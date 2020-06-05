Налоговые отсрочки и льготные займы: на что теперь могут рассчитывать СМИ Татарстана
Чем поможет налоговая
В конце мая список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина (и по предложению президента Татарстана Рустама Минниханова) пополнился — с этого момента на государственную поддержку могут рассчитывать средства массовой информации. Сегодня на онлайн-конференции с участием министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова и представителей смежных ведомств татарстанским СМИ подробно разъяснили, на какую именно помощь они могут рассчитывать.
Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ Ирина Козачек подробно рассказала о льготах по линии налоговых органов. Она напомнила, что на поддержку смогут рассчитывать только те организации, чья основная деятельность по ОКВЭД соответствует указанным в постановлении за подписью Мишустина.
В первую очередь речь идет о субсидиях в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника.
Для этого организация должен входить в реестр МСП, не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не иметь недоимок по налогам более 4 тысяч рублей. Штат не должен уменьшиться менее чем на 90%, по сравнению с 1 марта, но для небольших организаций, где увольнение даже одного человека влечет за собой неисполнение этой нормы, она применяться не будет. Субсидию можно потратить не только на зарплату, но и на другие «неотложные нужды» организации — проверять, на что издание потратило средства, налоговая не будет.
Чтобы получить эту субсидию, нужно отправить заявление в специальной форме в личном кабинете на сайте ФНС, по почте, либо оставить в боксе на входе в любое отделение ФНС.
Пока остается неясным, имеет ли организация право на субсидию за апрель, ведь отрасль внесли в пострадавшие только в конце мая. Этот вопрос еще находится на рассмотрении в правительстве РФ. А вот на субсидию за май организации, подходящие по критериям, могут точно рассчитывать.
Еще СМИ могут рассчитывать на продление сроков уплаты налогов, за исключением НДС и НДФЛ.
Продление наступает автоматически, заявление подавать не надо. Когда отсрочка закончится, накопившийся налог можно будет платить равными долями по 1/12 в течение года.
На рассмотрении правительства РФ находится законопроект, по которому будут «обнулены» некоторые налоги на 2-й квартал.
В их числе налог на прибыль, акцизы, налоги по УСН и ЕНВД, налоги на транспорт, имущество, землю, страховые взносы. Если закон вступит в силу — это «обнуление» наступит автоматически, но декларацию все же нужно будет сдать.
Также СМИ могут подать заявление на отсрочку по всем налогам, кроме НДС, акцизов и ряда не столь актуальных для СМИ налогов, как НДПИ.
Здесь ставятся условия по снижению доходов более чем на 10% или получение убытка в отчетные периоды 2020 года при условии прибыльности в 2019 году — такие же, как и по другим отраслям.
Отвечая на вопрос представителя АО «Татмедиа», Козачек напомнила, что отсрочка на уплату налогов распространяются и на те организации, которые не входят в реестр МСП.
Помогут газетам, но не киоскам
Именно к требованию по соответствию основного ОКВЭД и возникло большинство вопросов у участников конференции. Так, директор ООО «Пресс-медиа» Зуфар Хакимзянов пожаловался, что его организация, которая занимается газетными киосками в Казани, хоть и причастна к отрасли СМИ (является каналом распространения печатных изданий), да и входит в реестр МСП — но на поддержку рассчитывать не может
— Мы занимаемся только торговлей газетами и журналами. У нас есть подходящий ОКВЭД, но он не основной. Понятное дело, что пять лет назад мы не могли предвидеть такую ситуацию. Как нам быть? — спросил он.
Ирина Козачек с сожалением отметила, что налоговая вынуждена руководствоваться буквой закона, а в законе сказано — помогать можно только тем, у кого под список пострадавших подходит именно основной ОКВЭД.
— Вы не первый, кто обращается, рассматриваются меры, но на сегодня мы можем руководствоваться только тем, что подписано, — сказала она.
— Может быть налоговая и министерство рассмотрят персонально нашу ситуацию? — продолжил Хакимзянов. — Газетам разрешили издаваться — хорошо. Киоски открыли, когда все было закрыто, но мы ничего не могли продавать — покупателей не было на улице. В Москве губернатор принял решение освободить киоски от аренды, в Уфе приняли такое решение, в Челнах — а у нас в Казани не принято. Мы обязаны платить налоги, аренду. Если мы закроемся — ну мы единственные, кто сейчас там может быть.
Мидхат Шагиахметов заметил, что есть ряд республиканских и федеральных мер поддержки, которые не зависят от ОКВЭД. Кроме того, он предложил Хакимзянову и другим представителям компаний встретиться отдельно и посмотреть, какие меры поддержки можно применить к таким организациям.
Льготные займы для СМИ и не только
Часть мер связана с заемными средствами — о них подробно рассказал сегодня Тимур Темиргалиев, глава гарантийного фонда РТ.
Первая из них — кредитные каникулы и реструктуризация кредита, которые могут проходить как по государственным, так и внутрибанковским программам.
Чтобы воспользоваться реструктуризацией по госпрограмме, нужно состоять в реестре МСП на 1 марта 2020 года и опять-таки иметь «подходящий» ОКВЭД — правда, не обязательно в качестве основного. Если кредит взят до 3 апреля 2020 года, то банк обязан предоставить отсрочку на 6 месяцев по требованию заемщика и отказать не имеет права.
«Если по госпрограмме пройти не получается, то банки идут навстречу и проводят реструктуризацию по внутрибанковским программам. У внутрибанковских есть ряд преимуществ — в их рамках вы также можете пользоваться кредитными линиями в период реструктуризации» — добавил Темиргалиев.
Он также заметил, что некоторые издания республики работают в качестве ИП и берут на свою деятельность потребительские кредиты. Такие кредиты тоже можно реструктуризировать по госпрограмме при размере до 300 тысяч рублей.
Но для этого нужно подтвердить падение доходов минимум на 30% — за этим можно обратиться в банк или же за помощью в Гарантийный фонд РТ.
Темиргалиев напомнил и про возможность получить беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам. «Важно напомнить, что если вы являетесь микро- или малым предприятием, то вы можете подтвердить свою причастность к пострадавшей отрасли также через дополнительный ОКВЭД», — добавил он.
Размер такого кредита завит от количества официально трудоустроенных в штат сотрудников, выдается он на срок до года. Первые шесть месяцев он беспроцентный, на вторые полгода — под 4% годовых.
Темиргалиев рассказал, что по этой программе в Татарстане банки выдали таких кредитов уже на 2 млрд рублей. Получить такой кредит можно до 1 октября.
Еще одна программа — льготные кредиты на поддержку занятости под 2% годовых, на условиях, аналогичных беспроцентному кредиту на зарплату.
Отличие заключается в том, что чем позже подается заявка, тем меньшим будет объем и срок кредита. Дедлайн по этой программе — 1 ноября.
Но главная особенность этого кредита — если предприятие сохраняет до 90% сотрудников в сравнении с 1 июня 2020 года, то по истечении срока действия кредит будет полностью списан. Если занятость сохраняется на уровне 80% — списывается половина суммы основного долга и начисленных процентов. По этой программе работают все федеральные банки, плюс к ней подключился «Ак Барс Банк».
Также Темиргалиев напомнил, что по обязательствам субъектов МСБ Гарантийный фонд предоставляет гарантии перед финансовыми организациями без ограничений по отраслям.
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