которые заявляет Памфилова. И я так скажу: крайне невысокая будет пропускная способность. Это может создать те же проблемы, которые сейчас видим на примере многих магазинов и учреждений. С одной стороны — пустой зал, а с другой — очередь на входе. Хотя я думаю, что жизнь возьмет свое, и я думаю, что требование [по количеству] людей на участках будет соблюдаться не везде, — полагает Калачев.

Вместе с тем в ЦИК РТ уверены: сочетание нескольких форм голосования, приведенных выше, позволят избежать очередей и скопления на избирательных участках и соблюсти при этом все меры безопасности.

Что ждет избирателей с температурой выше 36,6?

Опрошенные «Реальным временем» эксперты добавляют, что и на голосовании по поправкам, и в единый день голосования сохранится масочный режим и измерение температуры. Но не нарушит ли такой режим конституционное право человека проголосовать — вне зависимости от температуры тела и наличия заболеваний? Что вообще будут делать с избирателем с температурой выше 37 градусов, вне зависимости от ее природы?

Как оказалось, нет. В ЦИК РТ сообщили «Реальному времени», что для людей с температурой, вероятнее всего, будет предусмотрено отдельное помещение для голосования. Кроме того, на участках ожидается дежурство врачей, которые смогут помочь заболевшим.

Такой подход спрогнозировали и политологи — хотя тот же Калачев отметил, что человек с температурой скорее предпочтет не ходить на выборы.

Ожидается классическое голосование

Электронное же голосование официально анонсировано пока только в Москве и Нижегородской области, хотя ходили слухи о том, что этот эксперимент затронет и Татарстан. Однако на голосовании по поправкам в Конституцию в республике даже не будут использовать так называемые «цифровые участки». Вследствие этого эксперты склоняются к тому, что и Единый день голосования в республике пройдет по консервативному сценарию.

— Особых изменений в Татарстане не будет. Единственное, что республику видели как одного из пионеров в электронном голосовании, но она, по-моему, не особо стремится к этому. В любом случае, это эксперимент. Поэтому эти выборы будут иметь классический характер. Да, какие-то перипетии будут, да, какие-то кандидаты на муниципальных выборах будут заявлять о нарушениях, но это типично и для Татарстана не является трендом, потому что кампании проходят спокойно. И можно говорить, что эта стабильность будет сохранена, — полагает доктор политических наук Андрей Большаков.

Политолог Илья Грачевский также полагает, что значительных изменений в процедуре голосования не будет. «Единственная новация, которая может перекочевать с голосования по Конституции — это электронное голосование, но и то лишь в нескольких регионах, далеко не факт, что в Татарстане это будет», — заявил он.

Коронавирус как участник выборов

Тем не менее эксперты все равно говорят о глобальных изменениях, хоть и не с точки зрения организации выборов, но в политическом процессе в целом. Поэтому коронавирус можно воспринимать как еще одного участника выборов: голосовать за него никто не будет, но считаться с ним придется.

— Пандемия впервые войдет в предвыборную повестку. Все понимают, что этот вирус — предвестник того, что у нас вообще меняются взаимоотношения социума и неких санитарных, медицинских, биологических угроз. Появятся еще какие-то вирусы, и те люди, которые будут вносить эту тему в предвыборную повестку с точки зрения обеспечения безопасности граждан, защиты нашего здоровья, они будут получать преимущество. Это будет такая новация в предвыборных программах. Поэтому голосование будет не плебисцитным, а в старом формате, когда люди заявляют какую-то программу, но тем не менее пандемия все-таки будет влиять на то, что мы с вами услышим. Тем более что обещают вторую волну коронавируса, — полагает Марат Баширов.

Тот же Большаков отмечает: ситуация с пандемией коронавируса может когда-нибудь повториться.

— Я думаю, что пандемия скажется на избирательном процессе в силу прогнозов о том, что мы постоянно будем жить в таких ситуациях, и они периодически будут к нам возвращаться. Боюсь, что это была первая репетиция, а дальше последуют еще какие-нибудь глобальные инфекции. Ближайшие же месяцы, включая сентябрьский период, нам придется жить под воздействием этого фактора. Положение лучше не стало, это понимают все, не только эксперты. Несмотря на успехи в отдельных регионах, в Татарстане, в частности, по противодействию коронавирусу, про экономику мы так говорить не можем. Вчера я прочитал, что безработица в Татарстане за последние месяцы увеличилась в три раза (речь идет о данных Татарстанстата за апрель в сравнении с мартом, — прим. ред.). Она была у нас очень маленькая, и этим фактором можно было гордиться. А сейчас безработных — 55—60 тысяч человек (по последним данным — 59,4 тысячи человек — прим. ред.) и их число продолжает расти. Это я к тому, что фон для выборов во многом будет негативным и с этим надо будет считаться.

Праздника не будет

Основной проблемой грядущих избирательных процессов может стать вопрос явки: эксперты прогнозируют, что избиратели не очень-то захотят участвовать в любых массовых мероприятиях, в том числе в выборах. Да и сами выборы в сентябре уже не получится сделать таким праздничным событием, каким оно было в предшествующие годы.

— Ситуация с коронавирусом, конечно, не будет способствовать явке. Трудно сделать атмосферу праздника, когда людям предлагают держать дистанцию и измерять температуру. Это ломает всю концепцию. У нас концепция была, что выборы — это праздник. Все как в советское время, только еще лучше. Музыка, все красиво. И так далее. Все это придется перечеркнуть. Соответственно, выборы будут довольно унылыми. А унылые выборы, как мне кажется, не способствуют голосованию за власть. Поэтому мне очень интересно, как будут решать проблему явки. Вероятно, через альтернативные варианты голосования — дистанционное, надомное и другие варианты — полагает Калачев.

Владимир Беляев, заведующий кафедрой социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ также акцентирует внимание на проблему с явкой и полагает, что из-за коронавируса выборы можно было бы перенести.

— Главной проблемой будет явка. Потому что больше половины населения не пойдет голосовать из-за коронавируса, опасаясь за свое здоровье. Поэтому будут приписки, каких еще не было. Поскольку не верят в эффективность предпринимаемых мер прежде всего те, кто находятся в оппозиции к власти, то они и не будут участвовать.