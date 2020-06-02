Путин одобрил план восстановления экономики: 2 года, 3 этапа, 5 триллионов рублей

5 триллионов за два года

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину план восстановления экономики и доходов россиян. Основная цель плана — выйти на устойчивый рост ВВП. Будет принят целый комплекс мер по разным направлениям: инвестиционная активность, образование, строительство, цифровые технологии.

На данный момент уже принят ряд антикризисных мер. Это социальные меры и поддержка бизнеса. Меры позволили замедлить рост безработицы и поддержать доходы граждан.

План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Будет реализовано три этапа:

до конца третьего квартала 2020 года нужно будет стабилизировать ситуацию, не допустить дальнейшего падения доходов людей;

до второго квартала 2021 года — завершить процесс восстановления экономики, снизить безработицу и обеспечить уровень доходов на уровне прошедшего года;

в третьем-четвертом кварталах 2021 года правительство рассчитывает выйти на устойчивую траекторию роста экономики, сократить уровень бедности граждан и увеличить количество тех, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума.

Всего реализация плана потребует 5 триллионов рублей на два года. Откуда именно будут выделяться такие деньги, Мишустин не уточнил. Зато заметил, что нужно будет внести корректировки в план реализации нацпроектов в связи с событиями последних месяцев. В ближайшие полтора месяца на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и нацпроектам будут внесены соответствующие предложения.

Подробности

Подробности плана Мишустин во всеуслышание не раскрыл, но РБК узнал, что документ состоит из девяти разделов. Содержание подтвердил федеральный чиновник, при этом в итоговую версию могли вноситься изменения.

Проект плана содержит как уже объявленные, так и новые меры поддержки экономики и населения. Целевые показатели — снижение уровня безработицы до менее 5%, обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.

Среди новых инициатив, которые опубликовал РБК, есть:

прямые выплаты с 1 января 2021 года по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей;

установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время сроком до трех месяцев;

обеспечение с июля 2020 года возможности перехода на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, то есть и удаленку, и присутствие на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору;

предоставление возможности перевода государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу;

отказ от индексации страховых взносов на период 2021 года, уплачиваемых ИП в фиксированном размере;

внедрение механизма поддержки ИП и малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях в связи с расходами на обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям;

установление «переходного» налогового режима для налогоплательщиков, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения;

повышение возможности использования системы быстрых платежей ЦБ для снижения транзакционных издержек;

завершение создания механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для содействия крупным частным инвестпроектам, в том числе с июля 2020 года предоставить возможность компенсации расходов на инфраструктуру, а также затрат на уплату части процентов по кредитам и займам;

строительство автотрассы из Москвы в Казань, входящей в состав международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.



Путин одобрил

Путин представленный план одобрил и заявил, что воплощать его в жизнь надо начинать уже с июля. Соответственно, ко второй половине июня нужно определиться с окончательными параметрами плана.

«И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу... Нужно добиться долгосрочных структурных изменений российской экономики, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития», — заявил президент.

Отдельно он отметил, что нужно добиться не только восстановительного эффекта, но и структурных, долгосрочных изменений российской экономики.

Дарья Пинегина, Людмила Губаева